В ботаническом саду Челябинска с влюбленных требуют плату за фотосессию

Ботанический сад между Университетской набережной и ул. Братьев Кашириных — самое популярное место отдыха жителей Северо-Запада. Парков в округе нет, а только бетонные джунгли и магазины на месте вырубленных деревьев.

Горожане приходят в сад, чтобы побыть в тишине, полюбоваться цветами и, если повезет, увидеть сусликов, которые тут роют норки и создают семьи.

Конечно, трудно не удержаться и не сделать несколько снимков на память. И не только между делом, но и по случаю торжества. Например, свадьбы. Ведь это так красиво: невеста в белом, жених в черном, а кругом — цветы, цветы и цветы!

В ботаническом саду живет племя сусликов. Такие они симпатяшки! Фото: vk.com/botsad_csu

«СНАЧАЛА ЗАПЛАТИТЕ!»

Кстати, о свадьбах. Свадебный фотограф пожаловался нам, что в выходные сотрудники университета потребовали с молодоженов деньги за фотосессию.

— Когда мы приехали с парой, нам заявили, что за возможность съемки нужно заплатить 1200 рублей, — рассказала фотограф Елена Стойловская. — Разговаривали с нами на повышенных тонах, хотя мы ничего еще не сделали. Даже зайти не успели. Супруги согласились заплатить. Охранник рассказал, где ближайший банкомат. Побежали туда, а банкомат — сломан. В итоге мы уехали в другое место.

Зелень так и магнит сделать фото!Фото: Ирина Фадюшина

РАЗВЕ ЭТО ЗАКОННО?

Такой вопрос задала нам фотограф Елена относительно запрета на съемку. Это же обычный парк, доступ сюда открыт для всех, а просят деньги. При этом горожане сюда приходят туда со смартфонами или любительскими фотоаппаратами. Их никто не гонит.

Вот, что пишет на страничке в соцсети пишет челябинка Ирина:

— Открыли для себя еще одно моднейшее место — ботанический сад ЧелГУ. Любезная бабушка-охранник даже подсказала нам, где лучше сделать фото.

Чтобы ухаживать за этой красотой нужны деньги.Фото: Ирина Фадюшина

В ЧелГУ подтвердили: проведение профессиональной фото- или видеосъемки в экспозиции ботанического сада платное. Прайс за подписью ректора размещен на официальном сайте вуза во вкладке «Ботанический сад». В будни цена составляет 1000 руб., в выходные — 1200 руб.

КОММЕНТАРИЙ

«Мы сами арендуем здесь землю»

— Ботанический сад и его коллекция размещаются на федеральной земле, это не территория открытого пользования, — рассказала директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. — Наш университет арендует землю у государства и финансирует создание коллекций, работу сотрудников. По инициативе вуза посещение сада — свободное для всех. Но есть ряд услуг, которые мы оказываем платно — это нормальная общемировая практика для ботанических садов. Потому что на обслуживание территории нужны средства. Наши услуги стоят на порядок ниже, чем в ботанических садах Уфы, Казани и Екатеринбурга.

Где еще есть в Челябинске такой ландшафт?Фото: Ирина Фадюшина

Проведение фотосессии оплачивается в специальном терминале на первом этаже вуза — охранника вам покажет. В будни можно оплатить в бухгалтерии. При этом сам охранник или сотрудники вуза не имеют права брать деньги себе.

Делать любительские фотографии можно бесплатно. Главное: соблюдать правила поведения в ботаническом саду.

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