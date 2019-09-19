Спорт станет доступнее: в Челябинске открывают три новых уличных спорткомплекса

Многофункциональные воркаут-площадки в Центральном, Калининском и Тракторнозаводском районах — в центре жилых массивов и на школьных территориях. Одновременно столько спортивных комплексов в Челябинске они еще не открывали. Это хороший подарок для горожан, — для детей и взрослых, для тех, кто не прочь подправить фигуру, здоровье и вообще не отказывается от активного образа жизни.

Реально круто!

— Это реально круто! Такая классная площадка прямо во дворе. Недавно здесь был пустырь, а сейчас такая «тренажерка», — трое шестиклассников из 81-й челябинской школы, что в Тракторозаводском районе, уже облюбовали спортивные снаряды и делятся своими эмоциями.

— У нас Сашка боксер, и сейчас смог подтянуться десять раз. Ему даже приз дали. А я в дзюдо недавно записался, Егор уже кучу секций перепробовал, сейчас просто ходит в тренажерный зал. Вечером сюда со всеми друзьями придем — поясняет Илья.

Ребята рассказали, что шли домой после школы и решили «завернуть» на торжественное открытие воркаут-площадки. А тут еще и конкурсы проводят, профессиональные спортсмены выступают. Есть с кого пример брать!

Площадка в Тракторозаводском районе на Шуменской, 18 — в густонаселенном микрорайоне сегодня, 19 сентября стала очередным спортивным объектом, который открыла Русская медная компания в столице Южного Урала. В этот же день гимнастические комплексы на открытом воздухе торжественно открыли на Северо-Западе — на площадке школы № 150 и во дворах на улице Октябрьская, 7.

Директор школы №150 Светлана Грибанова отметила, что на новой спортплощадке мальчишки и девчонки будут заниматься и во время уроков физкультуры, и после занятий, в том числе, и в рамках дополнительной школьной программы.

А в середине сентября — такой же объект презентовали в Челябинске на Кирова, 15б — рядом с образовательным комплексом — лицеем, общеобразовательной школой и школой олимпийского резерва по самбо. А 20 сентября здесь пройдет открытая тренировка для всех желающих.

Бесплатно и с пользой для здоровья

По словам помощника директора Русской медной компании по связям с государственными, надзорными и муниципальными органами Елены Федотовой открытие таких спортивных комплексов в густонаселенных жилых массивах Челябинска помогает делать спорт, физическую культуру более доступной для горожан.

— Такие воркаут-площадки для занятий уличной гимнастикой — это возможность бесплатно и с пользой для здоровья заниматься и детям и взрослым. В любое время года. Такие площадки в Челябинске мы открываем уже в течение двух последних лет, и сегодня их уже полтора десятка. Плюс к этому в областном центре построено два крупных воркаут-парка, а один — в спорткомплексе «Рифей», что в Сосновском районе. Такие же площадке есть в Нагайбакском, Варненском районах (в регионе уже построено более двух десятков воркаут-площадок) . Такие комплексы нужны, и очень актуальны. Нам постоянно пишут звонят жители, благодарят за такие новации. Кто-то просит установить такую же площадку у себя во дворе. Мы рассматриваем все пожелания, и строительство таких спорткомплексов будет продолжено. Ведь любые большие достижения в спорте всегда начинаются с таких дворовых площадок. Их открытие — это вклад компании в спорт, в его доступность, в здоровый образ жизни. И это именно системный подход, — отметила Елена Федотова.

Кстати, в этом году формат презентации воркаут-площадок несколько изменился. Если прежде здесь проводились конкурсы и мини-турниры среди школьников, то в этом году к этому добавили еще и занимательный квест. Любой желающий, который приехал на открытие и показал свои физические кондиции на турнике и брусьях, получал специальную наклейку. Выступил на всех площадках — получи приз!

Начал с обычных подтягиваний

Отметим, что на каждой площадке установлены информационные щиты, где каждый может увидеть, какие упражнения и в каком количестве можно и нужно выполнять для того, чтобы быть сильным и здоровым. Для наглядности — пять уровней. К примеру, первый — шесть подтягиваний, 15 отжиманий на брусьях и 30 отжиманий от пола. Пятый уровень — 20 подтягиваний, 45 — на брусьях и 55 отжиманий. Чем выше уровень, тем большее число упражнений добавляется.

Для опытных спортсменов из челябинской областной федерации воркаута такие упражнения не в новинку. Для всех, кто собрался на открытии крепкие, мускулистые ребята выделывают такие «пируэты», что и профессиональный гимнаст может позавидовать.

— Я шесть лет занимаюсь воркаутом, — рассказывает Роман Гринив. — Увидел, как друзья исполняют просто фантастические упражнения. Сначала даже не поверил, что такую красоту можно сотворить на обычном турнике, брусьях, или на гимнастической лестнице. Тоже втянулся в это дело. Через месяц-другой уже стало получаться. Начал с обычных подтягиваний, отжиманий на брусьях. Физическое, функциональное состояние пошло в гору. В прошлом году уже стал призером чемпионата России в Челябинске, который также прошел при поддержке Русской медной компании. Сегодня, к примеру, уже подтягиваюсь на пальцах, могу сделать «флажок», передний вис… Упражнений в воркауте не один десяток. Главное — это желание заниматься спортом, характер, сила воли. Природные данные у всех есть. Главное их развивать. Здесь подойдет и такой доступный вид, как воркаут. Кстати, такие упражнения полезны и для представителей самых разных видов спорта — от пловцов до бегунов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Клещевников, начальник горспортуправления Челябинска:

— Для любителей спорта, физической культуры — это прекрасный подарок. Хорошо, что такие площадки открыты в школах и во дворах, где много времени проводят дети, подростки, молодежь. Спасибо тем, кто участвует в продвижении и поддержке этого проекта. Такие площадки давно пользуются популярностью у горожан. Это возможность заниматься физическим совершенствованием, и это позволит кому-то стремиться и к высоким спортивным достижениям.

ДЛЯ СПРАВКИ

· За два года РМК построило в Челябинской области более 20 воркаут-площадок общей площадью свыше 4000 кв.м.

· Размер стандартной площадки — 250 кв.м.

· Спорткомплекс включает в себя более десятка различных уличных тренажеров, которые установлены на площадке со специальным прорезиненным покрытием.

КСТАТИ

Открытие спортивных воркаут-площадок в Центральном, Калининском и Тракторнозаводском районах города в Русской медной компании приурочили к стартующему в воскресенье, 22 сентября Челябинскому марафону, который пройдет на Северо-Западе (старт и финиш у ЛА «Трактор»). Отметим, что компания на протяжении последних лет также поддерживает проведение таких массовых марафонских стартов.