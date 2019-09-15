«Избили и изнасиловали»: в колонии Кургана зэки расправились с убийцей годовалой дочки

Заключенные колонии, расположенной на станции Старый Просвет в пригороде Кургана, устроили самосуд. Жертвой стал 28-летний осужденный.

Убийц было трое. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Главарь давал указания насиловать и убивать.

— Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили на спальном месте. В колонию вызвали сотрудников следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

Погибший попал в ИК-2 в поселке Просвет весной прошлого года. Суд приговорил его к 17 годам тюрьмы. Житель рабочего поселка Каргаполье Курганской области получил наказание за жестокое убийство 10-месячной дочки.

Преступление было громким. От его подробностей до сих пор мороз по коже.

Пьяный отец вышел из себя от детского плача. Вместо того, чтобы успокоить малышку, изверг набросился на нее с кулаками. Сначала бил по голове, бросал на пол с высоты собственного роста, швырял на диван, пока ребенок не умер. Мать девочки в это время находилась в бане. Когда она вернулась в дом, дочка была уже мертва.

За что местные зэки расправились со своим сокамерником, пока неизвестно. Обстоятельства и причины убийства предстоит выяснить сотрудникам следственного комитета.

Кроме того, ЧП заинтересовались правозащитники. Они считают, что преступление произошло по недосмотру сотрудников колонии.