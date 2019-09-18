Турфирма из Челябинска собрала более миллиона рублей и «забыла» отправить туристов к морю

В офис «Гранд-Турс» на Свердловском проспекте, 64 в Челябинске многие горожане шли по рекомендации. Место было обжитое: на столах кипы журналов, на стенах и полках — экзотические сувениры. Фирма около десяти лет отправляла туристов на отдых в другие страны. Сомнений в том, что однажды полетят и они, у новых клиентов не возникало.

— Менеджер Ирина Чернова была приветливой и заботливой. Пару лет назад я покупала здесь тур на Кипр. Все прошло идеально. А на этой неделе планировала лететь в Турцию, — рассказала КП-Челябинск горожанка Альбина.

Судя по личной страничке Ирины, в клиентах не было недостатка - в друзьях тысячи человек. Фото: соцсети.

Еще в апреле девушка оплатила десятидневный отдых у моря. Говорит, что Ирина ее торопила: платить нужно сегодня, пока у евро выгодный курс. А на прошлой неделе Альбина надеялась получить на руки авиабилет и ваучер на заселение в отель. Однако менеджер не отвечает на ее СМС и звонки. В офисе женщина не появляется, помещение который день под замком. Арендодатель признался, что у фирмы финансовые проблемы: за аренду не плачено уже два месяца.

ОБМАНУТЫХ — ДЕСЯТКИ

Предчувствуя нехорошее, Альбина стала искать отзывы о работе «Гранд-Турс» в интернете. И нашла целую группу обманутых горожан. Сейчас в ней около 20 человек. Все надеялись отдохнуть за границей в августе-сентябре, но в последний момент так и не смогли получить документы на вылет у Ирины Черновой.

Елена и Константин тоже надеялись слетать в Турцию. Девушка еще студентка. Ради отпуска на Средиземном море ей пришлось устроиться на работу в каникулы. А теперь эти деньги украдены фирмой «Гранд-Турс».

Елена и Константин отдали 80 тысяч рублей в конце лета, когда часть туристов уже не смогла вылететь на отдых.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Все пострадавшие очень разные. Есть и молодые, и пожилые, есть семьи с детьми, — рассказывает Елена. — Сейчас мы общаемся между собой, обсуждаем дальнейшие действия. По моим подсчетам, пострадавшие потеряли не меньше 1,2 млн рублей.

МОГЛА СКРЫТЬСЯ С ПОДДЕЛЬНЫМ ПАСПОРТОМ

Уже несколько дней пострадавшие подают заявления об обмане в полицию Центрального района.

— Сейчас их регистрируют. Будет проводиться доследственная проверка, — рассказали в полиции. — Если найдут состав преступления, могут завести уголовное дело. Мошенницу будут искать.

По некоторым данным, Чернова не выездная. По слухам, из-за долгов судебные приставы лишили ее право выезда за границу. Люди также судачат, что у женщины есть поддельный загранпаспорт. С ним она и могла сбежать за границу. Так ли это на самом деле, предстоит выяснить силовикам.

— С теми, кто не смог вылететь на отдых в августе, менеджер еще общалась. Она писала, что у нее возникли проблемы. То она за городом, то сын при смерти в больнице, — рассказывают потерпевшие. — Но ведь это не повод кидать столько людей. Мы уверены, что стали жертвой обмана. И, скорее всего, преступный замысел у Ирины созрел давно. Слишком настойчиво она просила клиентов оплатить путевки заранее.

ОТДАЛИ ДЕНЬГИ БЕЗ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ

Сейчас туристы признают, что вели себя слишком наивно. Например, в письменном договоре с турфирмой отсутствуют важные пункты. Исчез, к примеру, целый блок информации о причинах, которые дают право турфирме не исполнять условия договора. Ирина не выдавала туристам кассовый чек: вместо него смешной обрывок листа А4 с печатью фирмы. А главное — никому из туристов не показали бронь отеля и билетов на самолет. Скорее всего, ее не было вовсе.

И договор, и квитанция теперь кажутся ненастоящими.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вместе с Черновой работала еще одна менеджер Алена. Она как раз не в бегах, но заявляет, что и сама стала жертвой обмана. Якобы, от рук Черновой пострадали и ее клиенты. Сами туристы сомневаются в том, что Алена не причастна к обману. Тем не менее, девушка уже работает в другой турфирме и берет деньги у новых клиентов.

— Мы рано расслабились, стали думать про отпуск и даже толком не прочитали наш договор, — говорит Константин. — Свои деньги, наверное, мы уже не вернем. Но наказать обман хочется.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как узнать, что ваш не оплачен

— Когда турфирма бронирует тур на сайте туроператора, то ей сразу же выдают номер заявки по вашей брони. Это и есть тот «секретный» код, по которому можно отследить состояние брони. Причем, турист сможет сделать это самостоятельно на сайте туроператора. Там видно, какой отель забронирован, на какие даты, видны даты вылета, а главное — перевел ли посредник деньги. Номер заявки создается в момент создания брони. То есть турфирма должна сообщить этот номер, когда принимает от вас первый взнос, — рассказал КП-Челябинск менеджер в сфере туризма Олег Ежков.

Сегодня туристы могут и сами бронировать туры на сайте турорператоров. Но есть риск ошибиться. В сети много агрегаторов, то есть сайтов-двойников, которые продают путевки по завышенному ценнику. В этом плане спокойнее пользоваться услугами посредников-турфирм. Важно выбрать надежную, с проверенной репутацией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10