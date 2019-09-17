«Это жизнь, что ли?»: как живут подростки со страшным диагнозом

— Через день после того, как мне пришлось побрить голову, я шла по отделению и наткнулась на группу визажистов. Они делали макияж пациенткам и их мамам. Я тоже села в очередь... Накрашенную меня сфотографировали. Кадры мне понравились. Я почувствовала себя настоящей моделью! А еще визажист сделала мне брови идеальной формы, о которых я мечтала. Это было начало моей «карьеры» лысой модели, — рассказала пациентка онкологического отделения Полина Вериго.

Позитивный настрой — тоже лекарство. Фото: Мария Александрова

Фотографии Полины в новом образе набирают лайки в Instagram. Подписчики называют ее Клеопатра. Но «сердечки» здесь — не главное. Понравиться себе в новом образе — один из важных моментов для лечения.

— Полина пришла в парике, но когда она его сняла, ей самой стало легче, — рассказала фотограф Мария Александрова. — К фотосессии она подошла креативно — предложила сфотографироваться со своим любимцем — котом-сфинксом. Так сказать, в одном стиле с ним. Как потом рассказала мама Полины, фотосессия дала ей уверенность в себе.

Болезнь — не помеха красоте! Фото: Мария Александрова

Молодым ребятам сложно принять страшный диагноз, перенести тяготы лечения и вернуться к обычной жизни. Уже не интересны игрушки и аниматоры, которые радуют малышей. Поэтому в Челябинске подростки, победившие рак, создали проект «Молодежка» для поддержки своих сверстников, которые проходят лечение.

— Самое сложное, когда ты узнаешь диагноз и понимаешь, что жизнь, к которой ты привык, должна резко прерваться. И начнется другая жизнь — больничная — без друзей. Даже общительный человек может замкнуться, — говорит бывший онкобольной 22-летний Семен Дунаев. — Я хочу на своем примере рассказать, что жизнь на этом не останавливается и впереди много интересного.

Полина шутит: теперь они с котом в одном стиле. Фото: Мария Александрова

Волонтеры говорят, девочкам особенно необходимо подчеркнуть свою женственность. Сделать снимки «как из журнала» могут и мальчики.

По словам руководителя фонда «Искорка» Евгении Майоровой, очень важно, чтобы такие встречи проводились на всех этапах лечения.

— Сейчас в Челябинской области около ста детей старше 13 лет с онкологией . Еще есть дети с гематологическими заболеванием. Общение для них бывает важнее лекарства. Однажды я увидела очень зажатого ребенка, который ни с кем не общался, отказывался фотографироваться. Мне стало страшно. Я подумала: «Это жизнь что ли?». Ребятам, которые заканчивают лечение, необходимо вернуться в обычную среду. Они жалуются: не с кем общаться. Не то чтобы с ними не хотят дружить. Просто они резко взрослеют, и им кажется, что сверстники делают и говорят какие-то глупые вещи. Лучше понять и поддержать больных детей смогут ровесники, прошедшие такое же лечение. Недавно «Искорка» получила субсидию Минсоцотношений на оплату труда специалистов для работы с подростками и проведение специального лагеря для подростков. Планируется, что средств хватит до конца года.

Полина давно мечтала сделать идеально ровные брови. Фото: Мария Александрова

КСТАТИ

Узнать больше о деятельности Искорки, помочь проекту можно на сайте onco74.ru и по телефону горячей линии 8 (351) 233-66-51.

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