«Это халтура!»: в Челябинске после реконструкции набережной качается под ногами гранитная плитка

Отремонтированного куска набережной челябинцы ждали очень долго. Тридцать лет земля в самом центре города была запущена. И вот в этом году власти провозгласили: да будет набережная! И за 55 миллионов рублей взялись восстанавливать участок от улицы Кирова до улицы Красной со стороны Краеведческого музея. Место видное, и гулять у музейных стен было бы здорово, но…

Но...

ЗА ГЛУХОЙ СТЕНОЙ

Парапет, отделяющий набережную от водной глади сделали глухим. Рекой не полюбоваться. Если поставят скамьи, взгляд сидящих на них упрется в гранитную стену.

Впрочем, нашлись и контраргументы: чего смотреть, река как река, теплоходы по ней не ходят.

ПЛИТКА ВОТ-ВОТ ВЫСКОЧИТ

Фото, демонстрирующие неровно уложенную дорогущую гранитную плитку, бьют наповал. Выщербленная, криво уложенная, будто обломанная вокруг колодезных люков, она не смотрится новой. И сколько пролежит?

Одна плитка уже выпала. Или так задумано? Фото: Челябинский урбанист.

— Прошелся по отреконструированной набережной. Я испытал двойное чувство: сильное разочарование от того, что разучились даже класть плитку, и радость от понимания, что переделывать будут все быстрее, чем я рассчитывал. Халтурная работа по укладке дорогущего гранита приведет к печальным последствиям довольно быстро, — пишет урбанист Лев Владов. И задается вопросом: стоит ли сие 55 миллионов рублей?!

Говорят, подрядчик у набережной опытный... Фото: Челябинский урбанист.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Владимир Алейников заявил на аппаратном совещании:

— Объект еще не закончен, нами не принят. Подрядчиком выступила опытная организация, у проекта есть куратор. Если есть вопросы, их нужно отправлять в Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска...

И как это понимать? То есть ответственный чиновник предлагает простым горожанам жаловаться в подконтрольное ему управление? Как интересно!

Кстати, в следующем году власти обещают построить кусок набережной за зданием филармонии. И там должен быть открытый подход к воде. Подождем..

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ? Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска (351) 791 19-67, 796 57-05.

Адрес: Челябинск, Комсомольский проспект, 5.

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