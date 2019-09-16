2019-09-16T09:25:32+03:00
Общество

Как выглядят самые модные девушки Челябинска

Разглядываем инстаграмы модниц, которые собрались на фестивале LFW
КП-Челябинск
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В Челябинске прошло модное событие LFW.В Челябинске прошло модное событие LFW.

Модными событиями Челябинск, увы, обделен. Одно из редких, но крутых мероприятий — Long Fashion Weekend (LFW). Это сезонное модное событие с презентацией коллекций одежды и аксессуаров от молодых талантливых дизайнеров. Последний раз оно прошло в Челябинске 14 сентября. Презентовали коллекции осень-зима 2019-2020.

КП-Челябинск отправилась в Instagram и отобрала самые яркие образы челябинских модниц.

Фитнес-тренер Юлия Киреева. Аккаунт @streetstyleche

Фитнес-тренер Юлия Киреева. Аккаунт @streetstyleche

Стилист Алена Зайцева. Аккаунт @zaytseva__alena

Стилист Алена Зайцева. Аккаунт @zaytseva__alena

Участницы показа. Аккаунт @starkvcso

Участницы показа. Аккаунт @starkvcso

Аккаунт @patrikeevaolga

Аккаунт @patrikeevaolga

Стилист Оксана Пискунова. Аккаунт @okcanapi

Стилист Оксана Пискунова. Аккаунт @okcanapi

Участницы показа. Аккаунт @bernini_clothes

Участницы показа. Аккаунт @bernini_clothes

Дизайнер Виктория Гинзбург. Аккаунт @vika_ginsburg

Дизайнер Виктория Гинзбург. Аккаунт @vika_ginsburg

Парикмахер Динара Фаизова. Аккаунт @di_faizova

Парикмахер Динара Фаизова. Аккаунт @di_faizova

Стилист Юлия Черемных. Аккаунт @yuliacheremnykh

Стилист Юлия Черемных. Аккаунт @yuliacheremnykh

Гостья фестиваля. Аккаунт @lesya_mokrusheva

Гостья фестиваля. Аккаунт @lesya_mokrusheva

Аккаунт @sveta_rubtsova8

Аккаунт @sveta_rubtsova8

Аккаунт @mari_happy_

Аккаунт @mari_happy_

Аккаунт @lena_pikalova

Аккаунт @lena_pikalova

Бизнесвумен Кристина Садова. Аккаунт @kristinasadova

Бизнесвумен Кристина Садова. Аккаунт @kristinasadova

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ИСТОЧНИК KP.RU

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