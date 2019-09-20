«Пролетел пять этажей и выжил»: в Челябинской области спасли котенка, который почти неделю просидел в воздуховоде

В Троицке волонтеры развернули спасательную операцию, чтобы вызволить из беды котенка. Питомец упал с чердака многоэтажки в воздуховод, пролетев пять этажей. А затем пять дней просидел в бетонной ловушке без еды и воды. История произошла на днях в 3-ем Военном городке, в доме №5.

Жильцы несколько дней слушали, как бедолага зовет на помощь. Но не могли понять, откуда идет звук — будто котенок «замурован» в стене. На подмогу вызвали местную зоозащитницу Ирину Злобину, которая как раз работает в управляющей компании. Вместе с коллегой Сергеем Васильевым они вытащили котейку.

— Мы несколько часов искали котенка. В итоге решили забраться на чердак и проверить воздуховод. Посветили фонариком вниз — сверкнули два глаза. Спускали вниз на веревке мочалку, пытались на нее бедолагу посадить. «Лифт» делали из пластиковой канистры. Но котенок не заползал туда. В итоге соорудили коробку-ловушку, положили в нее еды, и через несколько часов наших усилий горемыка была спасена. Это оказалась маленькая кошечка, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск волонтер Ирина Злобина.

Котейка чудом не травмировалась. Фото: Ирина Злобина

Несмотря на все испытания, хвостатая цела и здорова. Ирина забрала ее домой, отмыла, обработала от блох и паразитов. Сейчас ищет крохе любящую семью.

— Кошечке два месяца. Назвали ее Софья. Она очень ласковая, игривая. Знает лоток, сама сразу пошла в него, — говорит Ирина.

Софье два месяца, от блох и паразитов обработана. Фото: Ирина Злобина

Если Софья понравилась вам и вы готовы стать ее новыми хозяевами, обещаете любить и заботиться, позвоните Ирине Злобиной 8-950-731-92-95. Она расскажет, где забрать кошечку.

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