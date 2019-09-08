Выборы губернатора Челябинской области 2019: прямая трансляция 8 сентября, явка, экзитполы

В редакцию КП-Челябинск обратились сотрудники крупных челябинских предприятий. Кого-то заставили прийти на один участок, от кого-то требуют фотоотчет в доказательство. Рабочий одного из предприятий рассказал: «Сегодня весь комбинат заставили голосовать по открепительному на первом участке в Металлургическом районе, при чем у всех разная прописка, и ползавода живут не в городе. Там можно было проголосовать только за губернатора, а депутатов избирать нельзя (для тех, кто не из этого округа). Это беспредел».
Пишет наша читательница: «Первый раз шла на выборы с желанием голосовать, знала за кого и обязательно хотела отдать голос. Настроение было отличное. Но на участке испортили. Спросили: «А сколько вам лет?». Говорю, 44. «Ну, тогда вам билеты в кино не положены, только до 37 лет». Участок № 2034 в лицее № 77 на улице Ереванской, 16. Я бы поняла, если бы давали тем, кто первый раз пришел. А в чем разница между 37 и 44 не понятно. Примерно одна возрастная категория. Или давали бы билеты, заглянув в графу паспорта «дети». А они у меня еще школьники, и в кино бы сходили. Неприятное чувство, что избирателей поделили на категории, больше голосовать не пойду».
Доброе утро!
В Челябинской области открылись 2296 избирательных участков. Часть южноуральцев уже сделали свой выбор. Присоединяйтесь! Избирательные участки будут работать до 20 часов.