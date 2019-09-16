«Всего 500 рублей за ночь»: в Челябинске любовница продавала малолетнюю дочь своего сожителя

Служебный роман, в который Ольга Д. бросилась с головой, закончился быстро. Любимый от нее ушел. Тогда она и надумала отомстить. Но очень низким и извращенным способом.

ОТ 500 ДО 15 ТЫСЯЧ ЗА ВСТРЕЧУ

Сначала женщина начала выставлять в соцсетях анонимные посты о том, что ее друг — педофил. Любовник якобы растлевал свою шестилетнюю дочку.

Потом создала фейковую страницу бывшего любовника и разместила там пост, что отец продает дочь для любовных утех.

А после создала фейковую страницу его бывшей супруги: «Мой бывший муж оставил много долгов. Самой выплачивать тяжело, а зарабатываю мало. Приходится продавать себя и ребенка…».

Сначала девочку продавали за 500 рублей, потом за 100 и даже за 15… Самое мерзкое: в объявлениях стояли фото и самой девочки, и ее мамы, а также их настоящие имена.

Реальные фото Кристины злоумышленники размещали под непристойными объявлениями. Фото: соцсети.

— Все это длилось около восьми месяцев. Посты сыпались чуть ли не каждый день. Мне звонили знакомые: что случилось? А я от травли перестала нормально спать и пошла по психологам, — говорит оклеветанная мама девочки Кристина.

ДОПРОСИЛИ, НО ДЕЛО НЕ ЗАВЕЛИ

Специалисты в области психики были единодушны: посты пишет какой-то невменяемый человек. Остановить его могла только полиция. Туда Кристина и обратилась.

Отдел «К» сработал четко: по сим-картам, с которых создавались страницы в «Одноклассниках» и во «Вконтакте», силовики вышли на Ольгу и ее брата Радмира. Однако заводить дело полиция отказалась.

— Еще три года назад всех опросили, но дело не завели. В материалах есть моя подпись, что я простила обидчиков. Но эта подпись — поддельная. Я займусь этим позже. А пока хочу наказать любовницу мужа, — говорит Кристина.

Сестра и брат, по версии следствия, травили семью Кристины в четыре руки. Фото: соцсети.

Сроки давности дела уже прошли, но женщина настояла, чтобы сейчас его все-таки возбудили. В мае Советский районный суд Челябинска приступил к рассмотрению уголовного дела по статье «Клевета», очередное заседание состоится в середине октября. Обидчикам грозят реальные сроки — от трех лет до семи.

ПРОСТИТЬ ИЛИ ПОСАДИТЬ?

Ольга пыталась избежать наказания: поменяла фамилию, адрес. Сейчас женщина и ее брат пытаются свалить вину друг на друга. Но следствие полагает, что к преступлению причастны оба — злоумышленники выходили в сеть с разных мобильных устройств.

Параллельно этому иску адвокат семьи подал в суд на возмещение морального ущерба. Сумму Кристина не сообщает.

— Важны не деньги. Я хочу посадить Ольгу. То, что делали эти люди, простить нельзя. Вы бы хотели увидеть коллаж, где лицо вашей дочери рядом с «букетом» из мужских причиндалов? — замечает Кристина.

Сильнейший стресс получила и сама школьница. Ребенка пришлось водить по врачам и психологам. Во дворе и в школе девочке и до сих пор приходиться отвечать на неудобные вопросы других детей.

А заварившая всю эту кашу Ольга сейчас беременна. Ребенок будет у нее первым. Сегодня женщина умоляет Кристину простить ее и не портить жизнь еще не рожденному малышу.

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