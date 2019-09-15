Трое взрослых и подросток насмерть отравились парами гнилой картошки в Челябинской области

Смерть целой семьи потрясла небольшой поселок Магнитка, что находится под Челябинском. Утром 14 сентября в одном из частных домов произошла трагедия. Трое взрослых и один подросток насмерть отравились парами гнилого картофеля.

Хозяев дома без признаков жизни обнаружили соседи. Два мужчины и женщина были мертвы. В живых оставался только 16-летний подросток. Мальчик слабо дышал. Соседи вызвали скорую и полицию. Подростка повезли в районную больницу. Однако спасти его врачам не удалось.

Причину гибели целой семьи сейчас выясняют следователи.

— По предварительным данным, все члены семьи отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке погреба, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Жители поселка рассказывают, что у погибших в погребе с прошлого года оставалась картошка.

— На днях они выкопали новый урожай и решили перебрать старый картофель. Открыли погреб. Газ, который выделяется при гниении картошки поднялся в дом и все отравились, — рассказывают сельчане.

Следователи уже начали проверку всех обстоятельств случившегося. Известно, что с родственниками погибших сейчас работают профессиональные психологи.

Можно ли умереть от картошки? С этим вопросом КП-Челябинск обратилась к специалисту.

— В помещении, где гниет картофель накапливаются тиолы, углекислый газ и метан. Тиолы — газообразные вещества, которые образуются в продуктах при расщеплении белков. Они имеют очень резкий тошнотворный запах. Люди бы его почувствовали. Метан тоже не мог убить семью. Этот газ легче воздуха. Он бы просто не скопился в подвальном помещении. Скорее всего семья отравилась углекислым газом, который не имеет запах. Если погреб был намертво закрыт, в нем могла быть высокая концентрация углекислого газа. Произошел так называемый случай «цепочной смерти». Сначала с погреб спустился один человек, потерял там сознание. За ним пошел другой. В такой ситуации люди умирают, не от самого газа, а от нехватки кислорода. Впрочем, точную причину смерти погибших установит экспертиза, — рассказала КП-Челябинск кандидат биологических наук Марина Болотская.