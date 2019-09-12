В Челябинске скоро погаснет подсветка телебашни

Сияющая игла челябинской телевышки видна даже с Университетской набережной. Смотришь на яркие огни и представляешь, что ты в Париже, где так же переливается золотом Эйфелева башня. Праздник!

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПИКСЕЛЕЙ

Светодиоды на челябинской телевышке «складываются» в ночной тьме в причудливые картины — от герба Челябинска с изображением верблюда и российского триколора до огромных бабочек и абстракции.

К пуску архитектурно-художественной подсветки готовились несколько месяцев долго. С башни сняли лишние металлоконструкции, чтобы она стала визуально «стройнее» и легче. Затем вышку покрасили и только потом смонтировали сети из пяти тысяч диодов.

Цена 140-метровой подсветки — 12 миллионов рублей. Иллюминация может работать и в минус сорок градусов. Если десяток диодов и погаснет, вряд ли это испортит качество электрической картинки. Лишь самые зоркие различат в полотне пикселей черные точки.

На проект есть гарантия — пять лет.

ЧТОБЫ НЕ ПРИЕЛОСЬ?

Сейчас башня сияет каждую ночь, стабильно становясь модным фотофоном для снимков в инстаграм с хэштегом #челябинск. Но скоро огни ее погаснут. Точнее, иллюминация перейдет в новый режим работы.

Об этом в эксклюзивном интервью КП-Челябинск рассказал главный инженер филиала РТРС «Челябинской областной радиотелевизионный центр» Владимир Гулин:

— В течение месяца мы будем тестировать систему архитектурно-художественной подсветки, потому работает она каждый день. А с середины октября будем работать по выходным дням. Чтобы красота не приелась, не стала обыденностью, а осталась приятным праздничным событием.

А, может, все дело в экономном отношении к дорогостоящему проекту? Все ж 12 миллионов - цена немалая. Можно и пореже включать

Цветные пиексели подсветки складываются в разные рисунки и слова. Фото: gubernator74.ru

ПРИЕМ СИГНАЛА УХУДШИТСЯ?

Башня - не новогодняя елка, а, прежде всего, технический объект. Могут ли гирлянды помешать приему ТВ- и радиосигнала?

— Для прокладки нитей архитектурно-художественной подсветки был производен демонтаж конструкций выступающих за габарит башни. Потребовалось перенести антенны, которые мешали прокладке нитей подсветки. Стоит отметить, что башня — это в первую очередь, объект связи. И логично было бы предположить, что подсветка не должна мешать антеннам. Насколько помешает приему ТВ и радио сигнала иллюминация, еще только предстоит узнать,— считает инженер Василий Воронин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/729883" frameborder="0"></iframe> Зажгли телевышку в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00