«Комсомолка» ищет «Классных учителей»

С 24 сентября по 3 октября мы принимаем от жителей Челябинской области снимки с любимыми, оставившими след в их жизни педагогами. Условия участия очень просты: нужно прислать фото учителя, указать его фамилию, имя и отчество, город или поселок проживания, а также рассказать немного о педагоге. В конкурсе могут принять участие и сами учителя: среди преподавателей, согласитесь, немало настоящих фотомоделей! А «Комсомольская правда» покажет их всему региону!

О ходе и результатах конкурса можно будет узнать в газете «Комсомольская правда», на сайте chel.kp.ru и на радио «Комсомольская правда-Челябинск».

«Классный учитель-2019» — отличный способ для учеников, сегодняшних и вчерашних, поздравить своих педагогов с их профессиональным праздником. А о подарках позаботится «Комсомолка» и наши партнеры.

Итоги конкурса будут подведены 3 октября. А на следующий день, накануне праздника, фото самого-самого «Классного учителя» будет опубликовано в очередном выпуске «Комсомольской правды»-ежедневки. Награждение победителей состоится в течение следующих нескольких дней.

Уважаемые участники конкурса! Фотографии должны быть либо портретными, либо с публичных мероприятий!

Подробнее с правилами проведения конкурса можно ознакомиться здесь.