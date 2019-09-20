В Челябинске пропали психотерапевты

Читатель КП-Челябинск Анна Третьякова пожаловалась, что в городе не попасть на прием к психотерапевтам:

— Дочь пошла в университет и начались небольшие проблемы: стала волноваться, головокружение, стрессы, панические атаки. Психолог тут не поможет — нужен психотерапевт.

Анна обзвонила все крупные частные клиники Челябинска. Везде ей предложили ближайшую консультацию лишь через две недели!

— Тогда я начала обзванивать поликлиники: в «пятой» на Северо-Западе — специалист в отпуске. В «тройке» — запись на месяц вперед. В итоге на прием к специалисту попали через знакомых за коробку конфет.

ВРАЧЕВАТЕЛИ ДУШ В ДЕФИЦИТЕ

— Врачи психиатры входят в перечень дефицитных специальностей. На Южном Урале их действительно не хватает, — сообщили в минздраве Челябинской области.

А между тем, врач этот очень важный. Его не заменит заплаканная подушка или жилетка друга.

— В межсезонье, в особых жизненных ситуациях даже у здорового человека может развиться невроз, депрессия или тревожность. По данным ВОЗ, ежегодно ими страдают порядка 600 млн человек на земле. Кому-то найти решение в сложной жизненной ситуации, разобраться в себе помогает психолог. А другим нужен именно доктор, который имеет право назначать лечение, в том числе медикаментозное, — рассказал КП-Челябинск заведующий диспансерным отделением Челябинской областной специализированной психоневрологической больницы №1 Андрей Рукавишников.

Врачи-психиатры больницы на Кузнецова принимают пациентов с психотическими расстройствами, которые нуждаются как в амбулаторной помощи, так и в стационаре. Пациентам с непсихотическими расстройствами, депрессиями удобнее обращаться к врачам-психотерапевтам в районные поликлиники.

БЕСПЛАТНО И ДАЖЕ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В идеале штатный психотерапевт должен быть в каждой районной поликлинике. Правда, найти его не так просто. Однако все жители Челябинска могут записаться на прием к психотерапевту в ГКБ № 1 на ул. Воровского.

— Для бесплатного приема нужно направление из поликлиники по месту жительства и полис ОМС. Очередь к нашим психотерапевтам не превышает одного дня. На прием в тот же день можно попасть за деньги, — заверила пресс-секретарь ГКБ №1 Карина Денисова.

НА ЗАМЕТКУ

Что может расшатать здоровую психику

1. Большие физические нагрузки.

2. Психо-эмоциональные стрессы.

3. Хронические заболевания (от самых простых, таких как остеохондроз, до тяжелых — сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии).

4. Экология.

5. Качество питания.

6. Уровень жизни.

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