Житель Челябинска заснял на видео, как водитель скорой получает деньги от ритуальщика

Семья Владимира Игнатова столкнулась с «черными ритуальщиками» уже в третий раз. Первый — когда супруга Владимира хоронила отца. Второй — когда стало плохо престарелой бабушке. После вызова скорой, похоронные агенты оборвали телефон супруге Владимира, его теще и даже соседям. Представившись работниками неотложки они интересовались «здоровьем пациентки». А на самом деле выясняли — жива ли старушка.

Конкуренция и желание заработать заставляют ритуальщиков работать на опережение — пациент еще жив, а они уже ждут его смерти. Приезжают быстрее медиков и караулят у подъезда. Некоторые даже заходят в квартиру вместе с фельдшерами. Информацию об умерших или тех, кто вот-вот отойдет, агентам могут слить диспетчеры, сами медики, водители скорой помощи или силовики. Эта схема в похоронном бизнесе отлаженная и действует много лет.

Неделю назад родственницы Владимира не стало. И в двери вновь постучались похоронщики. Ему удалось снять на видео разговор агента и водителя скорой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/729824" frameborder="0"></iframe> Сотрудник ритуального агентства общается с врачом скорой помощи.KP.RU - Челябинск

«ДАЛ ДЕНЕГ И УЕХАЛ»

— Это произошло 23 августа. Теща пришла с работы, а бабушка уже холодная была. Вызвала скорую. Похоронщик явился раньше врачей. Как он узнал? Кроме 03 теща не звонила ни в какие службы. А вот диспетчеру сказала, что бабушка мертва. Так что бригаде было это известно, — рассказывает Владимир.

Вскоре челябинец с супругой и маленьким ребенком добрался до квартиры бабушки. Жена осталась помогать матери, а Владимир с сыном вернулись в машину — чтобы не травмировать мальчика.

— Сижу у подъезда, и вижу, как агент прямо к скорой подходит. Пообщались, потом он отвалил водителю «котлету» и поехал. Его визитка дома лежит, так что без вариантов, что это агент. Он хорошо знаком, как с врачом, так и с водителем. Когда агент подошел, водитель аж вышел из машины, чтобы с ним поздороваться.

Происходящее Владимир снял на смартфон. В кадре водитель неотложки общается с каким-то мужчиной, перебирает бумаги. А после, его собеседник садится в иномарку и уезжает.

— Саму передачу денег не видно. Видно, как врач их уже держит в руках, уголок купюр появляется примерно на отрезке видео с 1:00 мин. до 1:20. Он там какие-то бумаги вертел в руках, и в этот же момент купюры появляются. Телефон на «торпеде» стоял, а моя голова выше на полметра, поэтому мне хорошо видно было все, — объясняет Владимир Игнатов.

По словам Игнатова, видео удалось записать случайно, и на серьезные доказательства сотрудничества «скорой» и ритуальных агентств оно не претендует. Но Владимир подозревает, что информацию агенту могла передать бригада неотложки.

— Еще интересный факт. Моей жене агент сказал, если сейчас с ним заключим договор, полицейский сразу, по его звонку, приедет и осмотрит тело. А если нет, нужно будет ждать сутки и больше. Такого поворота я вообще не ожидал. Менты ждут команды от похоронщиков.

КОММЕНТАРИЙ

«Водитель общался с одноклассником, которого давно не видел»

Корреспондент КП обратилась в Управление здравоохранения администрации Челябинска и попросила прокомментировать ситуацию. Вот, что там ответили.

— Проведено служебное расследование. С водителя, находившегося на смене, взято объяснение, в котором он поясняет, что около 18 часов поступил вызов на адрес Агалакова, 48. Дожидаясь бригаду медиков он встретил школьного друга Дмитрия, с которым не виделся много лет. Информации по поводу работы в Медтрансе он не сообщал. Водителям вообще не сообщают подробности вызова, только адрес. Факта передачи денежных средств водителю не было, информацию о состоянии больного при вызове водителям не сообщают.

Фельдшер, который выезжал на вызов, подтвердил эту информацию. К моменту разговора он уже вернулся в машину и все слышал. В горздраве считают подозрения о сотрудничестве бригады скорой и ритуальных агентов ложными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00