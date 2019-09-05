О собственных похоронах узнал из соцсетей: в Магнитогорске жестоко отомстили парню за то, что разбил семью

Информация о смерти 22-летнего магнитогорца Владимира Афанасьева уже несколько дней гуляет в популярных городских пабликах. Публикация начиналась с поминальных слов: «Помним, любим, скорбим! Светлая тебе память!». Под фотографией молодого человека сообщалось, где и когда состоится прощание.

Печальную новость опубликовала жительница Магнитогорска Анастасия Попова. В комментариях к своему посту девушка поведала, что Владимир наложил на себя руки.

— Я в это время спал дома. Просыпаюсь — ничего не могу понять: в телефоне море пропущенных звонков, в дверь кто-то стучит. Оказалось приехал друг, увидел меня и говорит: «Слава богу, живой! Зайди в интернет, тебя там похоронили», — рассказывает Владимир Афанасьев КП-Челябинск.

Пост о смерти магнитогорца висит уже несколько дней.Фото: СОЦСЕТИ

По словам парня, в первые секунды он испытал шок и очень сильно испугался за маму. К счастью, женщина в сообщение о смерти сына не поверила.

— Девушка, которая окрестила меня умершим — бывшая жена моего друга. Пытаясь ему помочь, я однажды влез в их отношения, о чем сейчас сильно сожалею. В результате они расстались. Она не может мне этого простить. Скорее всего, сообщение о моей смерти — это очередной способ отомстить мне, — говорит Владимир.

После того как Владимир заявил в комментариях, что жив и здоров, пользователи соцсетей посоветовали ему обратиться в полицию. Судя по всему, разместившая пост Анастасия Попова испугалась ответственности и поспешила удалить свою страницу. А вот из паблика фейковую новость до сих пор не убрали. Хотя Владимир дважды обращался к модераторам сообщества.

— Судится с этой дамочкой я не собираюсь — себе дороже. Пусть это останется на ее совести. Тем более, что есть такая примета: если человека «похоронила» людская молва, то жить он будет долго, — говорит Владимир.

КОММЕНТАРИЙ

Что будет за ложное сообщение о смерти?

— Сообщение о смерти при отсутствии таковой формально не является сведениями, порочащими честь, достоинство или деловую репутацию человека. Здесь нет ни уголовного, ни административного правонарушения. Однако в данном случае человеку причинен моральный вред. Очевидно, что девушка опубликовала для всеобщего доступа ложную информацию о смерти, чтобы причинить своему обидчику нравственные страдания. Если пожать гражданский иск в суд, то Владимиру могут выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда, — рассказала адвокат Олеся Михалевская.

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