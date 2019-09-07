«Нужны доноры костного мозга»: в Челябинской области ищут добровольцев для спасения жизни

Каждые 20 минут в мире кому-то ставят тяжелый диагноз «лейкоз» или «опухоль костей». Спасти человека с таким диагнозом может трансплантация костного мозга (находится в тазовой кости). Но найти донора очень сложно.

Об этом говорим с представителем общественного движения «Энергия жизни» Анастасией Набокиной.

«Нужны доноры костного мозга» 00:00 00:00

ДОНОРОВ КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛО

— У нас в России несколько регистров доноров костного мозга. Но в сумме это около ста тыс. человек — потенциальных доноров. Это очень мало, — говорит Анастасия Набокина. — Если учесть, что шанс найти своего генетического близнеца 1 на 10 тысяч. Поэтому надо прикладывать массу усилий, чтобы база расширялась.

— Как с этим обстоят дела за рубежом?

— В Израиле каждый 11-й житель в регистре донора костного мозга. В Германии каждый 16-й. А у нас в России — каждый тысячный. Потому что мало информации о донорстве костного мозга. Во всероссийской акции «Донор для Полины» приняли участие 20 городов. Из Магнитогорска отозвалось всего 146 человек.

— Многим нужна помощь?

— Сегодня в России 5 тысяч человек нуждаются в трансплантации, а в год делается порядка 500 операций по пересадке костного мозга. Я из Миасса, у нас в городе есть три человека, которым делали трансплантацию, и они сегодня живы и здоровы.

Елена, сотрудник медсанчасти ММК, пришла сдать кровь на типирование.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

— Для человека такая процедура — это последний шанс. Риск есть, что клетки не приживутся. За пациентом еще два года наблюдают, и если у него не было рецидива, то диагноз снимают. Шанс, что клетки приживутся, 50 на 50.

— Как стать донором костного мозга?

— Нужно сдать кровь на типирование. Кровь проверяют, определяют генный набор. Не имеет значения, группа крови или резус-фактор. Имеет значение то, какие у вас гены.

— Кто может стать донором?

— Любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий никаких серьезных или хронических. После этого в течение трех месяцев придет сообщение, попал ли человек в национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Возможно, ему никогда не позвонят. Но может случиться, что через месяц или даже через 20 лет вы станете донором костного мозга.

Полина 9 лет и 5 лет она борется с болезнью. Спасти её может трансплантация костного мозга. Но пока для Полины нет донора!

КСТАТИ

Как проходит процедура получения стволовых клеток

1. Непосредственно из тазовой кости донора, когда вводится укол под наркозом. Эта процедура безболезненна и занимает 30 минут.

2. Предварительно донору делаются инъекции, которые стимулируют выброс стволовых клеток из костей в вену. Затем берут кровь из вены, прогоняют на сепараторе, отделяют стволовые клетки, и обратно возвращают ему его же кровь. Эта процедура длится 4 часа. Но можно потерпеть ради спасения жизни другого человека.

Противопоказания:

— Вес менее 50 кг;

— Возраст младше 18 лет и старше 45 лет;

— Хронические, генетические заболевания;

— В течение года после нанесения татуировки.

Как происходит забор клеток.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ

— Сколько времени ищут донора?

— Время коротко для пациента. Представьте, мы нашли адрес, нашли телефон, надо не просто найти его в базе, надо найти его физически. Например, девушка вчера вступила в регистр, а сегодня она беременна. Активация, это когда ты донора нашел, он все еще хочет быть донором, у него здоровье в порядке, и он готов приехать и поделиться своими клетками.

— Сколько стоит активация донора?

— Активация донора в России обходится от 100 до 300 тысяч рублей. Чтобы активировать донора из иностранной базы, нужно около трех миллионов рублей. Почему так важно развивать российский реестр? Это не только больше повышает шанс найти своего генетического близнеца. Это быстрее и это дешевле.

Русфонд оплачивает расходы донора на проживание, проезд, медицинское обследование и прочее. Это делается за счет благотворительных организаций.

— Понятно, что донорство — дело добровольное. Но ведь не секретное?

— Информированность — крайне важная вещь. В Русфонде настаивают, чтобы потенциальный донор информировал своих родных о своем желании вступить в российский регистр доноров. Представьте ситуацию, когда мама ищет донора для своего ребенка, находит, а донор отказывается. Один мужчина рассказал такую ситуацию: он вступил в регистр, ему позвонили, он подошел, а жена была против. И потом все родственники были против просто потому, что они не знают, что это такое. Они беспокоятся, что ты сейчас навредишь своему здоровью.

Прославленные участницы конно-акробатического ансамбля «Русские казаки» во время гастролей в Магнитогорске пришли сдать кровь на типирование.

ГОЛОСУЙ ЗА ЖИЗНЬ!

— Пользуясь случаем, хочу пригласить на донорскую акцию «Голосуй за жизнь». Она пройдет 21 сентября. Мы приглашаем всех желающих и приглашаем в офисы ИНВИТРО бесплатно сдать анализ на типирование. В нескольких городах России будет проводиться флешмоб. В Санкт-Петербурге питерские активисты встанут в форме сердца и будут передавать этот импульс деткам, которые болеют и ждут доброе сердце.

Подробная информация в группе ВКонтакте «Регистр против рака. Магнитогорск».

Акция проходит в Магнитогорске, Челябинске и Миассе. Если у жителей других городов есть желание принять участие «Голосуй за жизнь», то нужно прийти в любой пункт ИНВИТРО в своем городе и сдать кровь на анализ.

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