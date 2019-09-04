Выборы губернатора Челябинской области 2019: будет ли второй тур
Выборы губернатора Челябинской области выходят на финишную прямую. 8 сентября южноуральцы выберут руководителя региона.
Из 14 претендентов на пост до финиша добрались пять политиков:
Константин Нациевский от КПРФ,
Виталий Пашин от ЛДПР,
Алексей Севастьянов, выдвинутый партией «Гражданская сила»,
Сергей Смышляев от партии «Родина»
Алексей Текслер, врио губернатора области, самовыдвиженец.
Сегодня кандидаты в губернаторы Челябинской области активизировались и настраивают электорат на второй тур. Алексей Севастьянов открыто заявляет, что такой расклад на выборах — его мечта.
Ходят слухи о том, что Константин Нациевский снимет свою кандидатуру накануне выборов. Мол, этот вопрос уже решается в Москве. Называется причина: не очень высокий рейтинг на фоне возможного победителя.
Проявляет активность и Сергей Смышляев. На общественно-политическом вернисаже он раздавал свой портрет-маску с подписью «Смотрю на мир глазами народа».
Кандидат в губернаторы Виталий Пашин обратился за поддержкой к односельчанам. Новый учебный год он встретил в своей родной школе в поселке Сосновка.
А еще практически все кандидаты в губернаторы заявляют об открытом административном давлении.
— Сегодня должна была состояться пресс-конференция, на которой мы планировали подвести результаты поездок по области. Однако все журналисты, ранее подтвердившие свое участие, в последний момент отказались приехать, — написал в соцсетях Виталий Пашин. — Все это говорит о фактах административного давления на СМИ.
А тем временем агитаторы Алексея Текслера раздают на Кировке обращения к гражданам с просьбой о поддержке.
Тему второго тура на выборах губернатора мы обсудили на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM).
— Для второго тура должны быть два сильных кандидата, — говорит политолог Андрей Лавров. — Давайте честно говорить, кто по-настоящему вел избирательную компанию, кроме Текслера? Есть у него достойные соперники по-вашему?
— Я пойду на выборы, чтобы высказать свое мнение: нам очень нужны перемены в городах области, — говорит слушатель Сергей, — уверен, что второго тура не будет. А если будет, то жаль, ведь это снова трата народных денег…
— Если 8 сентября будет хорошая погода, то тогда будет плохая явка, и главный кандидат не наберет более 50% голосов, вот тогда будет второй тур…
ВОПРОС К ЧИТАТЕЛЯМ
А вы как считаете? Будет второй тур?
Будет ли второй тур на выборах губернатора Челябинской области?
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU