«Воспитывать детей нужно на сказках!»: житель Миасса поставил в своем дворе гигантскую голову Святогора

Рамиса Себгатулина в Миассе знают многие. Мастер на все руки создал на своем участке настоящую сказку. Тут избушка на курьих ножках, чудо-печь, фигуры, сплетенные из ивы, и элементы русского фольклора. А на днях он показал в соцсети фото новинки, которое тут же разлетелось по пабликам. Это домик в виде гигантской головы былинного Святогора.

— Просто отвал башки! — восхищаются пользователи соцсети.

— Это результат четырехлетней работы. Высота — 11 метров. Официальное открытие домика Святогора пройдет 6 июня 2020 года — в День рождения Пушкина. В том же году будет как раз 200 лет с написания им «Руслана и Людмилы», — рассказывает уральский мастер Рамис.

Мастер и его работа. Фото из личного архива героя материала.

ДЕДУШКА ЯГА

Иногда Рамис перевоплощается в сказочных героев: Емелю, Лешего… Любимый образ — Баба Яга.

— Мне периодически непослушных детишек привозят на перевоспитание. Баба Яга с ними отлично справляется! — смеется Рамис. — Воспитывать детей нужно на сказках! А не гаджетами, как сейчас модно.

У самого Рамиса — две дочери, внук и внучка.

Рамис в образе Бабы Яги перевоспитывает непослушных деток. Фото из личного архива героя материала.

МУЗА НА КРЫШЕ

Фото дома Святогора, которые мы опубликовали в группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК вызвали большой интерес у подписчиков. Они спрашивают, что внутри.

— Рамис, кто в теремочке живет?

— Пока там никого. Внутренней отделки еще нет. Оформление — только в моих фантазиях. Будет пушкинская тема. Но что именно сделаю, секрет! — отвечает Рамис корреспонденту КП-Челябинск.

Вот такой красивый участок у Рамиса Себгатулина. Фото из личного архива героя материала.

— А на крыше кто стоит?

— Это моя муза! Я люблю путешествовать, и как-то в Вене увидел, что многие дома украшают интересные шпили. Мне сказали, что это музы. Вот и я свою на этот домик поставил. Ведь если что творческое создавать, то надо, чтобы было необычно, с загадкой!

Строил дом мастер сам: по вечерам после работы на автозводе. А внешний облик Святогора — дело рук профессиональной художницы и скульптора Татьяны Власовой.

— Это собирательный образ. Смотрела в Интернете фотографии бородатых мужчин и стариков, — рассказала художница.

И это тоже Рамис. Фото из личного архива героя материала.

СКАЗКА ДЛЯ ВСЕХ

Двор Рамиса миассцы называют сказкой. И мастер не прячет ее за высоким забором. Любой желающий может прийти в гости, устроить необычную фотосессию. Особенно сюда любят приезжать семьи с детьми и молодожены.

Рамис создавал арт-объекты на свои собственные средства. Но денег за вход в «Сказку» не требует. На воротах стоит почтовый ящик. Сколько не жалко — столько и оставляете.

— Это деньги на гвозди, — улыбается мастер.

Адрес сказки: ул. Ленингрдская, 20Б. Приезжать можно по субботам.

КСТАТИ

Дом Святогора есть не только во дворе Рамиса Себгатулина в Миассе, но и, например, в экопарке города Домодедово Московской области и в челябинском парке Пушкино на игровой площадке «Лукоморье».

Голова Святогора в Домодедово (слева. фото prolove.pro) и в челябинском парке им. Пушкина.

СПРАВКА «КП»

Святогор — богатырь, огромный великан «выше леса стоячего» в восточнославянской мифологии. Живет в Святых Горах. По легенде его не может вынести мать Сыра Земля, он в нее проваливается.

По мнению фольклористов, образ представляет собой воплощение первобытной силы, неприменимой в жизни и поэтому обреченной на гибель. Перед смертью Святогор отдает меч-кладенец и часть своей силы Илье Муромцу.

Есть этот сюжет в сказке Пушкина «Руслан и Людмила». Главный герой достает свой меч из-под гигантской головы в богатырском шлеме. Именно этот сказочный образ воссоздают мастера по всей России.

Рамис на самодельной лавочке. Еще одно хобби мастера — разведение голубей. Фото из личного архива героя материала.

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