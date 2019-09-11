2019-09-11T09:30:33+03:00
Общество

Шоу «Стрижи» в Челябинске 2019: начало программы, где посмотреть

Что покажут и как добраться на авиашоу «Стрижи» в Челябинске 14 сентября
Ирина Фадюшина
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Шоу «Стрижи» в Челябинске пройдет 14 сентября 2019.Шоу «Стрижи» в Челябинске пройдет 14 сентября 2019.Фото: Кирилл ЛОМАКИН
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В субботу, 14 сентября, на аэродроме Шагол в Челябинске пройдет авиашоу «Стрижи» 2019. Знаменитая группа высшего пилотажа покажет программу, которая была представлена на салоне «МАКС-2019». Такой подарок челябинцам сделали к 283-летию города. Вход бесплатный. Рассказываем все важное о шоу «Стрижи» в Челябинске 2019.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА ШОУ «СТРИЖИ» В ЧЕЛЯБИНСКЕ 2019?

С 11:00 14 сентября 2019 на территории аэродрома будет работать выставка летной техники: ТУ-134ш, ТУ-134у-бл, Ан-26ш, Су-24м, СУ-24мр, вертолет Ми-8мт. Также гостям покажут спецмашины для спасения людей, тушения пожаров и обслуживания самолетов.

— Вся техника будет открыта для посетителей. Можно будет посидеть в кабине, все можно будет потрогать, и, конечно, сфотографироваться, — подчеркнул начальник филиала Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина Игорь Шведов.

Авиашоу «Стрижи» в Челябинске 2019 начнется в 13:00. Запланированы показательные выступления «шестерки» МиГ-29 с грандиозной программой, а также одиночный пилотаж.

После пролета напротив сцены пожарные устоят «Фонтан-шоу». Показательные выступления пройдут под музыкальное сопровождение.

КАК ДОБРАТЬСЯ НА ШОУ «СТРИЖИ» В ЧЕЛЯБИНСКЕ 2019?

Для удобства зрителей будут до аэродрома организованы автобусы от гостиницы «Виктория» на Северо-Западе, от кинотеатра «Аврора» в Ленинском районе, а также от ДК «Строителей» на ЧМЗ.

Автобусы до шоу «Стрижи» в Челябинске 2019 будут курсировать с 9:30 до 17:00 с интервалом 15-20 минут, стоимость проезда 23 руб. Кроме того, будет увеличено количество машин на действующих маршрутах, проходящих через ЧВВАКУШ

Для тех, кто на машине, организуют парковку. Въезд с улицы Индивидуальная, съезд направо за АЗС «Газпромнефть» с помощью регулировщиков. Выезд — через СНТ «Уралец» на Свердловский тракт. Выезд через Индивидуальную будет запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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