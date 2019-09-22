Откровения сотрудника алкомаркета: «Выкупаем непроданный алкоголь, платим штрафы, отбиваемся от пьяных покупателей»

Алене 24 года. Больше четырех лет она работает кассиром в магазине крупной сети алкомаркетов. Журналисту КП-Челябинск девушка рассказала о своей непростой, и порой даже опасной работе.

ЗА КОСЯК ОДНОГО ОТВЕЧАЮТ ВСЕ

График работы у нас два через два, работаем по 12 часов. На обед выделятся 20 минут. При таком графике мы, кассиры, получаем в среднем 28 тысяч: 14 оклад, остальное — премия. Зарплата белая, плюс соцпакет.

Кто хочет зарабатывать больше, берет подработки. Можно выйти в смену в свой магазин, или любой другой нашей сети. Я, например, работаю почти без выходных — коплю на квартиру.

За косяки вычитают деньги из зарплаты. У нас это называется неначисление премий. Опоздал, несвоевременно открыл магазин, покурил в неположенном месте — накажут рублем.

За продажу алкоголя и табака несовершеннолетним у нас действует коллективная ответственность. Если, например, я отпущу вино подростку — денег лишат и меня, и моих коллег. Любой сотрудник имеет право попросить покупателя показать паспорт. А значит, предотвратить незаконную продажу.

На первом году своей работы я продала алкоголь малолетке. Его подослала наша служба безопасности. Нас оштрафовали. Не могу сказать насколько — коммерческая тайна, но сумма существенная. Коллеги мне тогда не выговаривали, никаких обид не было.

НЕ ЗЛИТЕСЬ, ЕСЛИ НА КАССЕ ПРОСЯТ ПОКАЗАТЬ ПАСПОРТ

Нас часто проверяют. Полиция отправляет в магазин подростка, который, выглядит старше своего возраста. И если он выходит с алкоголем, значит, его не попросили показать паспорт. Магазину за это выпишут немалый штраф.

А есть меры и посерьезнее. Если кассир попался полиции на продаже алкоголя или сигарет подростку, а в течение года повторил продажу, на него заведут уголовное дело. Это или штраф до 80 тысяч, или исправительные работы, или запрет на работу в сфере продаж до трех лет.

Поэтому, даже если вам за тридцать, и у вас самих дети, а вас просят показать паспорт — не раздражайтесь, покажите. Вы просто молодо выглядите, а мы боимся потерять свои деньги и работу.

За продажу алкоголя подросткам наказывают и магазин, и сотрудников.Фото: Евгения ГУСЕВА

НАС ЗАСТАВЛЯЮТ ВЫКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ

Каждому магазину ежемесячно ставится план, который он должен выполнить. Задача посильная, но иногда мы не можем справиться с объемом.

Если план не выполнен, делаются распределения на весь персонал. Из зарплаты вычитают тысячу, и на нее ты забираешь непроданный товар: алкоголь, другие товары. Причем, никаких скидок для персонала нет: по какой цене продаешь, по такой и забираешь. У некоторых дома собирается целый мини-бар.

Сами сотрудники многие непьющие. Видимо, насмотрелись на пьяниц. Если ты работаешь на одном месте больше года, то видишь, как твои постоянные покупатели буквально за год деградируют. У них лицо отекает, взгляд тускнеет. Есть такие, что чуть ли не в бомжей превращаются.

БЕЙ БУТЫЛКИ, Я ПЛАЧУ

Если ты неуклюжий, работать в алкомаркете тебе нельзя. Стеллажи доверху забиты хрупкими бутылками, в зале стоят полные коробки со «стеклом». Разобьешь — будешь платишь. Как-то выскочила у меня из рук водка за 550 рублей, пришлось пару дней экономить на обедах.

Некоторые покупатели любят взять охапку пива в стекле, и нести на кассу, хотя в зале стоят корзинки. В итоге бутылка выскальзывает — весь пол в пиве, повсюду осколки.

Если покупатель совестливый, заплатит. Мы не можем заставить его оплачивать это пиво по закону. Но об этом не все покупатели знают. И некоторые продавцы пользуются этим.

