Сотрудники скорой, которых отправили работать в «Магнит», хотят объявить итальянскую забастовку в Челябинске

Зарплата уменьшилась, в лучшем случае — осталась прежней. Таков итог исполнения в Челябинске майских указов президента России Владимира Путина о повышении выплат медработникам.

Сотрудники нескольких подстанций скрой помощи пришли в редакцию КП-Челябинск, чтобы рассказать о своей проблеме. Врачи и фельдшеры попросили не называть их имена, ссылаясь на давление начальства.

В апреле у работников скорой в два раза выросли оклады. Вместе с тем, урезали в два раза доплаты за работу в ночную смену. Так, фельдшеры, получают 24 тыс. руб. без вычета налогов.

— Они нашли лазейку: в майских указах Путина не сказано, какая должна быть нагрузка, — отмечают сотрудники скорой. — Мы составили коллективное заявление на имя главы минздрава России Вероники Скворцовой, врио губернатора Алексея Текслера и главврача челябинской станции скорой помощи Александра Васильева с требованием повысить оплату.

На профсоюз надежды нет. Его глава, он же — заместитель главврача станции скорой помощи Виктор Пястолов в разговоре с сотрудниками посоветовал примерно так:

— Не нравится работать, идите работать в «Магнит».

Чтобы отстаивать свои права, челябинцы вступили в независимую профсоюзную организацию «Действие».

Работать тяжело морально и физическиФото: Алексей БУЛАТОВ

СОТРУДНИКАМ СКОРОЙ САМИМ НУЖНА СКОРАЯ

Часто от начальства работники скорой помощи слышат: хотите получать больше — работайте больше. Да только больше уже некуда!

— Многие, в том числе я, и так работают минимум на 1,5 ставки. Это сутки плюс два выходных или 200-240 часов в месяц. При норме 150 часов. Вместо того, чтобы поспать и потом выйти в адекватном состоянии оказывать медпомощь, приходится брать подработки в частных скорых или службе перевозки пациентов, — рассказал фельдшер.

После таких переработок, медики оказываются в карете скорой помощи уже в качестве пациентов.

— Упасть в обморок — не самое страшной. В Москве у врача реанимационный бригады случился инсульт прямо на работе... Усталый сотрудник может ошибку допустить. Человек перерабатывает, он постоянно находится в жесточайшей моральной нагрузке. Не только потому, что он принимает на себя проблемы пациентов.В этой ситуации особенно обидно пренебрежительное отношение со стороны руководства.

«ВАМ ВСЕ МАЛО»

— Начальник сказал нам, что если вы будете получать по 100 тысяч, вы же все равно выйдете на полторы ставки. С такой интонацией, дескать, вам все мало, ... Но мы должны получать достойную зарплату. Такую, как в других регионах.

Между тем, руководство станции скорой помощи не жалеет денег на новое оборудование, которое, по словам фельдшеров, оказывается сомнительного качества.

— Закупили новые планшеты. Проработали год и сдохли. Закупили другие, хватило на полгода. Все китайщина. Теперь появились планшеты с радиостанциями за 140-200 тыс. руб. каждый и это на 70 бригад

НОВЫЕ КОЛЛЕГИ НЕ ЗНАЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ситуация подчас усугубляется нехваткой препаратов, а порой и элементарных перчаток. Все это объясняют сложностью госзакупок. Приходится просить у коллег из больниц — у них порой тоже чего-нибудь да не хватает.

Такую работу выдерживают не все. Только с одной подстанции за последние четыре месяца ушли 12 человек. Руководство заявляет, что в конце лета уходят студенты и на их место придут новые. Но, по факту, в очередь никто не выстраивается.

— Нам прямо говорят: вас здесь никто не держит, на ваше место найдется замена... Но если бы это было так, у нас бы не было дефицита бригад. Должно быть 120, а сейчас 70. Из них вычитаем спецбригады, которые вызывают на инфаркты, ДТП и тяжелых больных. Получается 60 — это в два раза меньше, чем требуется. Часто ломаются машины, люди заболевают. Кроме того, чтобы вчерашний студент стал полноценный сотрудником скорой, нужно проработать лет пять.

— В скорую помощь начали брать выходцев из стран ближнего зарубежья. Не в обиду, но они даже по-русски не разговаривают, образование неизвестно где получили. Может быть, купили у себя на родине?

БУНТ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Как отмечают медики, начальство начинает шевелиться только тогда, когда ему выгодно. Например, вместо трех человек в бригаде работают двое, а то и вовсе один.

— Помните, в прошлом году паренек из Долгодеревенского спасал пострадавшего? Какие шансы будут выжить, если я приеду один? Либо ты набираешь укол, либо делаешь вентиляцию легких. Мы привлекаем к помощи родственников, которые не всегда бывают адекватными, иногда просим помочь детей.

Итальянская забастовка — форма протеста, при которой работники строго исполняют свои обязанностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники готовы объявить так называемую итальянскую забастовку (впервые стала применяться в Италии в начале XX века). Поскольку вся работа регламентируется различными указами, медики станут соблюдать их, не отступая ни на шаг.

— Суть в том, что мы не будем брать дополнительные смены, перерабатывать. Уйдем на ставку и будем работать только в укомплектованной бригаде. В итоге получится пробел в закрытии смены, — заключают медики.

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