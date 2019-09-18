«Воспитывать детей нужно на сказках!»: житель Миасса поставил в своем дворе гигантскую голову Святогора
Рамиса Себгатулина в Миассе знают многие. Мастер на все руки создал на своем участке настоящую сказку. Тут избушка на курьих ножках, чудо-печь, фигуры, сплетенные из ивы, и элементы русского фольклора. А на днях он показал в соцсети фото новинки, которое тут же разлетелось по пабликам. Это домик в виде гигантской головы былинного Святогора.
— Просто отвал башки! — восхищаются пользователи соцсети.
— Это результат четырехлетней работы. Высота — 11 метров. Официальное открытие домика Святогора пройдет 6 июня 2020 года — в День рождения Пушкина. В том же году будет как раз 200 лет с написания им «Руслана и Людмилы», — рассказывает уральский мастер Рамис.
Мастер и его работа. Фото из личного архива героя материала.
ДЕДУШКА ЯГА
Иногда Рамис перевоплощается в сказочных героев: Емелю, Лешего… Любимый образ — Баба Яга.
— Мне периодически непослушных детишек привозят на перевоспитание. Баба Яга с ними отлично справляется! — смеется Рамис. — Воспитывать детей нужно на сказках! А не гаджетами, как сейчас модно.
У самого Рамиса — две дочери, внук и внучка.
Рамис в образе Бабы Яги перевоспитывает непослушных деток. Фото из личного архива героя материала.
МУЗА НА КРЫШЕ
Фото дома Святогора, которые мы опубликовали в группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК вызвали большой интерес у подписчиков. Они спрашивают, что внутри.
— Рамис, кто в теремочке живет?
— Пока там никого. Внутренней отделки еще нет. Оформление — только в моих фантазиях. Будет пушкинская тема. Но что именно сделаю, секрет! — отвечает Рамис корреспонденту КП-Челябинск.
Вот такой красивый участок у Рамиса Себгатулина. Фото из личного архива героя материала.
— А на крыше кто стоит?
— Это моя муза! Я люблю путешествовать, и как-то в Вене увидел, что многие дома украшают интересные шпили. Мне сказали, что это музы. Вот и я свою на этот домик поставил. Ведь если что творческое создавать, то надо, чтобы было необычно, с загадкой!
Строил дом мастер сам: по вечерам после работы на автозводе. А внешний облик Святогора — дело рук профессиональной художницы и скульптора Татьяны Власовой.
— Это собирательный образ. Смотрела в Интернете фотографии бородатых мужчин и стариков, — рассказала художница.
И это тоже Рамис. Фото из личного архива героя материала.
СКАЗКА ДЛЯ ВСЕХ
Двор Рамиса миассцы называют сказкой. И мастер не прячет ее за высоким забором. Любой желающий может прийти в гости, устроить необычную фотосессию. Особенно сюда любят приезжать семьи с детьми и молодожены.
Рамис создавал арт-объекты на свои собственные средства. Но денег за вход в «Сказку» не требует. На воротах стоит почтовый ящик. Сколько не жалко — столько и оставляете.
— Это деньги на гвозди, — улыбается мастер.
Адрес сказки: ул. Ленингрдская, 20Б. Приезжать можно по субботам.
КСТАТИ
Дом Святогора есть не только во дворе Рамиса Себгатулина в Миассе, но и, например, в экопарке города Домодедово Московской области и в челябинском парке Пушкино на игровой площадке «Лукоморье».
Голова Святогора в Домодедово (слева. фото prolove.pro) и в челябинском парке им. Пушкина.
СПРАВКА «КП»
Святогор — богатырь, огромный великан «выше леса стоячего» в восточнославянской мифологии. Живет в Святых Горах. По легенде его не может вынести мать Сыра Земля, он в нее проваливается.
По мнению фольклористов, образ представляет собой воплощение первобытной силы, неприменимой в жизни и поэтому обреченной на гибель. Перед смертью Святогор отдает меч-кладенец и часть своей силы Илье Муромцу.
Есть этот сюжет в сказке Пушкина «Руслан и Людмила». Главный герой достает свой меч из-под гигантской головы в богатырском шлеме. Именно этот сказочный образ воссоздают мастера по всей России.
Рамис на самодельной лавочке. Еще одно хобби мастера — разведение голубей. Фото из личного архива героя материала.
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