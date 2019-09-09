2019-09-09T09:37:22+03:00
Политика

Результаты выборов депутатов в Челябинске 2019

Где посмотреть результаты выборов депутатов на выборах в Челябинске 2019
Андрей АБРАМОВ
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Результаты выборов депутатов в Челябинске 2019Результаты выборов депутатов в Челябинске 2019Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стали известны результаты выборов депутатов в Челябинске. 8 сентября выбирали не только губернатора региона, но и депутатов. Это так называемые муниципальные выборы. В Челябинске избрали 170 депутатов в районные советы. Из них будет формироваться городская дума — 49 человек. Делегатов в гордуму народные избранники выберут сами.

Как узнать кто победил на выборах депутатов в Челябинске 2019? Задача эта не так просто, как кажется на первый взгляд. КП-Челябинск приготовила подробную инструкцию, чтобы узнать результаты выборов депутатов в Челябинске.

1. Заходим на сайт chelyabinsk.vybory.izbirkom.ru/region/chelyabinsk. Предупреждаем, сейчас он работает очень медленно. Очевидно, из-за большой нагрузки.

2. В разделе Челябинский городской округ кликаем свой район, чтобы узнать результаты выборов депутатов в Челябинске 2019.

3. Далее самое сложно. Нужно выбрать ваш избирательный округ. Если вы не знаете, номер, советуем зайти на сайт депутатычелябинска.рф и на большой карте найти свой округ и узнать его номер.

4. На сайте избиркома в выпадающем списке «Нижестоящие избирательные комиссии» выбираете номер округа.

5. Кликаете на строчку «Результаты выборов» и изучаете сколько голосов получили кандидаты.

6. Поздравляем! Вы узнали результаты на выборах депутатов в Челябинске 2019 по вашему округу.

Выборы губернатора Челябинской области 2019 - подводим итоги

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ИСТОЧНИК KP.RU

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