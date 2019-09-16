Как выглядят самые модные девушки Челябинска
Модными событиями Челябинск, увы, обделен. Одно из редких, но крутых мероприятий — Long Fashion Weekend (LFW). Это сезонное модное событие с презентацией коллекций одежды и аксессуаров от молодых талантливых дизайнеров. Последний раз оно прошло в Челябинске 14 сентября. Презентовали коллекции осень-зима 2019-2020.
КП-Челябинск отправилась в Instagram и отобрала самые яркие образы челябинских модниц.
Фитнес-тренер Юлия Киреева. Аккаунт @streetstyleche
Стилист Алена Зайцева. Аккаунт @zaytseva__alena
Участницы показа. Аккаунт @starkvcso
Аккаунт @patrikeevaolga
Стилист Оксана Пискунова. Аккаунт @okcanapi
Участницы показа. Аккаунт @bernini_clothes
Дизайнер Виктория Гинзбург. Аккаунт @vika_ginsburg
Парикмахер Динара Фаизова. Аккаунт @di_faizova
Стилист Юлия Черемных. Аккаунт @yuliacheremnykh
Гостья фестиваля. Аккаунт @lesya_mokrusheva
Аккаунт @sveta_rubtsova8
Аккаунт @mari_happy_
Аккаунт @lena_pikalova
Бизнесвумен Кристина Садова. Аккаунт @kristinasadova
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