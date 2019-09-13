Теплые выходные в Челябинске: бесплатное авиашоу, цирк-шапито и необычный театр

Синоптики обещают, что выходные 14, 15 сентября в Челябинске будут теплыми. Предлагаем не сидеть дома, а выбираться на мероприятия в город.

Шоу «Стрижей» в Челябинске 0+

В субботу, 14 сентября, на аэродроме Шагол в Челябинске пройдет авиашоу «Стрижи» 2019. Знаменитая группа высшего пилотажа покажет программу, которая была представлена на салоне «МАКС-2019». Такой подарок челябинцам сделали к 283-летию города. Вход бесплатный.

С 11:00 14 сентября 2019 на территории аэродрома будет работать выставка летной техники: ТУ-134ш, ТУ-134у-бл, Ан-26ш, Су-24м, СУ-24мр, вертолет Ми-8мт. Также гостям покажут спецмашины для спасения людей, тушения пожаров и обслуживания самолетов.

— Вся техника будет открыта для посетителей. Можно будет посидеть в кабине, все можно будет потрогать, и, конечно, сфотографироваться, — подчеркнул начальник филиала Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина Игорь Шведов.

Авиашоу начнется в 13:00. Запланированы показательные выступления «шестерки» МиГ-29 с грандиозной программой, а также одиночный пилотаж.

После пролета напротив сцены пожарные устоят «Фонтан-шоу». Показательные выступления пройдут под музыкальное сопровождение.

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Успеть на фигурное катание 0+

В Челябинске пройдет один из этапов Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Продажа билетов уже открыта в городских зрелищных кассах Челябинска.

На соревнования съедутся самые сильные спортсмены из 34 стран мира. Лучшие из них в будущем могут стать олимпийскими чемпионами. А пока это фактически дети. Возраст участников — от 13 до 19 лет. Фигуристы разыграют четыре комплекта наград: в одиночном катании (юноши и девушки), в парном катании, в танцах на льду.

Соревнования пройдут на ледовой арене «Трактор». Если вам не удастся попасть туда лично, не расстраивайтесь: в прямом эфире Гран-при будет транслировать «Первый канал», а комментировать выступления согласилась легендарный тренер Татьяна Тарасова.

4 сентября

ЛА «Трактор»

Тел.: (351) 246-00-00

Билет: 400 — 800 руб.

Челябинцев приглашают в цирк-шапито 0+

Челябинский цирк закрыли на реконструкцию. Если работы пойдут по плану, то откроют его лишь в середине следующего года. Есть и и более пессимистичные прогнозы. А пока главная арена закрыта, в Челябинске будут приезжать заезжие цирки шапито. Правда зимой их выступления организовывать проблематично. Не факт, что кто-то приедет. Так что если собирались сходить в цирк, сделайте это осенью.

Сейчас в городе работает шоу «Виват».

— Грандиозное цирковое шоу, покорившее сердца тысячи зрителей. Артисты со всего мира, заслуженные мастера спорта, профессионалы циркового искусства подарят незабываемые эмоции. В программе:большой аттракцион хищников, воздушные гимнасты, аравийские верблюды, джигиты на лошадях и многое другое.

Дети до 4х лет бесплатно.

До 22 сентября

Парковка ТРК «Родник» Тел.: +7 (963) 473-29-77

Билет: 600 — 1 200 руб.

Фестиваль-лаборатория иммерсивного театра пройдет на Южном Урале 16+

Челябинцам покажут спектакли в баре, на улицах города, в непривычных театральных пространствах, эскизы в сварочном цехе, на колесе обозрения, в помещении бывшего завода. Если в двух словах объяснить, что такое иммерсивный спектакль — это постановка, которая «четвертую стену», разделяющую зрительный зал и сцену.

В программе спектакли ведущих театральных институций из Москвы и Санкт-Петербурга.

Организаторы покажут работы местных художников, которые зашли на территорию иммерсивного театра. Это спектакль Animals от «Новой cтудии» Алексея Тетюева (15 сентября в 12:00 и 14:00).

14 сентября в 14:00 — лекция Анастасии Паукер «Новый театр. Как смотреть».

Полная афиша и покупка билетов на сайте pulse-fest.ru.

Актеры-роботы и песочная живопись: в Челябинске начал работу театр «Скарабей»

В историческом здании кинотеатрального объединения «Кировец» не первый год работает необычный коллектив актеров во главе с режиссером. Называется это — театр песочной живописи и теней для детей и юношества «Скарабей». Здесь ставят необычные спектакли.

— То, что делает «Скарабей» — не делает больше никто в России, — это слова московских критиков, которые они высказали на фестивале «Сцена» в прошлом году.

В театре есть несколько направлений постановок.

Песочная живопись. Это известное направление в «Скарабее» усовершенствовали. Придумали уникальный мультимедийный стол, который совмещает анимацию и песочную живопись. Теперь художник воплощает сюжеты на движущейся картинке.

Песочная живопись также совмещают с теневыми куклами, с живой тенью. Смотрится это очень мистически.

Теневой театр. Тень — это темный силуэт. Но в «Скарабее» тени раскрасили в яркие краски. Актеры управляют полупрозрачными цветными куклами, проектор рисует фон, а благодаря его яркому свету тень получает цвет!

Зрителей активно включают в процесс спектакля. Дети помогают героям постановки выбрать верную дорогу и победить зло.

— Обычные мультики можно и дома посмотреть. Важно, чтобы спектакль детям был не только интересен, но и полезен. Это целый воспитательный процесс, — рассказывает режиссер и сценарист театра Оксана Горькавая.

Спектакли с участием роботов. Роботы играют в обучающих постановках о правилах дорожного движения и истории робототехники. Дети в восторге! Не меньше им нравится после спектакля самим воплотить сюжет увиденного на песочных столах в фойе театра, которые приготовлены специально для маленьких посетителей!

14 сентября

11:00 — «Серебряное копытце».

12:00 «Обаятельный Шурале».

15 сентября

11:00 «Остроушка».

12:00 — «Серая шейка» .