Учителю дали 400 тысяч рублей, чтобы научил детей разделять и властвовать
Аспирант кафедры философских наук Николай Скипин преподает философию детям в частной школе при институте в Челябинске.
Это уникальный опыт. И не потому, что предмет сложный. А потому что философию Николай внедряет в детские головы посредством… игры. Он сам ее придумал. И назвал громко — «Разделяй и властвуй».
На российском форуме «YТРО» Николай получил 200 тыс. рублей на реализацию этого проекта. А на международном форуме «Евразия Global» его игра снова всех поразила. Итог — еще один грант в двести тысяч!
Игра рассчитана на участие в ней всего класса. Но в ней может играть от трех до 30 учеников, плюс учитель, который имеет философское или культурологическое образование.
Николай получи хорошие деньги на хорошее дело. Фото: Федеральное агентство по делам молодёжи.
— На какой возраст рассчитана игра?
— Игра разработана для школьников старших классов (10-11), — говорит Николай. — Взрослым в нее тоже будет интересно поиграть, но нужно понимать, что всегда необходим человек, который имеет философский профиль.
— Какие в игре вспомогательные элементы?
— Карточки философов, карточки этических кейсов, большое игровое поле, которое заполняется фишками командных цветов и большие фишки для голосования и т.д.
На форуме Николай рассказал, как с помощью игры можно сделать детей умными! Фото: Федеральное агентство по делам молодёжи.
— В процессе игры есть победители и проигравшие?
— Да, побеждает та команда (фракция), которая получит большее количество больших фишек.
— Игра — разовая? Или, как шахматы — можно играть, раз от раза совершенствуясь?
— Игра многоразовая, комбинаций философов очень много, более того, мы планируем расширять этот компонент. Также кейсы могут дорабатываться, т.е. эта игра с открытыми компонентами, которые могут игровой процесс разнообразить.
Что представляет из себя эта игра. Каковы правила?
Вся наша жизнь - игра... Фото: Федеральное агентство по делам молодёжи.
Садитесь поудобнее, начинаем наш урок.
Предыстория игры такова. В будущем экологическая катастрофа заставит землян принять единственное спасительное для человечества решение: отправить на космическом корабле интеллектуальную элиту — философов, политиков, ученых — в сторону предположительно пригодной для жизни планеты.
Изначально на корабле не было власти и идеологии, но по ходу времени сформировались три идеологические группировки:
— консерваторы
— либералы
— социал-демократы.
Игроки делятся случайным образом на три политических фракции. Для этого вытаскивают акриловые фишки разных цветов:
• белые фишки — консерватизм;
• синие — либерализм;
• красные — социал-демократия.
Большие фиолетовые фишки пригодятся чуть позже.
Каждой команде выдается большая (формата А4) карточка цвета фракции (белая — консерваторам и т.д.), которая называется «идеологическое поле».
На этой карточке есть три ячейки для заполнения обычной карточкой. Ячейки называются:
• Экономика
• Политика
• Культура
Эти ячейки заполняются карточками философов цвета фракции.
Социал-демократам из красной, консерваторам достаются философы из белой колоды, либералам из синей. В каждой колоде — 21 карточка.
Но очень важно, что в ячейку «культура», можно положить только философа обладающего навыком «культура», как на картинке. Поэтому в каждой колоде фракции есть три «мини-колоды», экономика, политика и культура.
С тыльной стороны карточки написана шпаргалка для учеников, которая поможет им в самой игре.
Команды комплектуют ячейки идеологического поля философами. Во время комплектования идут споры внутри команды — кем комплектовать. Здесь отрабатывается навык дипломатии и командного взаимодействия.
Комплектование закончено.
Учитель достает карточки (большие) с этическими задачами. Сами карточки отличаются цифрами, под цифрой I самые простые задачи игры, под цифрой IV самые сложные.
На решение задачи дается 10 минут. Ответ должен соответствовать философии тех персон, которых они положили в ячейки идеологического поля.
Условно, кейс, представленный на карточке выше должен быть решен представителями консерватизма в духе понимания культуры Николая Бердяева, экономики Георга Гегеля и политики Сэмюэла Хантингтона.
Представитель фракции зачитывает ответ. Учитель и команды голосуют за ответ, выполненный наиболее в духе тех философов, которыми заполнены ячейки идеологического поля.
Голосование происходит фиолетовыми фишками. Фишки кладутся на игровое поле, которое представляет собой большой баннер с изображением космического корабля. Он разделен на три части по цветам фракций.
У кого после четвертого раунда будет лежать больше всего фиолетовых фишек — тот и победил, набрав большинство в политической жизни корабля.
Дизайн игры сочетает в себя два стиля: retro-wave и cyberpunk. Первый погружает игроков в ретро-футуристический мир навеянный представлениями о будущем искусства 80х годов прошлого века, а второй добавляет элементы антиутопии нашей игре.
А ниже постер с изображением Михаила Бакунина, выполненный в общей стилистики игры.
P.S.
Кстати, в прошлом году на площадке «Общественной палаты РФ» Николай представил проект «Философский бой», который так же был в числе победителей грантового конкурса Российской ассоциации содействия науке
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