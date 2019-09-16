«20 лет вместе с вами»: юбилейный концерт Марины Девятовой в Челябинске

14 ноября 2019 года на сцене ДК Железнодорожников в Челябинске выступит популярная исполнительница народных песен в современной обработке Марины Девятовой. Концерт пройдет при поддержке шоу-балета «ЯR-dance».

Марина Девятова — обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, Марина является послом русской культуры в странах мира, лауреатом многочисленных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист».

Критики отмечают, что в выступлениях Марины заметено удачное сочетание народной музыки и эстрадных композиций. Сама певица утверждает, что русская песня будет существовать до тех пор, пока есть русские люди. На концертах с помощью магии музыки и слов она стремится передать зрителями именно это.

14 ноября в Челябинске она представит концертную программу к 20-летнему юбилею своей работы на сцене.

— Дорогие мои! Приглашаю вас всех принять участие в этом очень важном и значимом для меня событии! — добавляет Марина, обращаясь ко всем своим поклонникам.

Юбилейный концерт Марины Девятовой в Челябинске пройдет 14 ноября 2019 года на сцене ДК Железнодорожников (ул. Цвиллинга, 54). Начало в 19.00.

Билеты можно приобрести в Городских зрелищных кассах и на сайте. Возрастное ограничение 12 +.