2019-09-08T07:23:23+03:00
Политика

Выборы губернатора Челябинской области 2019: прямая трансляция 8 сентября, явка, экзитполы

Как проходят выборы губернатора и депутатов в Челябинской области 2019
КП-Челябинск
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Выборы губернатора Челябинской области 2019: прямая трансляция важных событий 8 сентябряВыборы губернатора Челябинской области 2019: прямая трансляция важных событий 8 сентябряФото: Александр ГЛУЗ
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8 сентября в Челябинской области проходит единый день голосования. В регионе выбирают губернатора. Кроме того, в муниципалитетах проходят местные выборы. Например, в Челябинске в 2019 году выбирают депутатов в районные собрания. Из них далее народные избранники сформируют городскую думу, которая будет принимать самые важные решения для южноуральской столицы в ближайшие 5 лет.

КП-Челябинск следит за выборами губернатора Челябинской области 2019. 8 сентября мы проводим прямую трансляцию событий. Наши корреспонденты отправились на избирательные участки в поисках необычного. Кроме того, мы будем публиковать явку к текущему часу и следить за данными экзитполов.

Избирательные участки на выборах губернатора Челябинской области 2019 открываются в 8:00. Однако часть начнет работу на час и даже два раньше официального времени открытия. В основном это участки в рабочих районах, где избиратели трудятся посменно и им удобнее проголосовать ранним утром.

Если вы хотите поделиться чем-то, что касается выборов в Челябинской области 2019 — пишите на gazeta174@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

КП-ЧелябинскКП-ЧелябинскСледим за выборами. Все важное шлите на gazeta174@ya.ru

В редакцию КП-Челябинск обратились сотрудники крупных челябинских предприятий. Кого-то заставили прийти на один участок, от кого-то требуют фотоотчет в доказательство. Рабочий одного из предприятий рассказал: «Сегодня весь комбинат заставили голосовать по открепительному на первом участке в Металлургическом районе, при чем у всех разная прописка, и ползавода живут не в городе. Там можно было проголосовать только за губернатора, а депутатов избирать нельзя (для тех, кто не из этого округа). Это беспредел».

КП-ЧелябинскКП-ЧелябинскСледим за выборами. Все важное шлите на gazeta174@ya.ru

Пишет наша читательница: «Первый раз шла на выборы с желанием голосовать, знала за кого и обязательно хотела отдать голос. Настроение было отличное. Но на участке испортили. Спросили: «А сколько вам лет?». Говорю, 44. «Ну, тогда вам билеты в кино не положены, только до 37 лет». Участок № 2034 в лицее № 77 на улице Ереванской, 16. Я бы поняла, если бы давали тем, кто первый раз пришел. А в чем разница между 37 и 44 не понятно. Примерно одна возрастная категория. Или давали бы билеты, заглянув в графу паспорта «дети». А они у меня еще школьники, и в кино бы сходили. Неприятное чувство, что избирателей поделили на категории, больше голосовать не пойду».

КП-ЧелябинскКП-ЧелябинскСледим за выборами. Все важное шлите на gazeta174@ya.ru

Доброе утро!

КП-ЧелябинскКП-ЧелябинскСледим за выборами. Все важное шлите на gazeta174@ya.ru

В Челябинской области открылись 2296 избирательных участков. Часть южноуральцев уже сделали свой выбор. Присоединяйтесь! Избирательные участки будут работать до 20 часов.

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