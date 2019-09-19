Алексей Карюков в Златоусте — продолжатель дела Жилина?

Смена власти в третьем по величине городе области стала возможной после судьбоносного визита в Златоуст тогда еще временно исполнявшего обязанности губернатора региона Алексея Текслера. На смену отставному градоначальнику пришел и.о. мэра Алексей Карюков, который считается одним из ближайших сподвижников отправленного в отставку Вячеслава Жилина.

Сегодня узкая часть элиты города и, прежде всего, сам бывший глава консолидируются вокруг временного руководителя с тем, чтобы утвердить его на посту мэра. Когда такое заявляется публично, большинство недоумевает: ведь не этого горожане ждали от южноуральского руководства, которое обещало перезагрузку местной политики.

После визита главы региона Алексея Текслера Жилин подал в отставку.

Закаменке газ по-прежнему не светит

Алексей Карюков своей карьерой, похоже, всецело обязан ушедшему мэру. По-настоящему он пришел во власть после того, как тот был избран главой округа в 2012 году. До этого Алексей Муратович работал помощником депутата Жилина, а затем устроился советником Жилина-мэра. Многим запомнился ответ Алексея Карюкова на вопрос зрителя прямого эфира местного ТВ. Когда у советника поинтересовались, как обратиться к его шефу, тот без обиняков объявил: «Это можно сделать напрямую. Через меня».

Сегодня город стоит на развилке, какое будущее выбрать на ближайшие 5 лет, кому доверить должность первого лица муниципалитета. Политика предыдущего главы потерпела крах: за семь лет его пребывания у власти местные чиновники много обещали, но практически ничего не делали.

За последние годы речь велась о создании в городе чаеразвесочной фабрики, возведении биатлонного стадиона, запуске вертолетного такси, гидроэлектростанции, постройке центра среднегорной подготовки спортсменов, реабилитационного центра, шахматного клуба, батутного центра, строительстве аэропорта, набережной пруда, создании реабилитационного центра для спортсменов и много о чем еще.

На деле не появилось и десятой доли обещанного. Зато город, похоже, по уши погряз в коррупции и долгах. Так, задолженность перед «Новатэком» за поставленный газ — крупнейшая в области. Вместе с долгами за электроэнергию и транспортировку «голубого топлива» зимой она составляла миллиард рублей, да и сейчас близится к 500 миллионам.

В Златоусте продолжают тлеть несколько конфликтов, в частности, в поселке Закаменка. Подрядчик три года назад протянул там по заказу властей газопровод. Госкомиссия приняла его в эксплуатацию, 60 процентов строительства оплатили. Однако на том процесс остановился: мэр очень постарался, чтобы не запускать газ. Топлива нет до сих пор — вопрос перешел в политическую плоскость. Это лишь одна из многих болевых точек. Златоустовцам важно, чтобы перезагруженная власть сняла напряжение. Но кто это сделает?

Местные политики и руководители предприятий, Почетные граждане называют несколько критериев для выбора оптимального кандидата. Конечно, есть среди них требования к хозяйственному опыту соискателя, его умениям выстраивать отношения с жителями. Однако среди основных пожеланий озвучивается одно, явившееся линией водораздела между горожанами и прожилинской верхушкой администрации: сохранит ли новоизбранный градоначальник курс прежнего главы? Люди этого опасаются, полагая: если политика останется прежней, Златоуст продолжит покидать работоспособная, самая активная часть населения.

Алексей Карюков своей карьерой, похоже, всецело обязан ушедшему мэру.

Когда доходы городской казны вместо развития инфраструктуры пускаются на сомнительные делишки и разбазариваются в пользу прежнего руководителя города и приближенных бизнесменов, это вызывает протест среди населения.

Люди все видят — город не такой большой. И голосуют, в том числе, ногами. Из последних уголовных дел — начатое полицией по материалам проверки Контрольно-счетной палаты области расследование, касающееся хищения денежных средств при строительстве биатлонного комплекса. Теперь жители боятся, что эпоха Жилина вполне может продолжиться его ставленниками во власти. Они, разумеется, делают все, чтобы сохранить за собой бразды правления.

Хамство властей стало нормой в Златоусте

Наиболее характерным представителем команды ушедшего мэра является Алексей Карюков. Его принципы работы фактически можно назвать позицией Жилина. Можно предположить, что его отношение к своим полномочиям — смотрится, как возможность обогащаться. Это сгубило карьеру прошлого руководителя, но он всегда был плохим примером для ближайшего окружения.

