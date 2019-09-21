Учителю дали 400 тысяч рублей, чтобы научил детей разделять и властвовать

Аспирант кафедры философских наук Николай Скипин преподает философию детям в частной школе при институте в Челябинске.

Это уникальный опыт. И не потому, что предмет сложный. А потому что философию Николай внедряет в детские головы посредством… игры. Он сам ее придумал. И назвал громко — «Разделяй и властвуй».

На российском форуме «YТРО» Николай получил 200 тыс. рублей на реализацию этого проекта. А на международном форуме «Евразия Global» его игра снова всех поразила. Итог — еще один грант в двести тысяч!

Игра рассчитана на участие в ней всего класса. Но в ней может играть от трех до 30 учеников, плюс учитель, который имеет философское или культурологическое образование.

Николай получи хорошие деньги на хорошее дело. Фото: Федеральное агентство по делам молодёжи.

— На какой возраст рассчитана игра?

— Игра разработана для школьников старших классов (10-11), — говорит Николай. — Взрослым в нее тоже будет интересно поиграть, но нужно понимать, что всегда необходим человек, который имеет философский профиль.

— Какие в игре вспомогательные элементы?

— Карточки философов, карточки этических кейсов, большое игровое поле, которое заполняется фишками командных цветов и большие фишки для голосования и т.д.

На форуме Николай рассказал, как с помощью игры можно сделать детей умными! Фото: Федеральное агентство по делам молодёжи.

— В процессе игры есть победители и проигравшие?

— Да, побеждает та команда (фракция), которая получит большее количество больших фишек.

— Игра — разовая? Или, как шахматы — можно играть, раз от раза совершенствуясь?

— Игра многоразовая, комбинаций философов очень много, более того, мы планируем расширять этот компонент. Также кейсы могут дорабатываться, т.е. эта игра с открытыми компонентами, которые могут игровой процесс разнообразить.

Что представляет из себя эта игра. Каковы правила?

Вся наша жизнь - игра... Фото: Федеральное агентство по делам молодёжи.

Садитесь поудобнее, начинаем наш урок.

Предыстория игры такова. В будущем экологическая катастрофа заставит землян принять единственное спасительное для человечества решение: отправить на космическом корабле интеллектуальную элиту — философов, политиков, ученых — в сторону предположительно пригодной для жизни планеты.

Изначально на корабле не было власти и идеологии, но по ходу времени сформировались три идеологические группировки:

— консерваторы

— либералы

— социал-демократы.

Игроки делятся случайным образом на три политических фракции. Для этого вытаскивают акриловые фишки разных цветов:

• белые фишки — консерватизм;

• синие — либерализм;

• красные — социал-демократия.

Большие фиолетовые фишки пригодятся чуть позже.

Каждой команде выдается большая (формата А4) карточка цвета фракции (белая — консерваторам и т.д.), которая называется «идеологическое поле».

На этой карточке есть три ячейки для заполнения обычной карточкой. Ячейки называются:

• Экономика

• Политика

• Культура

Эти ячейки заполняются карточками философов цвета фракции.

Социал-демократам из красной, консерваторам достаются философы из белой колоды, либералам из синей. В каждой колоде — 21 карточка.

Но очень важно, что в ячейку «культура», можно положить только философа обладающего навыком «культура», как на картинке. Поэтому в каждой колоде фракции есть три «мини-колоды», экономика, политика и культура.

С тыльной стороны карточки написана шпаргалка для учеников, которая поможет им в самой игре.

Команды комплектуют ячейки идеологического поля философами. Во время комплектования идут споры внутри команды — кем комплектовать. Здесь отрабатывается навык дипломатии и командного взаимодействия.

Комплектование закончено.

Учитель достает карточки (большие) с этическими задачами. Сами карточки отличаются цифрами, под цифрой I самые простые задачи игры, под цифрой IV самые сложные.

На решение задачи дается 10 минут. Ответ должен соответствовать философии тех персон, которых они положили в ячейки идеологического поля.

Условно, кейс, представленный на карточке выше должен быть решен представителями консерватизма в духе понимания культуры Николая Бердяева, экономики Георга Гегеля и политики Сэмюэла Хантингтона.

Представитель фракции зачитывает ответ. Учитель и команды голосуют за ответ, выполненный наиболее в духе тех философов, которыми заполнены ячейки идеологического поля.

Голосование происходит фиолетовыми фишками. Фишки кладутся на игровое поле, которое представляет собой большой баннер с изображением космического корабля. Он разделен на три части по цветам фракций.

У кого после четвертого раунда будет лежать больше всего фиолетовых фишек — тот и победил, набрав большинство в политической жизни корабля.

Дизайн игры сочетает в себя два стиля: retro-wave и cyberpunk. Первый погружает игроков в ретро-футуристический мир навеянный представлениями о будущем искусства 80х годов прошлого века, а второй добавляет элементы антиутопии нашей игре.

А ниже постер с изображением Михаила Бакунина, выполненный в общей стилистики игры.

P.S.

Кстати, в прошлом году на площадке «Общественной палаты РФ» Николай представил проект «Философский бой», который так же был в числе победителей грантового конкурса Российской ассоциации содействия науке

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