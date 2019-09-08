2019-09-08T10:06:29+03:00
Общество

Тимати в майке «Трактора», летающий снегоход и плов из ржавой бочки: 25 крутых фото с Дня города 2019 в Челябинске

Собираем отклики горожан с торжества
KP.RU - Челябинск
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Тимати приехал в Челябинск на День города 2019.Тимати приехал в Челябинск на День города 2019.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

7 сентября Челябинск отметил День города. На наделю раньше календарной даты, зато погода точно не подкачала. Самые масштабные мероприятия и концерты происходили в центре и на Северо-Западе у арены «Трактор». Корреспонденты КП-Челябинск приготовили фоторепортаж с праздника.

Кстати, а как вам День города 2019 в Челябинске? Пишите отзывы в комментарии.

Здания в центре украсили. Фото: Андрей АБРАМОВ

Здания в центре украсили.Фото: Андрей АБРАМОВ

Замаскировали переходы, которые не успели отремонтировать к торжеству. Фото: Андрей АБРАМОВ

Замаскировали переходы, которые не успели отремонтировать к торжеству.Фото: Андрей АБРАМОВ

Клоун на Кировке. Фото: Андрей АБРАМОВ

Клоун на Кировке.Фото: Андрей АБРАМОВ

Заработать деньжат вышли с десяток уличных артистов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Заработать деньжат вышли с десяток уличных артистов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинск - город, где любят хоккей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинск - город, где любят хоккей.Фото: Андрей АБРАМОВ

Карнавал! Фото: Андрей АБРАМОВ

Карнавал!Фото: Андрей АБРАМОВ

Каждый зарабатывал как мог. Фото: Андрей АБРАМОВ

Каждый зарабатывал как мог.Фото: Андрей АБРАМОВ

Уличные танцы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Уличные танцы.Фото: Андрей АБРАМОВ

Казан с пловом на ржавой бочке, в которой развели костер. Дикость! Фото: Андрей АБРАМОВ

Казан с пловом на ржавой бочке, в которой развели костер. Дикость!Фото: Андрей АБРАМОВ

Центр не успели привести в порядок в празднику. Фото: Андрей АБРАМОВ

Центр не успели привести в порядок в празднику.Фото: Андрей АБРАМОВ

Самый необычный уличный музыкант. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самый необычный уличный музыкант.Фото: Андрей АБРАМОВ

У арены на Северо-Западе показали веломото-экстрим шоу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У арены на Северо-Западе показали веломото-экстрим шоу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинск съехались экстремалы со всей страны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинск съехались экстремалы со всей страны.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такого мероприятия на День города еще не было. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такого мероприятия на День города еще не было.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу посмотрели десятки тысяч человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу посмотрели десятки тысяч человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отважные ребята. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отважные ребята.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу продолжалось несколько часов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу продолжалось несколько часов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для экстремалов установили гигантскую рампу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для экстремалов установили гигантскую рампу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ребятня была в восторге. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ребятня была в восторге.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Black Star всея Руси выступил в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Black Star всея Руси выступил в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как вам прикид Тимати? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как вам прикид Тимати?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Концерт продолжался до поздней вечера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Концерт продолжался до поздней вечера.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это кумир молодежи Feduk. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это кумир молодежи Feduk.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завершилось все традиционным салютом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завершилось все традиционным салютом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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