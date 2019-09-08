Выборы губернатора Челябинской области 2019: прямая трансляция 8 сентября, явка, экзитполы

8 сентября в Челябинской области проходит единый день голосования. В регионе выбирают губернатора. Кроме того, в муниципалитетах проходят местные выборы. Например, в Челябинске в 2019 году выбирают депутатов в районные собрания. Из них далее народные избранники сформируют городскую думу, которая будет принимать самые важные решения для южноуральской столицы в ближайшие 5 лет.

КП-Челябинск следит за выборами губернатора Челябинской области 2019. 8 сентября мы проводим прямую трансляцию событий. Наши корреспонденты отправились на избирательные участки в поисках необычного. Кроме того, мы будем публиковать явку к текущему часу и следить за данными экзитполов.

Избирательные участки на выборах губернатора Челябинской области 2019 открываются в 8:00. Однако часть начнет работу на час и даже два раньше официального времени открытия. В основном это участки в рабочих районах, где избиратели трудятся посменно и им удобнее проголосовать ранним утром.

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