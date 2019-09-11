«У меня рак, что дальше?». Куда идти и что делать в Челябинске, если нашли онкологию

Каждый день 43 человека в Челябинской области узнают, что у них рак. Для детей и для взрослых на этот случай есть четкие рекомендации: участковые врачи знают, куда и с какими анализами пациента послать.

Однако сам человек зачастую впадает в панику и начинает метаться: искать клиники, изучать методы излечения рака и порой игнорирует четкие указания лечащих докторов. А в результате теряет самое ценное — время.

Мы узнали, что делать и куда идти, если у вас нашли онкологию в Челябинске.

НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ

В Челябинской области существует четкая маршрутизация пациентов с диагнозом онкология. И эта схема доведена до всех врачей.

Дети после постановки диагноза направляются на прием к детскому онкологу в Челябинскую областную детскую больницу. Этот врач принимает бесплатно и ребят из области, и ребят из Челябинска. Попасть к нему не проблема. После онколога юного пациента сразу же направляют на лечение в онкогематологическое отделение ЧОКБ.

— Задержки бывают только из-за того, что родители сами отказываются от госпитализации. Одни начинают искать альтернативные методы. Другие просят отправить их в федеральные центры. Такое тоже возможно, но только после заочной консультации со столичными докторами, — говорит главный детский онколог Челябинской области Сергей Коваленко.

Взрослые идут к районному онкологу. Дальнейший путь определяет доктор.

— Иногда пациенты решают, что не будут лечиться в Челябинске или же ищут платные клиники, бороздят интернет, ведут переписку с разными докторами. Мой совет: не терять времени. Нужно сразу же начинать лечение. А уже по ходу можно выбирать, какой этап и где лучше пройти, — советует Сергей Коваленко.

НЕ ГНАТЬСЯ ЗА НОВЫМ

Ученые всего мира не оставляют поиски более совершенных методов лечения рака. При желании любой челябинец может испытать их разработки на себе. Однако гнаться за новинками медики не советуют.

— Все существующие схемы лечения в онкологии — результат многолетних клинических испытаний, которые проводились в крупнейших научных центрах США и Европы. У большинства пациентов они дают положительный результат. Кандидатами на экспериментальное лечения обычно становятся те, кому обычные схемы не помогают, — говорит Сергей Коваленко.

Кстати, в России уже ведутся разговоры о том, что доктора должны изучать ответ организма до начала химиотерапии и подбирать пациенту индивидуальный «коктейль» препаратов. Это должно повысить лечебный эффект.

ИСКАТЬ ПОДДЕРЖКУ

Различные фонды также помогают больным собирать деньги на борьбу с раком. Лечение в России бесплатное. Но много денег уходит на перелеты в столичные клиники, на срочные анализы, на лекарства, которые могут понадобиться в индивидуальном порядке, на поиск донора костного мозга. А это десятки и сотни тысяч рублей.

Ощутимую информационную и психологическую поддержку больным с онкологией сегодня оказывает председатель совета движения помощи онкобольным детям «Искорка». Евгения Майорова советует запомнить такие службы:

— всероссийская бесплатная служба «Ясное утро» 8-800-100-0191 (дают профессиональные советы медицинского плана, можно получить консультацию юриста, поддержку психолога);

— телефон горячей линии челябинского фонда «Искорка» 8-351-233-66-51 (общие консультации для всех жителей региона; для жителей поселка Новосинеглазово до конца 2019 года возможно индивидуальное сопровождение больного по всем тревожащим вопросам);

— интернет-сервис «Просто спросить» (здесь можно получить второе мнение о своем диагнозе).

А по этой ссылке можно пройти тест на рак. Заподозрить болезнь помогут правильные вопросы.