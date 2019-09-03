В ботаническом саду Челябинска с влюбленных требуют плату за фотосессию
Ботанический сад между Университетской набережной и ул. Братьев Кашириных — самое популярное место отдыха жителей Северо-Запада. Парков в округе нет, а только бетонные джунгли и магазины на месте вырубленных деревьев.
Горожане приходят в сад, чтобы побыть в тишине, полюбоваться цветами и, если повезет, увидеть сусликов, которые тут роют норки и создают семьи.
Конечно, трудно не удержаться и не сделать несколько снимков на память. И не только между делом, но и по случаю торжества. Например, свадьбы. Ведь это так красиво: невеста в белом, жених в черном, а кругом — цветы, цветы и цветы!
В ботаническом саду живет племя сусликов. Такие они симпатяшки! Фото: vk.com/botsad_csu
«СНАЧАЛА ЗАПЛАТИТЕ!»
Кстати, о свадьбах. Свадебный фотограф пожаловался нам, что в выходные сотрудники университета потребовали с молодоженов деньги за фотосессию.
— Когда мы приехали с парой, нам заявили, что за возможность съемки нужно заплатить 1200 рублей, — рассказала фотограф Елена Стойловская. — Разговаривали с нами на повышенных тонах, хотя мы ничего еще не сделали. Даже зайти не успели. Супруги согласились заплатить. Охранник рассказал, где ближайший банкомат. Побежали туда, а банкомат — сломан. В итоге мы уехали в другое место.
Зелень так и магнит сделать фото!Фото: Ирина Фадюшина
РАЗВЕ ЭТО ЗАКОННО?
Такой вопрос задала нам фотограф Елена относительно запрета на съемку. Это же обычный парк, доступ сюда открыт для всех, а просят деньги. При этом горожане сюда приходят туда со смартфонами или любительскими фотоаппаратами. Их никто не гонит.
Вот, что пишет на страничке в соцсети пишет челябинка Ирина:
— Открыли для себя еще одно моднейшее место — ботанический сад ЧелГУ. Любезная бабушка-охранник даже подсказала нам, где лучше сделать фото.
Чтобы ухаживать за этой красотой нужны деньги.Фото: Ирина Фадюшина
В ЧелГУ подтвердили: проведение профессиональной фото- или видеосъемки в экспозиции ботанического сада платное. Прайс за подписью ректора размещен на официальном сайте вуза во вкладке «Ботанический сад». В будни цена составляет 1000 руб., в выходные — 1200 руб.
КОММЕНТАРИЙ
«Мы сами арендуем здесь землю»
— Ботанический сад и его коллекция размещаются на федеральной земле, это не территория открытого пользования, — рассказала директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. — Наш университет арендует землю у государства и финансирует создание коллекций, работу сотрудников. По инициативе вуза посещение сада — свободное для всех. Но есть ряд услуг, которые мы оказываем платно — это нормальная общемировая практика для ботанических садов. Потому что на обслуживание территории нужны средства. Наши услуги стоят на порядок ниже, чем в ботанических садах Уфы, Казани и Екатеринбурга.
Где еще есть в Челябинске такой ландшафт?Фото: Ирина Фадюшина
Проведение фотосессии оплачивается в специальном терминале на первом этаже вуза — охранника вам покажет. В будни можно оплатить в бухгалтерии. При этом сам охранник или сотрудники вуза не имеют права брать деньги себе.
Делать любительские фотографии можно бесплатно. Главное: соблюдать правила поведения в ботаническом саду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU