«Пугает связями в полиции!»: в Магнитогорске мошенник держит в страхе сирот

Дмитрий Дудыч — сирота. Ему 21 год. Мать лишили родительских прав за пьянство, когда Диме было всего три года. А отца он никогда не видел.

Дима рос в магнитогорском интернате «Семья». На счет в банке получал положенные от государства выплаты.

«ДРУЗЬЯ КЛЯНЧИЛИ ДЕНЬГИ…»

— Не успел я в 18 лет выйти из интерната, как началось. Друзь просили: «Займи на кроссовки. А давай где-нибудь потусим». Я отказывал, мне жить надо на что-то, а они обижались, — рассказывает Дмитрий свою историю корреспонденту КП-Челябинск.

И тут «на помощь» пришел приятель из интерната. Посоветовал своего знакомого, который разбирается в денежных делах — риэлтор Андрей Мурин (имя изменено).

«Я ОТДАЛ СБЕРЕЖЕНИЯ ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО…»

— Мужчина лет пятидесяти, представительный, говорил быстро, уверенно. Обещал, что «спрячет мои деньги на хранение в надежный сейф, до которого никто не доберется». А когда мне потребуется какая-то сумма, я должен буду ему позвонить и он мне ее выдаст.

Свой интерес Мурин объяснил тем, что дает деньги под проценты, на этом и зарабатывает. Дима поехал с ним в банк. Снял со счета 840 тысяч рублей и отдал их ему прямо в машине.

— Я ему поверил, ведь он друг моего друга. Ни о каких расписках даже речи не было, — признался Дима.

Мошенник караулит выпускников интерната «Семья». Фото: school-int7-ya.ucoz.ru

«У МЕНЯ В ПОЛИЦИИ СВОИ ЛЮДИ!»

Через пару месяцев Дмитрий записался в автошколу. На учебу понадобились деньги. Он набрал Мурина. Но просил перезвонит, сказал, что не в городе. В другой раз сказал, что слег в больницу. А потом перестал брать трубку.

— Я понял, что меня «кинули» и попросил Илью передать Мурину, что пойду в полицию. Мурин мне позвонил: «Если обратишься к ментам, никогда больше своих денег не увидишь. У меня в органах есть связи — тебе никто не поможет. — рассказывает Дима. — Он сказал, что у него сейчас большие проблемы, надо подождать и деньги он вернет. Клялся здоровьем больной матери и своих детей.

ОПЛАТИЛ ДОЛГ ЗА СВЕТ

Больше года Дима надеялся, что произойдет чудо. Все это время Дмитрий учился в колледже на технолога общественного питания. Жил в общежитии, там кормили бесплатно.

Как-то на него вышел Мурин и перевел ему 5 тыс. руб. Дима оплатил долг за свет в квартире, где ему после смерти матери досталась доля.

Дмитрию встретилась на пути адвокат Анастасия Калиниченко. Помогла написать заявление в полицию. И тут к ней вслед за Димой к адвокату потянулись другие детдомовцы, пострадавшие от Мурина. Анастасия решила помочь каждому.

Дмитрию помогли с общежитием и обучением.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО С НЕИЗВЕСТНЫМ

— Сейчас я веду троих сирот, которых обманул риэлтор Сирин. Самая большая у Дмитрия. У второго парня — 400 тысяч рублей, у третьего — 150 тысяч. У нас достаточно данных, для доказательства мошеннических действий, — говорит адвокат Калиниченко.

Уголовное дело возбуждено пока только по заявлению Дмитрия Дудыча. Но не в отношении Мурина, а по факту похищения денег неустановленным лицом.

КОНВЕЙЕР ОБМАНА

Мы пыталась поговорить с Муриным. В распоряжении редакции оказалось три номера, принадлежащих ему. Но трубку никто не снимает.

— Мошенник поставил обман детей-сирот на конвейер. У него есть наводчик, который информирует его о каждом, кто выпускается из интерната. Он знает у кого, сколько денег на счете в банке и какое жилье в собственности. Он хороший психолог. Умело пользуется, тем что сироты не приспособлены к жизни. Мне известны имена других выпускников интерната, которые боятся идти в полицию, — говорит Анастасия Калиниченко.

Скорее всего, Мурин их запугал. И ясное дело — ребята боятся. Из трех пострадавших, чьи заявления уже находятся в полиции, свою историю согласился рассказать только Дмитрий.

В СПИСКАХ ЧЕРНЫХ РИЭЛТОРОВ

Мы выяснили, что Мурин давно «специализируется» на детях-сиротах. И его фамилия фигурирует в списках черных риэлторов, составленных журналистами в рамках расследований.

Раньше он принимал участие в сделках по отъему жилья у выпускников детских домов. Однако пять лет назад появился закон: государство предоставляет им квадратные метры по договору найма, чтобы мошенники не смогли прибрать их к рукам.

P.S. Редакция КП-Челябинск будет следить за этой ситуацией.

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