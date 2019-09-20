2019-09-20T16:04:59+03:00
Спорт

В Златоусте оружейники изготовили награды для Кубка губернатора по водному поло

За престижную награду с 25 по 29 сентября поборются шесть команд
Поделиться:
Награды для сильнейших ватерполисток изготовили в Златоусте. Фото: pravmin74.ruНаграды для сильнейших ватерполисток изготовили в Златоусте. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

Команда-победитель III международного Кубка губернатора получит медали и Кубок. За него с 25 по 29 сентября будут бороться шесть команд — сборные ЮАР, Хорватии, Казахстана, России (молодежная), команды Югры и златоустовской «Динамо-Уралочки».

Нынешний турнир приурочен к проведению в Челябинской области мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Он — третий по счету. Как сообщает региональный минспорта, каждый год награды призерам соревнований совершенствуются. Неизменной в медалях остается середина — мобильная деталь в форме мяча.

— Принципиально медаль не меняется, чтобы она была узнаваема, но небольшие изменения внесли. Форма стала чуть более пластичная — отсутствует геометрия, медаль более обтекаема. Но осталась движущаяся середина, ведь мяч постоянно в движении. Этот самый момент движения — он всегда запоминается, — говорят мастера-изготовители.

Златоустовские медали обязательно запомнятся спортсменкам. Они нестандартной четырехугольной формы. Создатели объяснили, что квадратные медали символизируют ватерпольные ворота. Каждая из наград снабжена вращающимся элементом, изображающим заброшенный в цель мяч. Вес одной медали — 160 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Манчестер Юнайтед - Астана 19 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Футбол, матч Манчестер Юнайтед - Астана 19 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Футбол, матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Новости 24
В Челябинске судят банду черных риэлторов
Алексей Текслер и Николай Цуканов обсудили ликвидацию последствий штормового ветра
Алексей Текслер посетил детскую школу искусств в Челябинске
Губернатор Алексей Теслер провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком
В Челябинске ожидаются первые заморозки
В Челябинске в центре закроют движение троллейбусов
Фотографии красавицы из Челябинска украшают баннера и листовки по всему миру
Аграрии Челябинской области завоевали на IX межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге 57 медалей
В Челябинске новые автобусы вышли на маршрут № 64
ВТБ выдал АО «Сорбент» гарантии для модернизации производства
В Челябинской области труженики тыла получают повышенные выплаты
Председателем Челябинской городской Думы стал Андрей Шмидт
Новый сенатор Маргарита Павлова принимает поздравления от женщин
В Челябинской области готовят новые законы по безнадзорным животным
Алексей Текслер назначил Маргариту Павлову сенатором от Челябинской области
Водителю, который вез детей из Крыма в Челябинск на полу микроавтобуса, грозят два года тюрьмы
Момент выезда грузовика на остановку в Челябинске попал на видео
Стало известно состояние женщины, которую сбил грузовик на остановке в Челябинске
Рабочий из Челябинска, который разбил Rolls-Royce Аристова, официально признан банкротом
На организаторов скандальных раскопок культурного слоя Челябинска написали заявление в полицию
Челябинцев возмутили матери, позволяющие детям вставать ногами на сиденья в маршрутках
Медсестрам в Челябинской области прокуратура выбила сверхурочные
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Правительство Челябинской области ушло в отставку
Подростки в масках бросают под ноги петарды жителям Челябинска
Грузовик снес женщину на трамвайной остановке в Челябинске
В Челябинске научились лечить тяжелую форму астмы
ХК «Трактор» завел свою маску для Instagram