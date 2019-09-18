Игра на нервах: «Трактор» в матче с «Сибирью» довел дело до овертайма

Черно-белые сегодня, 18 сентября, продолжили свою двухнедельную выездную серию. Напомним, до этого на Дальнем Востоке и в Китае «Трактор» сумел выиграть в четырех матчах из шести и подняться на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Сегодня, в Новосибирске «Трактор» сразился с местной «Сибирью». Гости открыли счет в середине первого периода (отличился Дмитрий Саюстов, который в свое время сражался за «Трактор» на протяжении пяти сезонов). Во втором периоде Алексей Кручинин сравнял счет — 1:1.

Ничья в основное время и победителя пришлось выявлять в овертайме, под занавес которого победную шайбу «Трактора» забросил легионер Эндрю Кейлоф. Благодаря этой победе, черно-белые пока остаются в лидирующей тройке на «Востоке».

Это уже пятый успех челябинцев в семи подряд гостевых играх. Впереди у «Трактора» еще один матч в гостях с казахстанским «Барысом» 20 сентября, а уже 23-го черно-белые сыграют в Челябинске с нижнекамским «Нефтехимиком» (начало в 19.00).

Кстати, на этом матче болельщикам презентуют хоккейный свитер-рекордсмен, который войдет в Книгу рекордов России. Домашняя четырехматчевая серия «Трактора» продлится в Челябинске до 29 сентября.