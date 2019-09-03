Когда в холодных квартирах жителей Челябинска включат отопление

Накрывшая Южный Урал волна холода разбудила естественные желания: хорошо бы сейчас тепло в квартирах. Стены в домах остыли, начинаешь проветривать — по квартире ползет ледяная змея. КП-Челябинск узнала, когда в Челябинске осенью 2019 года включат отопление.

«КОГДА ПЯТЬ ДНЕЙ ПОДРЯД БУДЕТ +8...»

Порадовать горожан нечем. На совещаниях в администрации Челябинска об отоплении пока не говорили.

— В жилых домах отопление включат, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держатся на отметке +8 градусов и ниже, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии. — Детские садики, школы, роддома и больницы могут подключить раньше, если попросят их руководители. Но пока распоряжение о начале отопительного сезона глава Челябинска не подписывала.

В ГОРОДЕ ПОТЕПЛЕЕТ

Последние ночи на Южном Урале были холодными. Но сейчас к нам идет потепление. К выходным в Челябинске воздух прогреется до +20, а ночью — до +8.

Будет ли в городе бабье лето, пока не ясно.

— Обычно оно приходит во второй декаде сентября и длится несколько дней. Но краткосрочный прогноз не дает полноценной картины на такой отдаленный период, — рассказали в Челябинском гидрометцентре. — К тому же бабье лето приходит в город не каждую осень. Тепла может не быть.

СКОЛЬКО ЕЩЕ ЖДАТЬ?

Предварительно, отопление в Челябинске в 2019 году дадут в конце сентября. В это время обычно по области наблюдаются первые заморозки. И погода соответствует нужным для подключения тепла нормам.

Так, в прошлом году отопительный сезон в Челябинске начался 1 октября, а в 2017 году дома начали подключать к отоплению 27 сентября.

— Лучше бы отопление в Челябинске включать пораньше и отключать позже, чтобы люди не болели от прохлады и сырости, — замечают горожане.

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