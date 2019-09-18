«Жена спала с другим»: житель Златоуста во время разборки с любовником подорвал себя и ранил четверых

Вечером в среду, 18 сентября, прогремел взрыв в общежитии Златоуста, расположенном на улице 40 лет Победы. Как уточнили в полиции, случился конфликт между жильцами одной из комнат и посетителем. Гость был пьян. В ходе разборок он стал угрожать гранатой, затем раздался хлопок. Мужчина погиб на месте.

По словам одной из жительниц общежития, причиной конфликта стала ревность.

— Он жил по улице 50 лет Октября. Пришел на разборки с другим мужчиной. Узнал, что тот спал с его женой. Были слышны крики, затем произошел взрыв, — рассказала журналисту КП-Челябинск жительница общежития Надежда. — От осколков пострадал его товарищ и еще один житель, который просто курил на балконе шестого этажа.

Жителей общежития посетовали, что разборки у них происходят постоянно, поэтому поначалу мало кто обратил внимание.

— Орут и дерутся, начиная с пятницы по воскресенье, поэтому наблюдать за этим цирком надоело, — отметила Надежда.

В полиции уточнили, что взрыв не повредил здание. Очевидцы сообщают, что на первом этаже выбило окна. Жителей не эвакуировали, однако некоторые предпочли ночевать у родственников.

— У нас дети: грудной и четыре годика, мы сразу же ушли оттуда ночевать к родителям, — добавила Надежда.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Следственный комитет организовал проверку. Как сообщили в региональном минздраве, в результате взрыва пострадали четыре человека. Их осмотрели в травмпункте и уже отпустили домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732866" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб от взрыва гранаты в Златоусте.

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