В магазине есть допустимый предел повреждения товара, если мы в него не влезли — битые бутылки спишут с нашей зарплаты. Тоже самое про кражу товара. Прозевал вора — сам виноват. А крадут часто.

ВОРУЮТ ТЕ, НА КОГО НЕ ПОДУМАЕШЬ

Бабушки натолкают в сумку консервы и пошли. Поймаешь, оправдываются — склероз, забыли оплатить. Мужики положат бутылку во внутренний карман куртки и идут мимо кассы — «черт попутал». Причем воруют те, на кого не подумаешь.

Был смешной случай. Пришла женщина в белой шубке с большими карманами. Хорошо одетая, ухоженная. Взяла 0,7 ликера в квадратной бутылке. Стоил он больше тысячи. Засунула этот ликер в карман, думает, не видно. А на самом деле еще как видно! Шубка легкая, карман сразу отвис от тяжести. Купила для вида сок — и на выход. А мы ей: «Вы ничего не забыли оплатить?». В итоге извинилась, заплатила. Была же у нее эта тысяча, вот стоило ли красть?

Продавцы нередко ловят в зале воришек.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЕБОШИРЫ И ПЬЯНИЦЫ

Мы называем клиентов «покупатели в тапочках». 80 % посетителей магазина — жители нашего двора. Это обычные люди, которые просто хотят расслабиться после работы. Приходят уставшие после трудового дня, покупают бутылку-две некрепкого алкоголя и потом выпивают его, лежа на диване.

Пьяницы, конечно, заходят часто. Вообще, чем дальше от центра города магазин, тем больше неприятных персонажей.

Подвыпившие клиенты могут придраться к чему угодно. Почему такие цены высокие или низкие, предъявят, что алкоголь «паленый, из Казахстана привезли, из одной бочки налили». Почему у нас такие высокие стеллажи — бутылку невозможно достать, почему этот товар стоит так, а не иначе.

Бывают неадекватные люди: могут и оскорбить, драться лезут. Как-то компания пьяных парней звала меня поехать с ними, за руки хватали. Коллеги заступились. На крайний случай есть тревожная кнопка.

По словам Алены, пьяницы заходят в магазин, но их не много. Большая часть покупателей - обычные горожане, которые хотят расслабиться после работы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕЛКА НА НОВЫЙ ГОД

Часто покупатели за хорошее обслуживание благодарят. Ты им поднес пакетик, предложил вкусные конфеты, помог с выбором, они хотят тоже сделать что-то приятное тебе.

Одна постоянная покупательница приносит пироги. Она по профессии пекарь. Садоводы балуют яблоками, помидорами, огурцами. Кто-то шоколадки нам покупает. Пробьешь, а они возвращают товар тебе, мол, это вам, скушаете за чаем.

Как-то под Новый год зашел в магазин мужчина — в объемной куртке, валенках, с ног до головы в снегу, нос и щеки красные. Говорит, за елками ездил в лес. Моя коллега в ответ: «Тоже охота живую елку, с искусственной даже праздника не чувствуется». Он улыбнулся, забрал пакет с покупками и ушел.

К закрытию магазина открывается дверь... на пороге появляются зеленые заснеженные веточки. Елку принес! Так это было необычно, приятно.

А другой моей коллеге покупатели подарили маленькую породистую собаку. Они часто заходили с ней в магазин. Коллега все с нее умилялась, гладила. И вот как-то хозяева говорят: «Завели большую собаку, а эту теперь нужно в добрые руки пристроить».

ЗАЛ ЗАСТАВЛЕН КОРОБКАМИ СПЕЦИАЛЬНО

— Алена, почему в магазинах всегда стоят горы коробок? Пройти негде! Сотрудники не успевают выложить товар на полки?

— Если стоят закрытые коробки, возможно пришла новая партия, и ее еще не занесли на склад. В некоторых магазинах выгрузка с центрального входа. И парни не успевают уносить коробки, потому что нужно быстро разгружать машину.

Коробки с бутылками выносят в зал целенаправленно.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Если коробки открытые — их вынесли в зал целенаправленно. К праздникам, по распоряжению руководства, мы специально выставляем весь товар. Чтобы покупатели видели, в наличии много товара, можно по-крупному закупиться. Да, это неудобно. Нам самим приходится лавировать, но с начальством не поспоришь.

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