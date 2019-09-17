Детей из Челябинска заставляют играть какашками

Американское словечко poop давно вошло в жизнь российских детей. Коричневый треугольник, или просто какашка, один из самых популярных героев видеоигр. И ведь дети не брезгуют ей — играют. Если ткнуть пальцем по экрану смартфона, невозможно запачкаться.

Но теперь, кажется, Челябинск вышел на новый уровень. В киосках, которые торгуют прессой на остановках, появилась poop из пластмассы.

На витрине стоят два набора. В одном, что подешевле, экскримент с ручками и унитаз. Видимо, она будет сопротивляться попыткам смыть его в канализацию. А в большом, подороже, уже расширенный набор: голубая кабинка биотуалета, пластмассовый рулон бумаги и несколько видов коричневых чудиков с глазами.

— Я увидела и застыла! Наборы стоят пару сотен рублей, значит, рассчитаны на широкого потребителя, — рассказала читательница КП-Челябинск Антонина.

С БЛЕСТКАМИ ДОРОЖЕ

Для одних родителей это шок. Для других вполне обычное дело. Треугольные кучки давно завоевывают наш мир. На AliExpress, например, продают плюшевые подушки-какашки с розовым бантиком на боку.

Такие плюшки, наверное, могут "украсить" детский диванчик. Фото: AliExpress.

На Аmazon можно заказать куклу единорога с баночкой вязкого месива в блестках. На сайте сказано, что его нужно забивать в рот игрушке, тогда лошадка будет производить фигурные цветные какашки. Последнее удовольствие стоит 50 баксов. И ведь кто-то из взрослых его покупает!

А хотят ли играть нечистотами дети?

Мы отправили фото игрушек, которые продаются в киоске, семилетней Полине. Мама девочки пообещала купить ей один набор. Но какой?

— Ээээ… — задумалась первоклассница.

А потом призналась:

— Мама, я вообще-то мечтала о Барби…

ЮМОР «НИЖЕ ПОЯСА» РАЗРУШАЕТ ЛИЧНОСТЬ

Против таких игрушек не только дети, но и эксперты — психологи. Они считают, что подобные развлечения недопустимы. Игрушки-экскременты и другие подобные вещи ведут к деформации личности.

Почему, объясняет клинический психолог, общественный помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Жанна КУЛЬКОВА:

— С конца 90-х годов в России растет уровень невротизации общества. Дети все чаще используют запретные выражения, связанные с интимными частями тела, с испражнениями. В угоду этому производители игрушек и даже так называемые литераторы стали муссировать запретные темы. Появились даже книжки про какашку. Нашим детям прививают юмор ниже пояса, который ранее считался нормой лишь в кругу маргиналов. Это совершенно недопустимо.

Совсем не сказочный Единорог. Фото: Amazon.

Если родители обладают здравым смыслом, полагает психолог, то они развивают в ребенке стыдливость, поддерживают общие культурные ценности, говорят о сакральности некоторых физиологических процессов. Не позволяют мальчикам и девочкам мочиться на улице, обнажать интимные части тела и играть с такими игрушками.

— К сожалению, молодые родители и сами не напитались высокими идеалами. Они считают, что такие игрушки всего лишь шутка, способ снять напряжение. И напрасно! — говорит Жанна Кулькова. — Подобные игрушки деформируют одну из базовых частей личности — личностные границы, зону интимности. Чем меньше эти границы, тем меньше у человека личного оберегаемого пространства и больше вероятность стать жертвой насильника или стать агрессором самому.

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