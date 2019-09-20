2019-09-20T10:54:53+03:00
Общество

В Челябинске пропали психотерапевты

Даже на платные приемы выстраиваются большие очереди
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Даже здоровый человек может потерять контроль над своими эмоциями.Даже здоровый человек может потерять контроль над своими эмоциями.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Читатель КП-Челябинск Анна Третьякова пожаловалась, что в городе не попасть на прием к психотерапевтам:

— Дочь пошла в университет и начались небольшие проблемы: стала волноваться, головокружение, стрессы, панические атаки. Психолог тут не поможет — нужен психотерапевт.

Анна обзвонила все крупные частные клиники Челябинска. Везде ей предложили ближайшую консультацию лишь через две недели!

— Тогда я начала обзванивать поликлиники: в «пятой» на Северо-Западе — специалист в отпуске. В «тройке» — запись на месяц вперед. В итоге на прием к специалисту попали через знакомых за коробку конфет.

ВРАЧЕВАТЕЛИ ДУШ В ДЕФИЦИТЕ

— Врачи психиатры входят в перечень дефицитных специальностей. На Южном Урале их действительно не хватает, — сообщили в минздраве Челябинской области.

А между тем, врач этот очень важный. Его не заменит заплаканная подушка или жилетка друга.

— В межсезонье, в особых жизненных ситуациях даже у здорового человека может развиться невроз, депрессия или тревожность. По данным ВОЗ, ежегодно ими страдают порядка 600 млн человек на земле. Кому-то найти решение в сложной жизненной ситуации, разобраться в себе помогает психолог. А другим нужен именно доктор, который имеет право назначать лечение, в том числе медикаментозное, — рассказал КП-Челябинск заведующий диспансерным отделением Челябинской областной специализированной психоневрологической больницы №1 Андрей Рукавишников.

Врачи-психиатры больницы на Кузнецова принимают пациентов с психотическими расстройствами, которые нуждаются как в амбулаторной помощи, так и в стационаре. Пациентам с непсихотическими расстройствами, депрессиями удобнее обращаться к врачам-психотерапевтам в районные поликлиники.

БЕСПЛАТНО И ДАЖЕ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В идеале штатный психотерапевт должен быть в каждой районной поликлинике. Правда, найти его не так просто. Однако все жители Челябинска могут записаться на прием к психотерапевту в ГКБ № 1 на ул. Воровского.

— Для бесплатного приема нужно направление из поликлиники по месту жительства и полис ОМС. Очередь к нашим психотерапевтам не превышает одного дня. На прием в тот же день можно попасть за деньги, — заверила пресс-секретарь ГКБ №1 Карина Денисова.

НА ЗАМЕТКУ

Что может расшатать здоровую психику

1. Большие физические нагрузки.

2. Психо-эмоциональные стрессы.

3. Хронические заболевания (от самых простых, таких как остеохондроз, до тяжелых — сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии).

4. Экология.

5. Качество питания.

6. Уровень жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый сенатор Маргарита Павлова принимает поздравления от женщин
В Челябинской области готовят новые законы по безнадзорным животным
Алексей Текслер назначил Маргариту Павлову сенатором от Челябинской области
Водителю, который вез детей из Крыма в Челябинск на полу микроавтобуса, грозят два года тюрьмы
Момент выезда грузовика на остановку в Челябинске попал на видео
Стало известно состояние женщины, которую сбил грузовик на остановке в Челябинске
Рабочий из Челябинска, который разбил Rolls-Royce Аристова, официально признан банкротом
На организаторов скандальных раскопок культурного слоя Челябинска написали заявление в полицию
Челябинцев возмутили матери, позволяющие детям вставать ногами на сиденья в маршрутках
Медсестрам в Челябинской области прокуратура выбила сверхурочные
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Правительство Челябинской области ушло в отставку
Подростки в масках бросают под ноги петарды жителям Челябинска
Грузовик снес женщину на трамвайной остановке в Челябинске
В Челябинске научились лечить тяжелую форму астмы
ХК «Трактор» завел свою маску для Instagram