Актеры-роботы и песочная живопись: в Челябинске открывает новый сезон театр «Скарабей»
В историческом здании кинотеатрального объединения «Кировец» не первый год работает необычный коллектив актеров во главе с режиссером. Называется это — Челябинский театр песочной живописи и теней для детей и юношества «Скарабей». Здесь ставят необычные спектакли.
— То, что делает «Скарабей» — не делает больше никто в России, — это слова московских критиков, которые они высказали на фестивале «Сцена» в прошлом году.
В театре есть несколько направлений постановок.
ПЕСОЧНАЯ ЖИВОПИСЬ
Это известное направление в «Скарабее» усовершенствовали. Придумали уникальный мультимедийный стол, который совмещает анимацию и песочную живопись. Теперь художник воплощает сюжеты на движущейся картинке.
Песочная живопись также совмещают с теневыми куклами, с живой тенью. Смотрится это очень мистически.
Спектакли театра очень мистические. Но добрые и не страшные.
ТЕНЕВОЙ ТЕАТР
Тень — это темный силуэт. Но в «Скарабее» тени раскрасили в яркие краски. Актеры управляют полупрозрачными цветными куклами, проектор рисует фон, а благодаря его яркому свету тень получает цвет!
Зрителей активно включают в процесс спектакля. Детит помогают героям постановки выбрать верную дорогу и победить зло.
— Обычные мультики можно и дома посмотреть. Важно, чтобы спектакль детям был не только интересен, но и полезен. Это целый воспитательный процесс, — рассказывает режиссер и сценарист театра Оксана Горькавая.
Необычные спектакли притягивают зрителей.
СПЕКТАКЛИ С УЧАСТИЕМ РОБОТОВ
Роботы играют в обучающих постановках о правилах дорожного движения и истории робототехники. Дети в восторге! Не меньше им нравится после спектакля самим воплотить сюжет увиденного на песочных столах в фойе театра, которые приготовлены специально для маленьких посетителей!
После представления дети могут поиграть в фойе.
7 сентября театр открывает сезон премьерой — «Как Медвежонок НЕБЫ менял». Постановка по рассказам сказочника-романтика Сергея Козлова.
29 сентября пройдет премьера песочно-теневого спектакля по мотивам стихотворения Эдгара По «Ворон».
КСТАТИ
Здание кинотеатрального объединения «Кировец» недавно отметило свое 70-летие. И, возможно, это единственный театр в Челябинске, где снимать фото и видео на спектаклях строго… разрешается!
ИСТОЧНИК KP.RU