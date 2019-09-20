В Златоусте оружейники изготовили награды для Кубка губернатора по водному поло

Команда-победитель III международного Кубка губернатора получит медали и Кубок. За него с 25 по 29 сентября будут бороться шесть команд — сборные ЮАР, Хорватии, Казахстана, России (молодежная), команды Югры и златоустовской «Динамо-Уралочки».

Нынешний турнир приурочен к проведению в Челябинской области мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Он — третий по счету. Как сообщает региональный минспорта, каждый год награды призерам соревнований совершенствуются. Неизменной в медалях остается середина — мобильная деталь в форме мяча.

— Принципиально медаль не меняется, чтобы она была узнаваема, но небольшие изменения внесли. Форма стала чуть более пластичная — отсутствует геометрия, медаль более обтекаема. Но осталась движущаяся середина, ведь мяч постоянно в движении. Этот самый момент движения — он всегда запоминается, — говорят мастера-изготовители.

Златоустовские медали обязательно запомнятся спортсменкам. Они нестандартной четырехугольной формы. Создатели объяснили, что квадратные медали символизируют ватерпольные ворота. Каждая из наград снабжена вращающимся элементом, изображающим заброшенный в цель мяч. Вес одной медали — 160 граммов.