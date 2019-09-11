Есть из чего выбрать! В программу Южноуральской книжной ярмарки вошло более 40 событий

Сформирована программа Южноуральской книжной ярмарки, тема которой в этом году: эпоха постдиджитал. А том, как человек адаптируется к цифровой эпохе, чем обернется засилие гаджетов и соцсетей, почему растет спрос на традиционное общение — об этом пойдет речь на трех основных площадках ярмарки: #Люди, #Книги и #Идеи. В этом году ЮУКЯ пройдет 4 и 5 октября в новом пространстве — в Выставочном зале Союза художников России на ул. Цвиллинга, 34.

Визитной карточной ЮУКЯ традиционно становятся творческие встречи с писателями и поэтами. Среди гостей ярмарки в этом году авторы издательств «Редакция Елены Шубиной», «Эксмо» и «Самокат»: Алексей Сальников, Роман Сенчин, Нина Дашевская. Состоится также II фестиваль молодой литературы, на площадке «Действующие лица» пройдет встреча с уральцами, реализующими социально значимые проекты и успевающими при этом издавать книги, на интерактивной площадке прозвучат «Рифмы большого города».

Пространство, посвященное книгам, наполнят, прежде всего, издатели и книготорговцы. Среди участников книжной ярмарки в этом году известные издательства: «Эксмо», «Самокат», «Питер», «Пешком в историю», «Аквилегия-М», лидеры уральского книжного рынка: «Край Ра», «Баско», «Абрис», «Павлин» и другие (прием заявок на участие продлен до 15 сентября). Они и сформируют программу многоголосого марафона издательских проектов, который получит развитие в презентациях региональных отделений Союза писателей и Союза журналистов России.

Здесь же развернутся книжные выставки, одна из них, сформированная на Франкфуртской книжной ярмарке, будет посвящена современной детской иллюстрации. Площадка «4Р для автора» с участием интернет-издательства Ridero, редакции журнала «Урал» и компании «ЛитРес» ориентирована на начинающих авторов. Гости ярмарки смогут принять участие в благотворительном «Марафоне добра Даниила Гранина», приуроченном к 100-летию писателя, — сборе книг в две сельские библиотеки области.

На традиционном «Дне издательства» о книге и книжной инфраструктуре в XXI веке расскажут авторы и партнеры «Издательства Марины Волковой», во главе со своим лидером в полной мере реализующие девиз: «Издаем книги. Создаем события». Только за минувший год издательство выпустило четвертый том «Антологии современной уральской поэзии» и провело «Суперфест одной антологии», получило Всероссийскую литературную премию имени П. П. Бажова и единственное из российских издательств попало в список старейшего конкурса в мире «50 Books | 50 Covers».

Идеям посвящен лекторий ЮУКЯ. Среди выступающих — финалист премии «Просветитель», сотрудник «Лаборатории Касперского» Тим Скоренко, специалист по новым медиа, преподаватель МГУ Иван Засурский, куратор образовательной платформы «Культзавод» Влад Михель, эксперты Информационного центра по атомной энергии. Здесь же развернутся дискуссионные площадки о поколении Z и третьем возрасте, а также пройдут научно-популярные ток-шоу.

Дополнят программу Южноуральской книжной ярмарки городская программа и территория семейных мастер-классов, гостям предоставят выбор между освоением новых технологий и

традиционных навыков. Программу для юной аудитории представит партнер ярмарки, Челябинское отделение Российского детского фонда.

Традиционно одно из крупнейших культурных событий осени проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.

Организаторы ярмарки — сотрудники Челябинская областная универсальная научная библиотека — постарались насытить программу интересными, разноплановыми событиями, главная цель которых — поддержать интерес к книге, способствовать развитию инфраструктуры чтения на Южном Урале. Следите за анонсами и обновлением программы!