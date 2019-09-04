Кандидаты на выборах губернатора Челябинской области 2019

Журналисты КП-Челябинск собрали информацию о кандидатах в губернаторы Челябинской области на выборах 8 сентября 2019 года.

Из 14 выдвинувшихся на выборы губернатора Челябинской области 2019 восьми самовыдвиженцам* областная избирательная комиссия отказала в регистрации по разным причинам. Самая частая - неправильно оформленные документы. Возможно, речь идет о липовых подписях в поддержку кандидатов.

Самовыдвиженцам, нужно было сдать более 13 тыс. подписей жителей и минимум 266 подписей муниципальных депутатов.

До финиша добрались только пять политиков. Итак, представляем кандидатов на выборах губернатора Челябинской области 2019.

Константин Нациевский, 52 года

Отец четверых детей. Выдвинут кандидатом от партии КПРФ. Работает адвокатом Коллегии адвокатов «Южно-Уральский адвокатский центр» Челябинской области. Трудовую деятельность начал в 1994 году юристом. Депутат Челябинской городской Думы.

Константин Нациевский - опытный депутат.

ЦИТАТА:

«Предприятия-загрязнители и природопользователей нужно заставить соблюдать природоохранное законодательство с помощью открытого общественного контроля. Главным должна стать экологическая безопасность, а не экономическая выгода. Только так мы сделаем челябинцев здоровыми».

Виталий Пашин, 38 лет

Отец троих сыновей. Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва. Выдвинут от партии ЛДПР. Виталий Пашин с 14-ти лет работал грузчиком, разнорабочим. Параллельно с учебой работал, прошел путь от просто сотрудника до директора завода. Баллотировался на пост губернатора Челябинской области в 2014 году.

Виталий Пашин на теледебатах.

ЦИТАТА:

«Депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, во-вторых, это физически нереально при таком загруженном графике, я все внимание и время уделяю работе в Государственной Думе, в комитете по аграрной политике и решению проблем моей родной Челябинской области».

Алексей Севастьянов, 42 года

Индивидуальный предприниматель — кандидат в губернаторы Челябинской области 2019 от партии «Гражданская сила». Алексей Севастьянов — экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Севастьянов — многодетный отец, имеет пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. Второй сын родился 11 июля 2019 года.

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«Кто знает меня, те знают, что я челябинец. Причем двадцать лет я занимаюсь защитой прав граждан. Все мои дети живут в Челябинске и ходят в детсад и школу. Я живу на северо-западе. Папа и мама тоже здесь».

Сергей Смышляев, 37 лет

Выдвинут партией «Родина». Директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство спортивного менеджмента», владелец подсобного хозяйства.

Сергей Смышляев - оптимист!

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«Все знают про уральский коэффициент надбавок к зарплате. Несмотря на его существование (в Челябинске это 15%), многие предприятия не выплачивают его, ссылаясь на основной офис, который может находится в центрах с обычным климатом. Какие-то компании просто уменьшают основную зарплату и уже изначально включают в нее уральский коэффициент. И вместо того, чтобы получать на 15% больше, вы их недополучаете...»

Алексей Текслер, 46 лет

Единственный самовыдвиженец на выборах губернатора Челябинской области 2019. Временно исполняющий обязанности губернатора области. С ноября 2014 года занимал пост первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

Алексей Текслер до 16 лет жил в Челябинске.

ЦИТАТА:

«За годы своей работы я привык разговаривать с людьми напрямую. Челябинская область в последнее время похожа на квартиру, которая давно ждет ремонта. Знаете, как бывает: мебель покосилась, из окна дует, обои по углам отклеились. Так и Южный Урал — требует самого серьезного обновления по всем направлениям, во всех сферах жизни».

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​* Самовыдвиженцам Андрею Аюпову, Виктору Перову, Станиславу Артемову, Александру Лебедеву, Сергею Морозову и Татьяне Якимовой, а также выдвинутому от партии «Яблоко» Ярославу Щербакову и Степану Фирстову от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» члены избиркома отказали в регистрации.

Спортсмен Александр Комиссаров написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, а самовыдвиженец юрист Александр Лебедев не стал сдавать подписи, чтобы «не подставлять депутатов, которые не побоялись прессинга и поддержали его».

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