Какой штраф заплатит автовладелец, если заедет на новую выделенную полосу в Челябинске

Челябинск оказался не готов к появлению выделенных полос для общественного транспорта. Задача задумки благая — дать приоритет общественному транспорту для соблюдения графика движения. «Выделенки» давно и успешно работают в Москве, Петербурге, Казани, Воронеже, Краснодаре и других городах России. К тому же, это общемировой опыт — приоритет общественного транспорта.

В выходные в Челябинске разметка с большой букой «А» появилась на мосту по ул. Северо-Крымская у ТРК «Родник». А в утренний час-пик в понедельник, 16 сентября, автолюбители встали в пробках. Что будет с выделенными линиями, разбиралась КП-Челябинск.

ПРИДЕТСЯ ПЕРЕТЯГИВАТЬ СЕТЬ ТРОЛЛЕЙБУСА

— В декабре прошлого года утверждена комплексная схема организации дорожного движения, один из пунктов которой — выделенные полосы. В том числе, на участке ул. Северо-Крымская — ул Труда — ул Энгельса до ул. Коммуны, — говорит замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. — Сейчас на этих улицах выделены участки, их видно не только по разметке, но и по специальным дорожным знакам. Да, реакция на выделенные полосы у участников движения может быть разной. Но мы в этом вопросе не первопроходцы.

Нанесение выделенных полос подгадали к выходу на маршрут № 64 десяти новых низкопольных автобусов. Они появятся на линии к концу недели.

Кстати, на следующем участке, от зоопарка в сторону ТРК «Родник», придется переносить контактную сеть троллейбусов со второй полосы на первую, чтобы троллейбусы ходили по выделенке. Переносом займутся на этой неделе.

Сети на вторую полосу, напомним, были перенесены при губернаторе Михаиле Юревиче, в пору огульной дорожной революции. Тогда главным было расширить дороги. А уж удобно или нет пассажирам общественного транспорта — дело десятое. Так же неразумно, кстати, контактная сеть троллейбуса пока перенесена на ул. Энгельса в торону ул. Труда.

НАРУШИЛ ПРАВИЛА — ЗАПЛАТИШЬ ШТРАФ

Кроме участка по ул Северо-Крымской — ул. Труда участки «выделенки» появятся на пр. Ленина в сторону Тракторозаводского района, на Комсомольском и Свердловском проспекте, на ул. Воровского.

Кстати, легальным маршруткам на выделенной линии работать можно. В отличие от прочих участников дорожного движения. Сейчас власти займутся установкой постов фото- и видеофиксации. А пока соблюдение правил дорожного движения займутся экипажи ГИБДД: штраф на заезд на «выделенку» — 1 500 руб.

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