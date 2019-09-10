Из психиатрической лечебницы в Челябинске сбежали судимые пациенты

В Челябинске из психоневрологической больницы сбежали двое парней — 18 и 29 лет. Они находились здесь на принудительном лечении. Это вид наказания, к которому приговаривает суд преступников, у которых проблемы с душевным здоровьем. Побег произошел 9 сентября.

— Оба молодых человека ранее были судимы. Тот, что помладше — за кражу и грабеж. Второй судимый за кражу. Но они спокойные, не опасны для окружающих. Осенью у людей с проблемами психики традиционно случается обострение, — об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас беглецов разыскивают.

— Информацию подтверждаем. Один сбежавший 1990 года рождения, второй — 2001. Сотрудники полиции ведут розыск, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» вчера вечером разместили две схожие ориентировки. Предположительно, это и есть сбежавшие.

Ориентировка на парней.

ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМЫХ

Илья Хлызов, 18 лет. Рост 170 см, плотное телосложение, темные короткие волосы. Был одет в черную футболку с надписью на спине Pioner, синие штаны в клетку.

Дмитрий Романов, 29 лет. Рост 175 см, плотное телосложение, лысый. Был в темно-синей мастерке с капюшоном, бриджах в зеленую клетку. На правой голени — татуировка паук в паутине.

ВАЖНО!

Если вы видели этих парней, позвоните волонтерам «Легион-СПАС»: 8-951-455-13-17, 8-900-095-52-67 Татьяна или в полицию по номеру 02.

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