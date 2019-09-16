Рыбаки соревновались в ловле спиннингом в Челябинской области

Поздравляем участников и победителей чемпионата Челябинской области по ловле спиннингом с берега, который прошел 15.09.2019 г. в красивейшем г.Усть-Катав.

Участвовало всего 15 спортсменов из респ Башкортостан, и Челябинской области, которые «как украли» хорошей, теплой, солнечной погоды.

1 место — Казаккулов Эдуард (Башкортостан)

2 место — Вахитов Рамиль (Башкортостан)

3 место — Часов Анатолий (Усть-Катав)

Спасибо спонсору рыболовный клуб «Клевый» (Усть-Катав)/