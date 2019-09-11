На второй день распродаж ходить нельзя: подруги ведут блог о скидках в магазинах Челябинска

Анастасия и Елена дружат много лет. Их дочки ходили вместе в садик, а теперь учатся в одном классе. По образованию подруги экономисты. Сейчас не работают — домохозяйничают. А в свободное от домашних дел время ведут блог в Instagram «Дамочки про скидочки». В нем рассказывают, где в Челябинске дешево купить одежду, косметику, продукты и много чего еще.

Блогу только четыре месяца. Следят за ним больше двух тысяч человек. Подписчики прибавляются с каждым днем. Еще бы, кому не хочется сэкономить?

Анастасия (слева) и Елена дружат много лет. Фото героев публикации

ГЛАВНОЕ — БЫСТРЕЕ ДРУГИХ ПРИБЕЖАТЬ В МАГАЗИН

Подруги-блогеры стараются ежедневно обновлять контент. Для этого нужно регулярно ходить по магазинам и мониторить акции на сайтах.

— Блог отнимает много времени. И материал нужно собрать, и пост сделать. Полдня точно уходит. Но мы не просто так гуляем по магазинам, заодно прикупаем что-то домой. Нам и раньше приходилось часто бывать в торговых центрах. А сейчас еще стали фотографировать ценники, — рассказывает Анастасия КП-Челябинск.

Сначала подруги делились находками со знакомыми в личных аккаунтах. Те стали приобретать вещи по наводке. Так постепенно посты для друзей переросли в блог для всего города. А обозревать Анастасия и Елена стали акции посерьезнее — на шубы, мебель и даже в места отдыха.

Летом подруги делали обзор, где можно отдохнуть в Челябинске, и сколько это стоит. Фото героев публикации

— Подписчики благодарят нас, хвалятся фотографиями выгодных покупок, подсказывают, где какие есть интересные скидки. Был у нас пост про распродажу нижнего белья. И девчонки рассказывали, что купили бюстгальтера по 99 рублей. Хотя стоили они по тысячи. В одном известном гипермаркете не так давно можно было купить детский джемпер за 100 рублей. Тапочки домашние за 10 рублей. Комбинезон утепленный для годовалого ребенка за 200 рублей! И мало кто знал об этом, хотя такой популярный магазин. А благодаря нашему посту узнали, — говорят блогеры.

Анастасия и Елена всегда предупреждают своих подписчиц — товары с большими скидками раскупают моментально. Бежать в магазин нужно скорее. Уже на второй день вещей с красными ценниками можно не найти. А на третьи сутки в магазине уже вообще нечего делать.

Блогеры предупреждают - товары со скидками раскупают быстро. Фото героев публикации

КОГДА ЖДАТЬ БУМ СКИДОК?

Не секрет, что на ликвидациях и распродажах продавцы иногда устраивают игры с ценниками. По факту, вещи продаются по той же цене, но на них пестрят красные и желтые бирки, а весь отдел увешан наклейками SALE. По словам Анастасии, в Челябинске так уже не «развлекаются».

— Как правило, это встречается когда небольшие скидки 20-30%. А что касается 70%, особенно когда был бум в конце лета, летняя коллекция распродавалась, не скажу, что было накручено. Мы даже сравнивали цены, и действительно, это настоящие скидки. Уже очень мало отделов, которые накручивают цену.

А вот акция на шубки. Обе за полцены. Фото героев публикации

Сейчас распродаж в торговых центрах мало. Летнюю коллекцию смели с полок. Как говорят «экономные» блогеры, следующий бум скидок ожидается в конце октября.

— Где-то за месяц перед новым сезоном нужно идти в магазины. А вообще лучше одеваться вне сезон. Всегда на внесезонные товары есть скидки. Еще советуем установить себе приложения любимых магазинов на телефон и следить за акциями. Или же мониторить их на сайте. Все магазины анонсируют распродажи, скидки, акции. Только успейте попасть на них первыми!

Подруги много времени проводят в магазинах. Фото героев публикации

СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Мужья относятся к увлечению жен спокойно. Тем более, когда их супруги стали вести блог, в семье стало больше свободных денег.

— Стали экономить семейный бюджет процентов на двадцать. Меньше тратим на вещи, продукты, бытовую химию и прочее. Но хотим все-таки развивать блог, чтобы в будущем он приносил прибыль, — делятся планами подруги.

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