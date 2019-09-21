2019-09-20T16:45:51+03:00
Общество

«Работа забирает много энергии»: как живет скандальная актриса фильмов для взрослых из Челябинска

Примирились ли родители с профессией Sofi Goldfinger? Корреспондент КП-Челябинск искала ответ в инстаграме барышни
Нина Николаева
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Актриса Владислава Затягалова в индустрии известна как Sofi Goldfinger.Актриса Владислава Затягалова в индустрии известна как Sofi Goldfinger.Фото: Личная страница Вконтакте
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Челябинка с миловидной кукольной внешностью прославилась пять лет назад. Благодаря редкой профессии и семейному скандалу, гремевшему на всю страну. 20-летняя актриса фильмов 18+ Владислава Затягалова написала заявление в полицию на своих родителей. За избиение, хищение имущества и... похищение.

В интервью федеральным телеканалам девушка рассказывала, что родители наняли вооруженных бандитов, которые, угрожая расправой, насильно увезли ее в наркологическую клинику и держали там без причин. Родители подали ответное заявление о клевете. Они тоже люди творческие, и весьма известные в Челябинске — работают шоуменами. Но то, что их дочь снимается в порно, понять и простить не могли.

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Владислава из Челябинска - известная в Европе актриса фильмов для взрослых.
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Владислава говорила, что боится за свою жизнь. СМИ пошумели и забыли. Мы решили узнать, как сейчас живет девушка. Можно по-разному относиться к ее профессии. Но, согласитесь, любопытно.

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Ну вы поняли, что это начало фильма...
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СЕМЬЯ ПОМИРИЛАСЬ?

Владислава жива-здорова и продолжает заниматься любимым делом. Ее псевдоним в индустрии Sofi Goldfinger. Условно это можно перевести как «Сонька Золотая Ручка».

Перебралась поближе к работе — в Санкт-Петербург, куда раньше летала на съемки. Теперь в Челябинск приезжает в гости. Отношения с семьей девушка не комментирует. Но, судя по фото, родственники помирились.

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Подпись к фото: "Дорогие , отныне за каждую тупую *** написанную в комментариях вы автоматически отправляетесь в чс , люблю вас , спасибо за понимание"
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Когда подписчики спрашивают, что она забыла в Челябинске, девушка отвечает, что у нее тут родители, бабушки и подруга.

— Как же потрясающе в своем городе, в своем доме, в спокойствии... Нет слов! Хочу подольше остаться, мечтаю на лето, — написала девушка в соцсети 9 мая.

На фото она стоит в длинном черном платье и с гвоздичками в руках.

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Владислава в Челябинске 9 мая
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ТЕЛЕСНОЕ И ДУХОВНОЕ

Инстаграм Владиславы долго был недоступен. Говорят, девушка закрыла его после атаки хейтеров. Пришлось дождаться, когда она добавит меня в подписчики. Уже забыла об этом, как в моей ленте вдруг появилось нетипичное для нее видео обнаженной женской груди, о которую трется кот. Конечно же, оно принадлежало Владиславе, а точнее Sofi Goldfinger.

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Влада
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Инстаграм порноактрисы оказался вполне пристойным по современным меркам. То есть это вполне мог бы быть аккаунт молодой девушки любой другой профессии. Селфи с любимым котом, за столом с друзьями, на пикнике с детьми (подписчики гадают: родственники ли?), на сплаве в Башкирии, на пробежке, в Диснейленде, снова с котом... Лишь несколько фото в белье и в чуть более откровенных позах, чем позволяют себе инста-чикули, выдает в ней актрису 18+.

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И это тоже Влада
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Владислава сидит на ПП, стоит на гвоздях, увлекается йогой и духовными практиками.

— Съемки съедают много внутренней энергии, — признается девушка.

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Котики, много котиков на фото
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В инстаграме она немногословна. Фото подписывает редко, на комментарии почти не отвечает. Тем не менее у актрисы 34,5 тыс. подписчиков со всей России и не только. В основном, конечно, мужчины. Владислава сокрушается: они желают видеть в ее аккаунт только горячие фоточки, а она хочет делиться всем, что приносит ей радость.

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Влада стоит на гвоздях.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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