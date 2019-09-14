Асы из «Стрижей» над Челябинском разгоняли смог
14 сентября на аэродроме Шагол под Челябинском прошел большой авиапраздник. Он был посвящен Дню рождения Челябинска. Поздравить южноуральцев прилетела пилотажная группа стрижи.
Из-за шоу город сковали пробки. На аэродром приехали тысячи людей с разных концов Челябинска, чтобы посмотреть авиашоу «Стрижи». Повезло тем, кто приехал заблаговременно. Остальные же проводили в дороге минимум час-полтора. Еще хуже пришлось людям, которые решили поехать общественным транспортом. До аэродрома пустили специальный автобусы. Корреспондент КП-Челябинск не усмотрел много машин большой вместимости. Зато видел кучу маршруток и ржавых ПАЗов, в которые набивались люди, пытаясь уехать домой.
Само авиашоу вызвало бурный восторг зрителей. До и после пролета пилотажной группы «Стрижи» над Челябинском, шел концерт. Люди устраивали натуральный пикники на летном поле. Погода благоволила — мягкое осеннее солнце, зеленая трава и сбрызнутая позолотой листва.
Предлагаем посмотреть фото авиашоу «Стрижи» в Челябинске 2019.
Вьючных животных, которые своим гарбом приносят деньги владельцам было в избытке.Фото: Андрей АБРАМОВ
Опытные зрители приходили со своими стульчиками.Фото: Андрей АБРАМОВ
Действующие модели истребителей можно было облазить сверху донизу.Фото: Андрей АБРАМОВ
На праздник пришли тысячи людей.Фото: Андрей АБРАМОВ
Новые СУ-34 не так давно перебросили в Шагол.Фото: Андрей АБРАМОВ
К самолетам и туалетам выстраивались безумные очереди.Фото: Андрей АБРАМОВ
Ко многим курсантам приехали дамы сердца.Фото: Андрей АБРАМОВ
Можно было даже залезть на крыло!Фото: Андрей АБРАМОВ
Подготовка ко взлету.Фото: Андрей АБРАМОВ
Каждый стремился занять точку обзора повыше.Фото: Андрей АБРАМОВ
Авиашоу «Стрижи»в Челябинске прошло при полном аншлаге.Фото: Андрей АБРАМОВ
Итак, полетели!Фото: Андрей АБРАМОВ
Сначала в небе над Челябинском фигуры высшего пилотажа исполнял один пилот.Фото: Андрей АБРАМОВ
Вверх тормашками!Фото: Андрей АБРАМОВ
Далее на небесной сцене появилась ключевая пятерка.Фото: Андрей АБРАМОВ
А горизонт-то затянут!Фото: Андрей АБРАМОВ
Небольшой фейерверк.Фото: Андрей АБРАМОВ
Многотонные махины умудряются удерживать на идеальном расстоянии друг от друга.Фото: Андрей АБРАМОВ
Летчики на истребителях МИГ-29 продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, в том числе «звезду», «бочку», «копье», «пирамиду», «тюльпан».Фото: Андрей АБРАМОВ
Событие было приурочено к празднованию Дня города.Фото: Андрей АБРАМОВ
Фотографам повезло - если бы небо было безоблачным, кадры получились бы скучнее.Фото: Андрей АБРАМОВ
В составе авиагруппы есть челябинцы.Фото: Андрей АБРАМОВ
Нынешнюю раскраску «Стрижей» Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» предложила в 2000 году.Фото: Андрей АБРАМОВ
Синхронно летят вверх ногами.Фото: Андрей АБРАМОВ
Неожиданный разлет в разные стороны.Фото: Андрей АБРАМОВ
Вы только присмотритесь к этой фигуре высшего пилотажа!Фото: Андрей АБРАМОВ
Фото авиашоу «Стрижи» в Челябинске 2019.Фото: Андрей АБРАМОВ
Фото авиашоу «Стрижи» в Челябинске 2019.Фото: Андрей АБРАМОВ
Интересно, кто придумывает наряды эстрадным артистам?Фото: Андрей АБРАМОВ
Купол церкви в Металлургическом районе золотится на фоне труб.Фото: Андрей АБРАМОВ
Полицейские были очень добродушны.Фото: Андрей АБРАМОВ
Организация остановок общественного транспорта хромала.Фото: Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU