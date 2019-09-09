Станет ли лучше жизнь в Челябинске после выборов депутатов 2019

Уф! Все выдохнули: бешеная предвыборная гонка позади. В воскресенье, 8 сентября, в Единый день голосования мы избрали не только губернатора Челябинской области, но и депутатов районных советов Челябинска.

О том, чем могут помочь депутаты челябинцам, мы узнали у кандидата-самовыдвиженца по избирательному округу №14 Калининского района Льва Большакова. Он проиграл оппоненту-единороссу Максиму Косману.

1. ЗАЧЕМ ДЕПУТАТОВ ТАК МНОГО?

До 2014 года Челябинск был поделен на 37 избирательных округов. Всем миром мы выбирали 37 депутатов в состав городской Думы.

Пять лет назад ситуация поменялась. Миллионный город с тех пор поделен на 170 округов. На территории каждого проживает четыре — шесть тысяч избирателей. В «спальном» Северо-Западе это семь-восемь многоподъездных домов.

Считается, что на небольших участках депутат ближе к народу.

Реформа местного самоуправления лишила избирателей права прямых выборов депутатов. Теперь эту миссию выполняют выбранные депутаты райсоветов. На первом заседании новоиспеченные народные избранники проголосуют за председателя райсовета и выберут депутата в состав Челябинской городской Думы. 170 местных депутатов выберут 49 человек в состав Челябинской Гордумы.

— В нынешнем году было около тысячи кандидатов. Это все разные люди, движимые разными интересами — от реальной заботы о людях до решения бизнес-вопросов и лоббирования интересов более крупного игрока, как это часто бывает, — говорит Большаков. — Такие тузы ведут на выборы пул из пяти-семи человек. В составе каждого райсовета будет 25 депутатов, за исключением Советского — там депутатов 20, потому что район малонаселенный.

2. ДОЛЖЕН ЛИ ДЕПУТАТ ЖИТЬ В ОКРУГЕ, ОТ КОТОРОГО ИЗБРАН?

— К сожалению, нет, и это огромная ошибка. Благодаря всесильному административному ресурсу побеждают люди, не имеющие к округу отношения. Я же считаю, что депутат должен жить по соседству с избирателями. Чтобы знать проблемы изнутри, чтобы знать избирателей. Депутаты, которые появляются в округах только перед выборами, — наша беда.

3. ЕСТЬ ЛИ У ДЕПУТАТОВ ДЕНЬГИ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ?

— Из районного бюджета на свою работу депутат получает один миллион рублей. Конечно, этих денег не хватит для ремонта всех разбитых внутриквартальных проездов в округе. Но у депутата, как у представителя народа во власти, есть административный ресурс — приоритетное право приема у любого чиновника, он всегда на связи с председателем райсовета. В 2020 году по распоряжению уже избранного губернатора Алексея Текслера районы Челябинска получат больше средств на благоустройство, и задача депутатов — максимально эффективно расходовать эти деньги.

4. ЕСТЬ ЛИ У ГОРОДА ШАНС ВЕРНУТЬСЯ К ПРЯМЫМ ВЫБОРАМ?

— Считаю, есть. Об этом же говорит и Алексей Текслер. Впереди пять лет, которые должны показать жизнеспособность системы. Думаю, требования людей к работе депутата уже изменились — нужна реальная работа. Уже сейчас ослабло влияние известных кланов — Калининско-Советского, «Соцгорода». Перемены будут.

5. КОМУ ПРОИГРЫВАЛИ САМОВЫДВИЖЕНЦЫ?

— На моем участке я проиграл единороссу. Протестный электорат на нашем избирательном участке победил приверженцев курса правящей партии: 900 голосов против 700. Но протестная активность растянулась между двумя самовыдвиженцами, кандидатами от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблоком».

Тем временем

Марина КУСТОВА, кандидат в депутаты от «Справедливой России» в райсовет Советского района:

— Я проиграла. Горечь поражения прошла быстро. Привычка разбирать и анализировать пригодилась. Я еще в процессе. На поверхности пока то, что я не могу противостоять (да и не хочу) мощному ресурсу, когда поквартирно подкупают стариков (продукты, деньги), когда ведут алкашей на избирательный участок за бутылку водки.

Глубже то, что это бесценный опыт для меня, зеленого новичка. Люди меня увидели и услышали. А мой избиратель — умные, интеллигентные люди средних лет и думающая молодежь. И пенсионеры — бывшие учителя, врачи, инженеры. Они в меня поверили. В случае победы нельзя было бы подвести их. Готова я все бросить? Ну вот тоже вопрос... К этому надо почву подготовить. Этим я и займусь сейчас. В общем, не поверите, довольна я. Это мой личный лучший результат! Мне нравится быть в этой теме. Это только начало пути. Всем спасибо за поддержку!

Марина Кустова проигрыш в выборах считает полезным опытом. Фото: личная страница героя публикации.

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