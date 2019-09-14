2019-09-17T07:09:52+03:00
Общество

«Я видел этого ребенка, но мимо прошел»: как из-за равнодушия пропадают люди

Об этом рассказали волонтеры «Лизы Алерт» в Челябинской области
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
После работы отправиться на поиски до утра — обычное дело для «Лизы Алерт». Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном УралеПосле работы отправиться на поиски до утра — обычное дело для «Лизы Алерт». Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале
Изменить размер текста:

Вышла из леса утром, поспала 40 минут в машине, поменяла берцы на шпильки, влила в себя кофе — и на работу.

Так описывает свои будни волонтер в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Это и ответ на распространенный вопрос «А на что живут добровольцы, если им не платят?»

Работают, как и все. Днем они обычные офисные клерки, бизнесмены, учителя… А вечером вооружаются фонариками, рациями, навигаторами и отправляются на поиски пропавших людей.

На их счету — тысячи спасенных жизней. Но они просят не называть их героями.

Привал поисковиков. Фото из личного архива героев материала.

Привал поисковиков. Фото из личного архива героев материала.

У Лины Есениной из Снежинска — двое детей, муж, работа менеджера по туризму. Но это не мешает ей быть региональным представителем «Лизы Алерт» на Южном Урале. Она активно участвовала в деятельности отряда, даже когда была в декретном отпуске.

Самым тяжелым в своей работе она назвала столкновение с человеческим равнодушием.

— Бывает просто страшно от того, что происходит. Когда уже несколько дней идут поиски, а кто-то пишет: «А я видел этого ребенка, но прошел мимо». Если потом еще и история заканчиваются плачевно, это просто шок.

Немного отдохнуть, и дальше в путь. Фото из личного архива героев материала.

Немного отдохнуть, и дальше в путь. Фото из личного архива героев материала.

Да как так?! Если вы видите бесцельно бредущего ребенка, или пенсионера, озирающегося с испуганным взглядом, остановитесь, спросите, что случилось. Сейчас я, общаясь с вами, сижу в машине и наблюдаю, как передо мной уже долгое время катается на самокате ребенок трех — четырех лет. А вокруг никого взрослых. Сейчас я пойду спрошу, где его родители.

В семь утра Лина заступает на пост оператора «горячей линии». На работе с 10 до 19 часов продолжает следит за ситуацией в регионе. Бывает, что-то происходит вечером или ночью.

Региональный представитель отряда «Лиза Алерт» в Челябинской области Лина Есенина. Фото из личного архива героев материала.

Региональный представитель отряда «Лиза Алерт» в Челябинской области Лина Есенина. Фото из личного архива героев материала.

— Отправляю детей спать, а сама — за компьютер, — рассказывает Лина. — Огромное спасибо моему мужу. Он полностью разделяет мои интересы. Он не в отряде, но меня поддерживает. Дети тоже привыкли: если мама на «горячей линии», значит нужно быть потише.

Десятилетний сын Лины Тимофей мечтает поскорее вступить в поисковое движение. Пятилетняя дочка пока помогает отряду косвенно. Мама ищет потеряшку — Маруся без капризов играет одна.

Евгений Козырчиков на учениях с Поисково-спасательной службой Челябинска.

Евгений Козырчиков на учениях с Поисково-спасательной службой Челябинска.

— Больше всего звонков на горячую линию поступает о потерявшихся стариках. Бывает, звонит человек: «Встретили на лавочке в парке пенсионера, дезориентирован, ничего не помнит». А через пять минут звонят плачущие родственники: «Потерялся дедушка». Я им говорю: «А мы знаем, где он». И это самое классное чувство. Вау-эффект, который ни с чем не сравнить! — рассказывает Лина.

«БЫВАЕТ, ЧТО ЖИВЕМ БЕЗ СНА...»

— Неужели у вас реально бывает такой график: после трудовой смены — на поиски, потом пару часов сна, и снова на работу?

— Бывало и вовсе без сна. Прямо в экипировке ехал на работу. Ситуации разные, и в каких то случаях мы осознанно и оправданно жертвуем своими удобством, — отвечает поисковик отряда «Лиза Алерт» в Челябинске Евгений Козырчиков.

Он работает кладовщиком в компании, занимающейся автомобильными запчастями. И вот уже 15 лет ищет людей, попадающих в беду.

Подготовка к поиску. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

Подготовка к поиску. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

— Совмещать поисковую деятельность с работой по графику довольно проблематично. Но не могу оставаться в стороне. Тут все просто: если я могу чем-либо помочь — помогу. Если человек попал в беду — надо его выручать. Дело, видимо, в воспитании, — рассказал Евгений корреспонденту КП-Челябинск.

Волонтеры отвечают: все дело — в мотивации. У всех семья и работа. Но если ты действительно хочешь помогать, то найдешь хотя бы час в своем графике.

Можно хотя бы делать репосты, пока едешь в общественном транспорте. Или расклеивать объявления во время прогулки с собакой.

