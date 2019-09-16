Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о чувствах друг к другу и жизни в Америке

Диана Дэвис и Глеб Смолкин — одна из самых популярных пар фигуристов. После выступления на этапе Гран-при в Челябинске мы смогли задать им несколько вопросов о личной жизни и переезде в Америку.

— Вы выступаете вместе второй год. Как скатывались в паре? Быстро нашли общий язык?

Смолкин: — Как и у всех пар могут быть разногласия, но это не часто происходит. Пытаемся понимать друг друга лучше. Переезд в США сблизил нас и помог более тонко друг друга чувствовать. Мы надеемся, что это взаимопонимание достигнет какой-то высоты.

— В фигурном катании и в танцах у пар часто возникают взаимоотношения, которые больше, чем партнерские…

Смолкин: — Пускай у ребят возникают.

Пара уверяет, что у них исключительно профессиональные отношения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Диана, у тебя более 20 тысяч подписчиков в Instagram. Как ты относишься к такой популярности? Планируешь ли вести какой-нибудь блог, чтобы поддерживать с ними общение?

Дэвис: — Я рада, что подписчиков много, но блог делать не планирую.

— Ты выкладываешь фотографии с Алиной Загитовой. С кем из фигуристок еще дружишь?

Дэвис: — Со всеми общаюсь. С Алиной давно дружу, с тех пор, как она только пришла в группу. Наверное, больше с Алиной. С Женей Медведевой иногда общаемся.

Диана — дочь легендарной Этери Тутберидзе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— С мамой — Этери Тутберидзе —обсуждаешь свои успехи? Делаете «разбор полетов»?

Дэвис: — Она старается не лезть в тренировочный процесс.

Смолкин: Этери Георгиевна может что-то подсказать, но у нас есть тренерская команда, которую мы слушаем в первую очередь.

О жизни в Америке ребята говорят только хорошее.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В какой стране вы проводите больше времени?

Смолкин: — В России мы второй раз за полгода. Мы тренируемся под Детройтом. У нас хорошо выстроен тренировочный процесс, есть достаточно много времени для восстановления. Мы очень довольны тем, как там работает система, и как мы в нее вливаемся.

Глеб старше Дианы на четыре года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Как относятся к русским в США? Сложно ли было адаптироваться?

Смолкин: — Положительно, нет никакой вражды — они рады всем. Для них не имеет значения русский ты или нет. Они с нами не воюют. Мы тоже стараемся с ними общаться, учим язык. Там достаточно ребят из стран СНГ, которые говорят по-русски.

— Среди иностранных участников Гран-при много русских фамилий. Рассматривали вариант выступать за другую страну?

Смолкин: — Мы не думали об этом, не было таких мыслей. Мы сменили специалистов, но представляем Россию.

Пара заняла второе место на Гран-при.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Проводите ли вы вместе время вне тренировок?

Смолкин: — У нас в спорткомплексе есть комплекс бассейн, джакузи. Мы часто отдыхаем там с ребятами. Иногда играем в настольные игры. Перед выходными можем вечером сходить в кино. Недавно смотрели нового «Аладдина».

— Вы были в числе фаворитов этапа Гран-при в Челябинске. Овации не мешают выступать?

Дэвис: — Нет, это, наоборот, подбадривает. Публика очень понравилась.

Глеб Смолкин: — В Челябинске трибуны тепло встречали всех спортсменов, не только Россию. Но Россию — в особенности. Когда мы выступали в Лейк-Плэсиде (США), там были пустые трибуны — не было ощущения, что ты на публику выступаешь.

Пара говорит, что в Америке им рады, никакого враждебного отношения не ощущают.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сложно было перестроиться на уральское время после Америки?

Смолкин: — В Москве еще нормально, а в Челябинске еще два часа разницы дают о себе знать. Я стабильно не сплю по два часа среди ночи.

— И как после этого на лед выходить?

Смолкин: — А кого это волнует? Сюда также приехали ребята из Канады и США.

Диана дружит с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