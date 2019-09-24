В Челябинске сотрудники ЖЭКа замуровали кошек в подвале

В редакцию КП-Челябинск обратилась жительница Курчатовского района Наталья Колчина. По ее словам, коммунальщики замуровали кошек в подвале дома по адресу Комсомольский проспект, 15. Они закрыли продухи решетками, зная, что внутри находятся животные.

— Кошки долгое время жили в подвале, мы подкармливали их. Благодаря им у нас никогда не было крыс — ни во дворе, ни в подъездах. В прошлую пятницу, 20 сентября, я увидела в окно, что коммунальщики стали заваривать продухи. А кошки внутри! Я бегом туда. Потребовала выпустить животных. Работники ЖЭКа накинулись на меня. Главный инженер обещал ноги переломать, если буду соваться не в свое дело. Выскочила председатель нашего ТСЖ, стала кричать матом. Говорила, что мы развели кошек, а они пакостят, весь подвал из-за них в блохах. Но блохи разводятся от грязи и сырости, которую коммунальщики не могут устранить, — рассказала Наталья Михайловна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733860" frameborder="0"></iframe> Коммунальщики замуровали кошек на Северо-Западе.

Немного погодя сотрудники ТСЖ открыли подвал и стали кидать туда еду.

— Я увидела это, и опять побежала на улицу. Выхватила у сотрудницы ТСЖ подложку с ветчиной. Видимо, они решили отравить кошек. Ветчину я отдам на экспертизу, и выясню, так ли это. Потом я позвонила в полицию, но полицейские отказались приехать. Сказали: «У нас убийства, грабежи, а вы тут со своими дворовыми кошками».

ЖИВОТНЫЕ ПРОСИДЕЛИ В ПОДВАЛЕ НЕСКОЛЬКО СУТОК

Время шло. Наталья Михайловна не находила себе места, зная, что в подвале гибнут животные. Вызвала во двор общественников и телевизионщиков. Благодаря им дело сдвинулось. Участковый принял заявление от жильцов. А сотрудники ТСЖ согласились открыть подвал. Хвостатых спасли. Они просидели закрытыми несколько суток.

— Я видела, как слесарь на выходных выходил из подвала с мешком. Что было в мешке — не знаю. Мы нашли и вытащили трех котов, но их там точно было больше.

Сегодня, 24 сентября, жители решили провести собрание. На нем они решат, как помочь бездомным котейкам пережить зиму.

КОММЕНТАРИЙ

«Мы хотели выгнать кошек из подвала, чтобы потравить блох»

В ТСЖ «Тема» заявили, что не собирались морить животных голодом или травить. Хотели лишь выманить их из подвала. Чтобы они не отравились во время обработки помещения от блох.

— Наталья Михайловна не собственник жилья, она не прописана здесь, борется не за свой дом. А я проживаю тут и прописана. И в нашем доме блохи. Чтобы вывести их, надо сначала вывести из подвала котов. Начался отопительный сезон, нам надо тепло подавать с завтрашнего дня. А у нас слесаря отказываются работать, потому что их кусают блохи. Я лично покупала колбасу, чтобы выманить этих кошек и закрыть подвал. Одна, беременная, вылезла. Мы не живодеры. У нас самих дома животные. Задача была кошек из подвала выгнать, закрыть им туда доступ, и потравить блох, — рассказала паспортист ТСЖ Алла Золотова.

По ее словам, сердобольные жители сломали ломом несколько решеток на продухах, чтобы спасти кошек. Это записали камеры видеонаблюдения. ТСЖ намерено написать заявление в полицию.

В УМВД по Челябинску сообщили, что инцидент зарегистрирован, ведется проверка.

— Сотрудники выезжали на место, — добавили в пресс-службе ведомства.

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