Пошлый комментарий священника из Магнитогорска возмутил соцсети

Священник из Магнитогорска Дионисий Васецкий в популярном городском паблике оскорбил подписчицу. Он грубо посоветовал ей «остудить свой пукан, иначе треснет сейчас».

Об этом девушка рассказала на своей страничке в социальной сети:

— Представляю вашему вниманию нашего Дионисия Васецкого, который учит людей жизни, сидит в интернете, оскорбляет женщин. Обратите внимание и подумайте, кому вы даете крестить своих детей, — пишет жительница Магнитогорска Анна Королева.

После этого, отец Дионисий, зарегистрированный во «ВКонтакте» под именем Денис Васецкий, поспешил удалить свой акканут из социальной сети. Однако, Анна успела сделать скрины переписки.

Тот самый комментарий.

Судя по снимкам словесная перепалка между ними произошла в группе во «ВКонтакте», где клирик вместе с другими пользователями активно обсуждал женский маникюр.

Впрочем, Дионисий уже не в первый раз становится участником публичного скандала. В конце 2018 года года его обвинили в избиении пожилой сотрудницы местной епархии.

По словам женщины, Дионисий в порыве гнева толкнул ее, когда она привезла в церковь рождественские подарки. Васецкому не понравилось, что машина разгружалась на территории храма, а не на общей стоянке. Женщина ударилась и вынуждена была обратиться в больницу.

Инцидент не получил широкой огласки. Дионисий продолжил служение.

А сегодня в Магнитогорской епархии нам сказали, что Васецкий уже не является клириком местного храма:

— Отец Дионисий в начале сентября перевели в Казань вместе с епископом Иннокентием и другими священнослужителями, больше ничего мы комментировать не станем.

КСТАТИ

Из воспоминаний греческого монаха Паисия Сятогорца:

— Однажды в автобусе одна женщина ругала священников. Я дал ей выговориться. Когда она остановилась, сказал: «У нас много претензий к священникам, но ведь их не на парашютах же Бог с неба сбросил. Они люди с человеческими немощами. Но скажи мне вот что: такая мать, как ты, накрашенная и с ногтями, как у ястреба, какого ребенка родит и как его воспитает? И каким он станет потом священником или монахом, если станет?»

В другой раз, в автобусе мужчина всю дорогу осуждал митрополита. Когда он вышел, Паисий отозвал его в сторонку и сказал:

— Ты знаешь, кто я такой? Нет. А что же ты тогда сидишь и говоришь такие вещи? Может быть, я во много раз хуже того, кого ты поносишь, а может, я — святой?! Как же ты сидишь передо мной и несешь такое, что я даже о мирянах представить себе не могу того, чтобы они подобное творили?

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