Когда в регионе менялся гарантирующий поставщик электроэнергии, прошла ревизия хозяйства, и достоянием гласности стал сомнительный факт. Тогда вдруг выяснилось, что арендатор помещения столовой администрации округа на протяжении долгого времени не платила за электричество, хотя вовсю им пользовалась. «Уралэнергосбыт», выявив хищения, потребовал оплатить расход сполна, выставив счет на 3 миллиона рублей. Пикантности ситуации добавило то обстоятельство, что арендатором площадей в тот момент являлась и теперь продолжает мать председателя местного Собрания депутатов Алексея Карюкова.

Будучи в городском парламенте, этот политик всегда отстаивал позиции своего «начальника» Вячеслава Жилина. Чем еще заполнился, не скажешь. Разве что голосовал за повышение зарплаты градоначальника. Зато для простых людей и пальцем не ударил. Более того, занимался, как представляется, вредительством.

Яркий пример — уже упомянутый конфликт в Закаменке. На публику сейчас Алексей Муратович заявляет, что чиновники депутатам все подробности дела не раскрывали — мол, надо теперь разобраться. Однако люди остаются без газа и максимально, что несчастным обещают — помочь дровами. Открывать вентиль никто не собирается. Карюков вслед за Жилиным идет против госкомиссии, принявшей газопровод в эксплуатацию. Причем вариант со сносом годного к эксплуатации газопровода и после уволенного мэра продолжает оставаться в числе основных.

Другой пример сохранения установленного ранее курса — нежелание городских властей решать проблему ветхоаварийщиков. Она тянется много лет — ситуацию освещал даже Первый канал, но ни в бытность прежнего руководителя, ни теперь людям ничего не обещают. Они как жили в домах, угрожающих обвалиться в любую минуту, так и живут. Исполняющий обязанности главы Карюков лишь разводит руками: жильцы отказываются переселяться в маневренный фонд! Люди так и не смогли доказать городским чиновникам: этот фонд ровно такой же, как и их нынешние квартиры. Старый и опасный для жизни.

К сожалению, сегодня даже стиль взаимоотношений с обществом сохраняется прежний. По социальным сетям сейчас гуляет ролик, записанный в ходе одной из встреч жителей с Алексеем Карюковым. На видео демонстрируется, как чиновник грубит людям, в беспардонной форме заставляя их замолчать. Не нравится, говорит, мои обещания — уходите. Ровно так же Вячеслав Жилин, жаловались горожане на встрече с Алексеем Текслером в августе, неоднократно хамил им, отказываясь решать насущные вопросы. Свидетелями неподобающего поведения, в частности, в разное время становились жильцы КТОСов «Закаменский», «Шевченко Верхний» и других районов.

Высшие круги Златоуста взбудоражены известием о том, что Вячеслав Жилин продолжает цепляться за власть, собирая депутатов — своих сторонников. По разговорам, отправленный в отставку градоначальник настаивает на поддержке депутатским корпусом кандидатуры Карюкова на мэрский пост, заявляя попутно, что сам претендует на должность председателя Собрания, нынче занимаемую тем же Алексеем Карюковым.

Подконтрольный глава Жилину нужен как воздух. Ведь он мало того, что будет содействовать прохождению в парламент, так еще и откажется признавать в судах ущерб муниципалитета по ряду сомнительных сделок, совершенных при отставном мэре. Например, только на строительстве биатлонного комплекса казна потеряла порядка 50 миллионов рублей, что доказано судом.

Также сейчас расследуется уголовное дело, связанное с хищением денежных средств посредством муниципального телевидения. В 2018 году муниципальные миллионы ушли в фирму, где учредителем на тот момент числилась супруга мэра Ульяна Жилина.

Карюков, считают в Златоусте, — тот же Жилин, только более слабый руководитель. О том, что он не владеет ситуацией в городе, говорит неожиданный факт. Когда и.о. главы округа журналисты недавно спросили, сколько в городе стоит проезд в маршрутном такси, Карюков моментальное назвал цифру. Но неверную. Если руководитель далек от жизни обычных граждан, он, полагают жители, явно не готов взять на себя ответственность за судьбу Златоуста.

Если бы голосование было всенародным, известно, какой результат люди бы выставили действующему и.о. мэра. Оценка бы Алексею Карюкову вряд ли понравилась.

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