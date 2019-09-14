«Я видел этого ребенка, но мимо прошел»: как из-за равнодушия пропадают люди

Вышла из леса утром, поспала 40 минут в машине, поменяла берцы на шпильки, влила в себя кофе — и на работу.

Так описывает свои будни волонтер в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Это и ответ на распространенный вопрос «А на что живут добровольцы, если им не платят?»

Работают, как и все. Днем они обычные офисные клерки, бизнесмены, учителя… А вечером вооружаются фонариками, рациями, навигаторами и отправляются на поиски пропавших людей.

На их счету — тысячи спасенных жизней. Но они просят не называть их героями.

Привал поисковиков. Фото из личного архива героев материала.

У Лины Есениной из Снежинска — двое детей, муж, работа менеджера по туризму. Но это не мешает ей быть региональным представителем «Лизы Алерт» на Южном Урале. Она активно участвовала в деятельности отряда, даже когда была в декретном отпуске.

Самым тяжелым в своей работе она назвала столкновение с человеческим равнодушием.

— Бывает просто страшно от того, что происходит. Когда уже несколько дней идут поиски, а кто-то пишет: «А я видел этого ребенка, но прошел мимо». Если потом еще и история заканчиваются плачевно, это просто шок.

Немного отдохнуть, и дальше в путь. Фото из личного архива героев материала.

Да как так?! Если вы видите бесцельно бредущего ребенка, или пенсионера, озирающегося с испуганным взглядом, остановитесь, спросите, что случилось. Сейчас я, общаясь с вами, сижу в машине и наблюдаю, как передо мной уже долгое время катается на самокате ребенок трех — четырех лет. А вокруг никого взрослых. Сейчас я пойду спрошу, где его родители.

В семь утра Лина заступает на пост оператора «горячей линии». На работе с 10 до 19 часов продолжает следит за ситуацией в регионе. Бывает, что-то происходит вечером или ночью.

Региональный представитель отряда «Лиза Алерт» в Челябинской области Лина Есенина. Фото из личного архива героев материала.

— Отправляю детей спать, а сама — за компьютер, — рассказывает Лина. — Огромное спасибо моему мужу. Он полностью разделяет мои интересы. Он не в отряде, но меня поддерживает. Дети тоже привыкли: если мама на «горячей линии», значит нужно быть потише.

Десятилетний сын Лины Тимофей мечтает поскорее вступить в поисковое движение. Пятилетняя дочка пока помогает отряду косвенно. Мама ищет потеряшку — Маруся без капризов играет одна.

Евгений Козырчиков на учениях с Поисково-спасательной службой Челябинска.

— Больше всего звонков на горячую линию поступает о потерявшихся стариках. Бывает, звонит человек: «Встретили на лавочке в парке пенсионера, дезориентирован, ничего не помнит». А через пять минут звонят плачущие родственники: «Потерялся дедушка». Я им говорю: «А мы знаем, где он». И это самое классное чувство. Вау-эффект, который ни с чем не сравнить! — рассказывает Лина.

«БЫВАЕТ, ЧТО ЖИВЕМ БЕЗ СНА...»

— Неужели у вас реально бывает такой график: после трудовой смены — на поиски, потом пару часов сна, и снова на работу?

— Бывало и вовсе без сна. Прямо в экипировке ехал на работу. Ситуации разные, и в каких то случаях мы осознанно и оправданно жертвуем своими удобством, — отвечает поисковик отряда «Лиза Алерт» в Челябинске Евгений Козырчиков.

Он работает кладовщиком в компании, занимающейся автомобильными запчастями. И вот уже 15 лет ищет людей, попадающих в беду.

Подготовка к поиску. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

— Совмещать поисковую деятельность с работой по графику довольно проблематично. Но не могу оставаться в стороне. Тут все просто: если я могу чем-либо помочь — помогу. Если человек попал в беду — надо его выручать. Дело, видимо, в воспитании, — рассказал Евгений корреспонденту КП-Челябинск.

Волонтеры отвечают: все дело — в мотивации. У всех семья и работа. Но если ты действительно хочешь помогать, то найдешь хотя бы час в своем графике.

Можно хотя бы делать репосты, пока едешь в общественном транспорте. Или расклеивать объявления во время прогулки с собакой.

МАМЫ В ДЕКРЕТЕ — ЭТО СИЛА

В отряде — люди самого разного возраста и социального статуса. Мощная сила «Лизы Алерт» — это мамочки в декрете. Они не ходят по лесам (таких, кстати, в отряде называют «топтуны»). Но это надежный тыл.

Женщины обзванивают больницы, просматривают снимки с квадрокоптеров, распространяют в Интернете посты о потеряшках, пока малыши спят.

Это не укладывается в голове. Некоторые после рождения ребенка не подходят к телефону по полгода. Им просто некогда! А тут - и людей ищут, и малыша нянчат.

После удачных поисков. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

Челябинка Людмила Чучалина никогда не забудет тот день, когда пропал ее ребенок. Это было еще в начале 90-х. Дети давно выросли и уже воспитывают своих детей. Но то чувство ужаса и отчаяния всплывало в памяти женщины не раз. Поисковых отрядов тогда не было. Полиция, конечно, занималась поисками, но у нее много и другой работы.

— Я искала ребенка практически в одиночку. Больше суток. Это сильно повлияло на меня. С тех пор я не могу оставаться равнодушной, когда слышу о пропавших детях, — рассказывает Людимила.

Два года назад она увидела в соцсетях сообщение, что в Свердловской области потерялись в лесу два подростка, и решила вступить в отряд «Лиза Алерт». В нерабочее время она на телефоне и за компьютером — помогает спасть людей.

Людмила Чучалина проводит для детей уроки безопасности «Школа Лиза Алерт». Фото из личного архива героев материала.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Заходите в группу «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал» во «ВКонтакте» и жмите кнопку «Хочу в отряд». С вами свяжутся, все расскажут и научат.

КАК ПОМОЧЬ ОТРЯДУ «ЛИЗА АЛЕРТ»

«Лиза Алерт» никогда не берет деньги. Однако, организации можно помочь необходимыми ей в работе вещами и техникой. Нужды отряда: фонари, аккумуляторы, туристические навигаторы, компасы, носилки, болотные сапоги, газовые горелки, консервы, ноутбуки… Да много чего от простого скотча до внедорожников. Полный список можно найти на сайте lizaalert.org. Также вы можете написать о желании помочь в группу vk.com/lizaalert_ural.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

* Звоните на телефон бесплатной горячей линии: 8-800-700-54-52.

* Или отправляйте заявку на поиск: lizaalert.org/zayavka-na-poisk/

Штаб анализирует ситуацию. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»на Южном Урале

СПРАВКА «КП»

Организация «Лиза Алерт» возникла в сентябре 2010 года. Примерно пятьсот стихийно собравшихся добровольцев искали пропавших в окрестностях подмосковного Орехово-Зуева пятилетнюю Лизу Фомкину и ее тетю. Их тела нашли только через 10 дней. Обе скончались от переохлаждения.

Волонтеры решили создать поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Первая часть названия — в честь погибшей девочки. А английское слово alert означает сигнал тревоги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00