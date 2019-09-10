Чиновники отрицают вброс голосов за автовокзал «Юность» в Челябинске

В августе власти Челябинска спросили у горожан, удобен ли им автовокзал, расположенный в здании Дворца спорта «Юность». На портале электронных голосований «Активный житель 74» был запущен опрос. Его итоги, подчеркивали в мэрии, будут учтены при вынесении окончательного решения.

Поначалу высказываний «против» было больше: по мнению челябинцев, соседство автобусов и спортивного комплекса в центре города очень странное. Лучше бы благоустроить площадь перед «Юностью», которая сейчас заставлена разномастными ларьками.

Базар-вокзал и парковка в самом центре Челябинска. Вам это нравится?Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВЕС

Но далее количество голосов за вокзал в «Юности» резко вырвалась вперед, и сроки проведения опроса продлили. Горожане заподозрили подлог: «за» проголосовали почти тысяча новых пользователей.

Итог опроса:

«За» автовокзал во Дворце спорта — 55.8% (1692 человека)

«Против» — 37,86% (1148 человек)

«Это должны решить специалисты» — 6,33% (192 человека)

Итого высказались 3032 человека.

АНАЛИЗ ТРЕХ ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

Корреспондент КП-Челябинск обратился в региональное министерство информационных технологий и связи с просьбой пояснить, мог ли случится подлог на этом голосовании.

Специалисты проанализировали все 3032 голоса и пришли к выводу: все пользователи настоящие.

— Когда человек принимает решение на портале «Активный житель 74», после прохождения опроса он видит обезличенные итоги голосования. Но за каждым кликом стоит реальный человек. Высказать мнение на портале «Активный житель 74» могут только зарегистрированные на Госуслугах. Его личность подтверждена в Центрах обслуживания, когда он получал учетную запись от портала. Повторно проголосовать невозможно. Мы видим статистику: в какое время, из какого региона и как голосовал человек. Эти подлинные сведения мы предоставляем в администрацию Челябинска, которая инициировала опрос, — пояснил КП-Челябинск и.о. министра информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

«Комсомолка» обратилась за профессиональным комментарием к программисту и попросила его проверить уязвимость портала «Активный житель 74». По нашей просьбе он написал скрипт — виртуальный алгоритм, который автоматически голосует за нужный вариант. Однако программа не сработала.

— Для голосования нужно авторизоваться — войти через Госуслуги. Обходного пути нет. Авторизация — сам процесс удостоверения личности — идет через серьезные сервис, его никак не взломать. После авторизации у тебя создается токен — твой личный идентификатор по которому тебя узнают на сервере и отслеживают действия. Я вижу один вариант накрутки голосов — иметь много людей с профилем на Госуслугах и попросить их голосовать. Иного варианта вторгнуться в виртуальный референдум нет.

Выходит, и дальше в центре города будут стоять грязные автобусы и процветать ярмарочный балаган?

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