2019-09-16T17:01:11+03:00
Спорт

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о чувствах друг к другу и жизни в Америке

Фавориты юниорского Гран-при дали откровенное интервью
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Диана Дэвис и Глеб Смолкин дали интервью КП-Челябинск.Диана Дэвис и Глеб Смолкин дали интервью КП-Челябинск.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Диана Дэвис и Глеб Смолкин — одна из самых популярных пар фигуристов. После выступления на этапе Гран-при в Челябинске мы смогли задать им несколько вопросов о личной жизни и переезде в Америку.

— Вы выступаете вместе второй год. Как скатывались в паре? Быстро нашли общий язык?

Смолкин: — Как и у всех пар могут быть разногласия, но это не часто происходит. Пытаемся понимать друг друга лучше. Переезд в США сблизил нас и помог более тонко друг друга чувствовать. Мы надеемся, что это взаимопонимание достигнет какой-то высоты.

— В фигурном катании и в танцах у пар часто возникают взаимоотношения, которые больше, чем партнерские…

Смолкин: — Пускай у ребят возникают.

Пара уверяет, что у них исключительно профессиональные отношения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пара уверяет, что у них исключительно профессиональные отношения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Диана, у тебя более 20 тысяч подписчиков в Instagram. Как ты относишься к такой популярности? Планируешь ли вести какой-нибудь блог, чтобы поддерживать с ними общение?

Дэвис: — Я рада, что подписчиков много, но блог делать не планирую.

— Ты выкладываешь фотографии с Алиной Загитовой. С кем из фигуристок еще дружишь?

Дэвис: — Со всеми общаюсь. С Алиной давно дружу, с тех пор, как она только пришла в группу. Наверное, больше с Алиной. С Женей Медведевой иногда общаемся.

Диана — дочь легендарной Этери Тутберидзе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Диана — дочь легендарной Этери Тутберидзе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— С мамойЭтери Тутберидзеобсуждаешь свои успехи? Делаете «разбор полетов»?

Дэвис: — Она старается не лезть в тренировочный процесс.

Смолкин: Этери Георгиевна может что-то подсказать, но у нас есть тренерская команда, которую мы слушаем в первую очередь.

О жизни в Америке ребята говорят только хорошее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О жизни в Америке ребята говорят только хорошее.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В какой стране вы проводите больше времени?

Смолкин: — В России мы второй раз за полгода. Мы тренируемся под Детройтом. У нас хорошо выстроен тренировочный процесс, есть достаточно много времени для восстановления. Мы очень довольны тем, как там работает система, и как мы в нее вливаемся.

Глеб старше Дианы на четыре года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глеб старше Дианы на четыре года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Как относятся к русским в США? Сложно ли было адаптироваться?

Смолкин: — Положительно, нет никакой вражды — они рады всем. Для них не имеет значения русский ты или нет. Они с нами не воюют. Мы тоже стараемся с ними общаться, учим язык. Там достаточно ребят из стран СНГ, которые говорят по-русски.

— Среди иностранных участников Гран-при много русских фамилий. Рассматривали вариант выступать за другую страну?

Смолкин: — Мы не думали об этом, не было таких мыслей. Мы сменили специалистов, но представляем Россию.

Пара заняла второе место на Гран-при. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пара заняла второе место на Гран-при.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Проводите ли вы вместе время вне тренировок?

Смолкин: — У нас в спорткомплексе есть комплекс бассейн, джакузи. Мы часто отдыхаем там с ребятами. Иногда играем в настольные игры. Перед выходными можем вечером сходить в кино. Недавно смотрели нового «Аладдина».

— Вы были в числе фаворитов этапа Гран-при в Челябинске. Овации не мешают выступать?

Дэвис: — Нет, это, наоборот, подбадривает. Публика очень понравилась.

Глеб Смолкин: — В Челябинске трибуны тепло встречали всех спортсменов, не только Россию. Но Россию — в особенности. Когда мы выступали в Лейк-Плэсиде (США), там были пустые трибуны — не было ощущения, что ты на публику выступаешь.

Пара говорит, что в Америке им рады, никакого враждебного отношения не ощущают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пара говорит, что в Америке им рады, никакого враждебного отношения не ощущают.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сложно было перестроиться на уральское время после Америки?

Смолкин: — В Москве еще нормально, а в Челябинске еще два часа разницы дают о себе знать. Я стабильно не сплю по два часа среди ночи.

— И как после этого на лед выходить?

Смолкин: — А кого это волнует? Сюда также приехали ребята из Канады и США.

Диана дружит с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Диана дружит с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Видео произвольной программы на Гран-при 2019 в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Динамо - Уфа 16 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Динамо - Уфа 16 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Ростов - Ахмат 16 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Ростов - Ахмат 16 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Гран-при в Челябинске: на победу претендуют дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Гран-при в Челябинске среди юниоров представляет танцы, блистают российские пары Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный или Диана Дэвис и Глеб Смолкин [трансляция]
Барселона - Валенсия 14 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Футбол, матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Спартак - Урал 14 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Урал 14 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео]
Новости 24