МАМЫ В ДЕКРЕТЕ — ЭТО СИЛА

В отряде — люди самого разного возраста и социального статуса. Мощная сила «Лизы Алерт» — это мамочки в декрете. Они не ходят по лесам (таких, кстати, в отряде называют «топтуны»). Но это надежный тыл.

Женщины обзванивают больницы, просматривают снимки с квадрокоптеров, распространяют в Интернете посты о потеряшках, пока малыши спят.

Это не укладывается в голове. Некоторые после рождения ребенка не подходят к телефону по полгода. Им просто некогда! А тут - и людей ищут, и малыша нянчат.

После удачных поисков. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

После удачных поисков. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

Челябинка Людмила Чучалина никогда не забудет тот день, когда пропал ее ребенок. Это было еще в начале 90-х. Дети давно выросли и уже воспитывают своих детей. Но то чувство ужаса и отчаяния всплывало в памяти женщины не раз. Поисковых отрядов тогда не было. Полиция, конечно, занималась поисками, но у нее много и другой работы.

— Я искала ребенка практически в одиночку. Больше суток. Это сильно повлияло на меня. С тех пор я не могу оставаться равнодушной, когда слышу о пропавших детях, — рассказывает Людимила.

Два года назад она увидела в соцсетях сообщение, что в Свердловской области потерялись в лесу два подростка, и решила вступить в отряд «Лиза Алерт». В нерабочее время она на телефоне и за компьютером — помогает спасть людей.

Людмила Чучалина проводит для детей уроки безопасности «Школа Лиза Алерт». Фото из личного архива героев материала.

Людмила Чучалина проводит для детей уроки безопасности «Школа Лиза Алерт». Фото из личного архива героев материала.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Заходите в группу «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал» во «ВКонтакте» и жмите кнопку «Хочу в отряд». С вами свяжутся, все расскажут и научат.

КАК ПОМОЧЬ ОТРЯДУ «ЛИЗА АЛЕРТ»

«Лиза Алерт» никогда не берет деньги. Однако, организации можно помочь необходимыми ей в работе вещами и техникой. Нужды отряда: фонари, аккумуляторы, туристические навигаторы, компасы, носилки, болотные сапоги, газовые горелки, консервы, ноутбуки… Да много чего от простого скотча до внедорожников. Полный список можно найти на сайте lizaalert.org. Также вы можете написать о желании помочь в группу vk.com/lizaalert_ural.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

* Звоните на телефон бесплатной горячей линии: 8-800-700-54-52.

* Или отправляйте заявку на поиск: lizaalert.org/zayavka-na-poisk/

Штаб анализирует ситуацию. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

Штаб анализирует ситуацию. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

СПРАВКА «КП»

Организация «Лиза Алерт» возникла в сентябре 2010 года. Примерно пятьсот стихийно собравшихся добровольцев искали пропавших в окрестностях подмосковного Орехово-Зуева пятилетнюю Лизу Фомкину и ее тетю. Их тела нашли только через 10 дней. Обе скончались от переохлаждения.

Волонтеры решили создать поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Первая часть названия — в честь погибшей девочки. А английское слово alert означает сигнал тревоги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
СМИ: стоматологи предложили записывать на зубах историю болезни своих пациентов
В Челябинске грузовик провалился в траншею
Соцсети: детсады Челябинской области ввели санкции против Бэтмена и других американских героев
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам ПАО «Банк «Екатеринбург» в своих банкоматах
В Челябинске закроют треть старых елочных базаров
Бывший медбрат стал главврачом ГКБ № 8 в Челябинске
В Челябинске сообщают о приближающихся морозах
Второго фигуранта дела Тефтелева также отправили в изолятор
Народный избранник борется за каждое дерево в челябинском бору
В Челябинской области суд запретил называть пивоварню в честь великого человека
Челябинскую область наградили за Парижский полумарафон
«Читайте, завидуйте!» Губернатор вручил паспорта 20 юным южноуральцам
Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО
В Челябинске власти объяснили, как скоро нужно очищать дороги от снега
Евгений Тефтелев попросил удалить прессу с заседания об избрании меры пресечения
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой
Как получить максимальную прибыль на фондовом рынке?
В аэропорту Челябинска пассажира рейса на Москву не пустили в небо
Житель Челябинска разбился за городом из-за сильного снегопада
На маршрутчика, влетевшего в остановку в Челябинске, возбудили уголовное дело
Вымираем: в Челябинской области живет больше стариков и меньше молодежи
В национальном парке «Зюраткуль» хотят разводить норок
В Челябинской области отремонтировали сельский Дом культуры
Сергей Селещук проходит свидетелем по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Челябинской области МИД помогает выйти на экспортные рынки
Дело попавшего в объектив домофона насильника отправили в суд в Челябинске
Первый операторский экопроект: Tele2 принимает старые телефоны на утилизацию
Жильцов из ветхоаварийных домов в городах Южного Урала не будут переселять в Челябинск
Быть или не быть: нужны ли Челябинской области частные дома для престарелых