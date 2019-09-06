Актеры-роботы и песочная живопись: в Челябинске открывает новый сезон театр «Скарабей»

В историческом здании кинотеатрального объединения «Кировец» не первый год работает необычный коллектив актеров во главе с режиссером. Называется это — Челябинский театр песочной живописи и теней для детей и юношества «Скарабей». Здесь ставят необычные спектакли.

— То, что делает «Скарабей» — не делает больше никто в России, — это слова московских критиков, которые они высказали на фестивале «Сцена» в прошлом году.

В театре есть несколько направлений постановок.

ПЕСОЧНАЯ ЖИВОПИСЬ

Это известное направление в «Скарабее» усовершенствовали. Придумали уникальный мультимедийный стол, который совмещает анимацию и песочную живопись. Теперь художник воплощает сюжеты на движущейся картинке.

Песочная живопись также совмещают с теневыми куклами, с живой тенью. Смотрится это очень мистически.

Спектакли театра очень мистические. Но добрые и не страшные.

ТЕНЕВОЙ ТЕАТР

Тень — это темный силуэт. Но в «Скарабее» тени раскрасили в яркие краски. Актеры управляют полупрозрачными цветными куклами, проектор рисует фон, а благодаря его яркому свету тень получает цвет!

Зрителей активно включают в процесс спектакля. Детит помогают героям постановки выбрать верную дорогу и победить зло.

— Обычные мультики можно и дома посмотреть. Важно, чтобы спектакль детям был не только интересен, но и полезен. Это целый воспитательный процесс, — рассказывает режиссер и сценарист театра Оксана Горькавая.

Необычные спектакли притягивают зрителей.

СПЕКТАКЛИ С УЧАСТИЕМ РОБОТОВ

Роботы играют в обучающих постановках о правилах дорожного движения и истории робототехники. Дети в восторге! Не меньше им нравится после спектакля самим воплотить сюжет увиденного на песочных столах в фойе театра, которые приготовлены специально для маленьких посетителей!

После представления дети могут поиграть в фойе.

7 сентября театр открывает сезон премьерой — «Как Медвежонок НЕБЫ менял». Постановка по рассказам сказочника-романтика Сергея Козлова.

29 сентября пройдет премьера песочно-теневого спектакля по мотивам стихотворения Эдгара По «Ворон».

КСТАТИ

Здание кинотеатрального объединения «Кировец» недавно отметило свое 70-летие. И, возможно, это единственный театр в Челябинске, где снимать фото и видео на спектаклях строго… разрешается!